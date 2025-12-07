Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.10 комментариев
Макрон провел переговоры с Зеленским
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что провел переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским.
Макрон сообщил о прошедшем разговоре с Владимиром Зеленским, в ходе которого французский лидер рассказал о результатах своих международных обсуждений, включая встречу в Китае, и их влиянии на перспективы урегулирования украинского кризиса, передает РИА «Новости».
Президент Франции подтвердил, что в понедельник состоится продолжение диалога – Макрон, Зеленский, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр Британии Кир Стармер «продолжат координацию» действий в Лондоне на фоне переговоров Киева и Вашингтона по вопросу урегулирования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский провел двухчасовой телефонный разговор со спецпосланником президента США и Джаредом Кушнером, где обсуждал территориальный вопрос и гарантии безопасности от США.
Ранее стенограмма переговоров между Зеленским и лидерами стран ЕС стала общедоступной, вызвав недовольство участников и обвинения США в предательстве, а также породив вопросы о том, кто устроил утечку.