Нигерия заявила о намерении вступить в БРИКС
Глава МИД Нигерии Туггар: Мы ждем полноценного членства в БРИКС
Министр иностранных дел Нигерии Юсеф Туггар выразил надежду на скорое получение страной статуса полноправного участника объединения БРИКС.
Нигерия рассчитывает в ближайшие годы стать полноправным членом БРИКС. Об этом заявил министр иностранных дел страны Юсеф Туггар на полях форума Doha Forum, сообщает
ТАСС. На встрече дипломат отметил, что страна стремится учиться у участников объединения и выстраивает отношения, учитывая собственные национальные интересы.
Глава МИД напомнил, что к 2050 году население Нигерии достигнет 400 млн человек. «Мы спешим трансформировать наше общество в сторону среднего класса. Нам есть много чему поучиться у БРИКС, и мы как крупнейшая экономика мира увидели, как важно для нас иметь отношения на основе наших интересов», – заявил Туггар.
Он выразил уверенность, что в ближайшие годы Нигерия получит полноправное членство в БРИКС и это станет важным шагом для развития страны. Министр также подчеркнул, что Нигерия рассматривает партнерство с БРИКС как стратегическое направление внешней политики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Нигерия стала партнером БРИКС в январе. В объединении отметили, что этот шаг укрепляет позиции организации на африканском континенте и расширяет возможности для международного взаимодействия.
Позже глава МИД Сергей Лавров заявил о планах провести третий саммит Россия-Африка в 2026 году