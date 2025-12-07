Макрон провел переговоры с Зеленским

Tекст: Елизавета Шишкова

Макрон сообщил о прошедшем разговоре с Владимиром Зеленским, в ходе которого французский лидер рассказал о результатах своих международных обсуждений, включая встречу в Китае, и их влиянии на перспективы урегулирования украинского кризиса, передает РИА «Новости».

Президент Франции подтвердил, что в понедельник состоится продолжение диалога – Макрон, Зеленский, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр Британии Кир Стармер «продолжат координацию» действий в Лондоне на фоне переговоров Киева и Вашингтона по вопросу урегулирования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский провел двухчасовой телефонный разговор со спецпосланником президента США и Джаредом Кушнером, где обсуждал территориальный вопрос и гарантии безопасности от США.

Ранее стенограмма переговоров между Зеленским и лидерами стран ЕС стала общедоступной, вызвав недовольство участников и обвинения США в предательстве, а также породив вопросы о том, кто устроил утечку.