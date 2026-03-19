Разработчик анонсировала появление курса «Моя семья» в начальной школе

В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.17 комментариев
Разработчик Поликарпова анонсировала появление курса «Моя семья» в начальной школе
В российских школах с 1 сентября появятся учебные пособия для преподавания внеурочного курса «Моя семья» в 1-4 классах, сообщила автор-разработчик Татьяна Поликарпова.
Учебные пособия для преподавания новой дисциплины поступят в образовательные учреждения к первому сентября, передает РИА «Новости»
Автор-разработчик Татьяна Поликарпова пояснила, что программа рассчитана на младшеклассников и будет проходить в формате дополнительных занятий.
«Курс «Моя семья» будет внедрен как дополнительный урок, и если мы с вами посмотрим на количество тем, то темы идут по одной в месяц», – отметила эксперт.
В Минпросвещения подтвердили включение пособий в федеральный перечень учебников. Ведомство уточнило, что дисциплина не является обязательной, а руководство школ сможет выбирать ее с учетом пожеланий родителей.
Первоклассникам расскажут о любви к Родине и жизни в обществе, а во втором классе сосредоточатся на традиционных духовно-нравственных ценностях. Программа третьего года обучения посвящена добродетелям, тогда как выпускников начальной школы подготовят к подростковому периоду.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала появление в российских школах предмета «Семьеведение». Всероссийский центр изучения общественного мнения зафиксировал поддержку введения новой дисциплины большинством опрошенных граждан. Член Общественной палаты Сергей Рыбальченко предложил проводить такие занятия в формате внеурочной деятельности.