Разработчик анонсировала появление курса «Моя семья» в начальной школе

Разработчик Поликарпова анонсировала появление курса «Моя семья» в начальной школе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Учебные пособия для преподавания новой дисциплины поступят в образовательные учреждения к первому сентября, передает РИА «Новости»

Автор-разработчик Татьяна Поликарпова пояснила, что программа рассчитана на младшеклассников и будет проходить в формате дополнительных занятий.

«Курс «Моя семья» будет внедрен как дополнительный урок, и если мы с вами посмотрим на количество тем, то темы идут по одной в месяц», – отметила эксперт.

В Минпросвещения подтвердили включение пособий в федеральный перечень учебников. Ведомство уточнило, что дисциплина не является обязательной, а руководство школ сможет выбирать ее с учетом пожеланий родителей.

Первоклассникам расскажут о любви к Родине и жизни в обществе, а во втором классе сосредоточатся на традиционных духовно-нравственных ценностях. Программа третьего года обучения посвящена добродетелям, тогда как выпускников начальной школы подготовят к подростковому периоду.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала появление в российских школах предмета «Семьеведение». Всероссийский центр изучения общественного мнения зафиксировал поддержку введения новой дисциплины большинством опрошенных граждан. Член Общественной палаты Сергей Рыбальченко предложил проводить такие занятия в формате внеурочной деятельности.