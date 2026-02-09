  • Новость часаМИД передал властям США предложения по возобновлению прямого авиасообщения
    Сергей Миркин Как русофобия породила Холокост

    У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.

    7 комментариев
    Глеб Простаков Европа – на скамейке запасных партнеров России

    В основе происходящей в Европе суеты – ожидание крупной российско-американской сделки, где Европе отведена роль реципиента новых правил игры. И тут включается чистая конкуренция: кто первым «добежит до Путина», тот имеет шанс получить свой кусок пирога.

    12438 комментариев
    Юрий Мавашев Как США пытаются сузить российские горизонты Индии

    История с портом Чабахар – лишь эпизод в длинной череде попыток США лишить Нью-Дели стратегической перспективы и субъектности. США усиленно пытаются разорвать связи между Индией, Ираном и Россией.

    7 комментариев
    9 февраля 2026, 16:48 • Новости дня

    Полицейские задержали напавшего на женщину в метро Москвы

    Полицейские задержали мужчину после нападения на женщину в метро Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве задержали мужчину, напавшего на женщину на станции метро «Китай-город», сообщили в столичном главке МВД России.

    В пресс-службе ведомства рассказали, что инцидент произошел после того, как неизвестный попросил у пассажирки денег, но получил отказ, передает РИА «Новости».

    «По имеющимся данным, неизвестный обратился к пассажирке с просьбой о денежной помощи. Получив отказ, начал оскорблять ее. Чтобы зафиксировать противоправные действия, она начала съемку на мобильный телефон», – говорится в сообщении полиции на платформе Max. После этого мужчина попытался вырвать у женщины телефон, а затем несколько раз ударил ее.

    Пострадавшая получила травмы и ушибы, ей была оказана необходимая медицинская помощь. Личность нападавшего установили, его задержали в одном из домов на Ленинградском шоссе.

    Ранее в пресс-службе СК России уточнили, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

    В декабре в Москве задержали избившего пассажира в метро мужчину.

    В ноябре жительницу Москвы оштрафовали за нападение на другую пассажирку в московском метро.

    В августе мужчина с ножом напал на охранника в метро Москвы.

    9 февраля 2026, 12:54 • Новости дня
    Эксперт объяснил участие Польши в вербовке исполнителя покушения на генерала Алексеева

    Эксперт Кнутов: При вербовке Любомира Корбы денежный вопрос не был решающим

    Эксперт объяснил участие Польши в вербовке исполнителя покушения на генерала Алексеева
    @ ЦОС ФСБ РФ

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинская разведка за угон российской авиатехники предлагала миллионы долларов, а за убийство генерала установила награду в 30 тыс. долларов. Впрочем, злоумышленники все равно на это согласились, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Он также описал схему польско-украинской вербовки диверсантов.

    «Участие польских спецслужб в вербовке исполнителя покушения на замначальника ГРУ Владимира Алексеева вполне ожидаемо и логично. На территории республики находится большое количество украинцев, с диаспорой активно работают спецслужбисты. Они выявляют людей, которых можно уговорить стать агентами. А затем эта информация передается украинской стороне», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Далее Украина и Польша совместно инструктируют человека, тренируют его на исполнение определенного задания, после чего отправляют на территорию России», – добавил он. Собеседник напомнил, что Варшава крайне негативно относится к нашей стране, и когда появилась возможность навредить, поляки с удовольствием подключились: поставляли ВСУ вооружение, готовили украинских военнослужащих на полигоне в Жешуве.

    Более того, Польша в последние годы взяла курс на активную милитаризацию, а также заявила об амбициях создать самую сильную армию в Европе, добавил собеседник. Неслучайно польские власти занимают второе место в январском рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    По мнению Кнутова, на этом фоне России следует усиливать пограничный контроль. «Кроме того, важно активизировать свою агентуру на Украине, в Польше и других европейских странах для того, чтобы иметь информацию о подготовке подобного рода диверсантов», – подчеркнул аналитик.

    Он допускает, что при вербовке Любомира Корбы решающим стал не столько денежный вопрос, сколько идеологические аспекты. «Неслучайно ведь его сообщник Виктор Васин связан с террористической организацией. Это говорит о том, что его взгляды на Россию были враждебными, а потому мужчины могли согласиться пойти на преступление даже за такую небольшую сумму, как 30 тыс. долларов», – рассуждает эксперт.

    Собеседник напомнил, что за убийство военкора Владлена Татарского террористка Дарья Трепова суммарно получила от украинских кураторов 195 тыс. рублей (около 2500 долларов). Пилоту-перебежчику Максиму Кузьминову заплатили 500 тыс. долларов за угон вертолета Ми-8 в августе 2023 года.

    Сотрудник ГУР Минобороны Украины в 2024-м предлагал пилоту ВКС России 600–750 тыс. долларов за угон вертолета радиоэлектронной борьбы. Наконец, три миллиона долларов украинская разведка обещала летчику ВКС РФ за угон дальнего бомбардировщика Ту-22М3. «На этом фоне гонорар в 30 тыс. долларов за убийство генерала выглядит нелепо», – заключил Кнутов.

    Ранее в ФСБ сообщили, что задержанные за покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева исполнитель и его пособник признали вину. По данным службы, 66-летний Любомир Корба был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) в августе 2025 года в городе Тернополе. Вербовка проходила при содействии польских спецслужб – они задействовали сына Корбы, гражданина Польши 1998 года рождения.

    Любомир Корба прошел стрелковую подготовку на полигоне в Киеве, проверен с помощью «полиграфа», проинструктирован о способах связи в сервисе для видеоконференций Zoom и заброшен в Россию в августе по маршруту: Киев – Кишинев – Тбилиси – Москва. За убийство российского генерал-лейтенанта ему пообещали 30 тыс. долларов.

    Соучастник покушения на Алексеева Виктор Васин арендовал квартиру для конспиративного проживания Корбы, а также обеспечил его проездными билетами в общественном транспорте. Как отметили в ФСБ, участие в преступлении мужчина принял по террористическим мотивам.

    «Васин является сторонником международного «Фонда борьбы с коррупцией», признанного террористической организацией, принимал участие в протестных акциях в городе Москве. Регистрировался на сайтах «Умного голосования» и «Штаба Навального», а также размещал в социальных сетях публикации в поддержку осужденного за экстремистскую деятельность руководителя «Левого фронта» Сергея Удальцова», – говорится в заявлении службы.

    Накануне стало известно, что исполнитель покушения и его пособник задержаны. По сообщению ФСБ, поимка Корбы состоялась в Дубае, а Васина – на территории Москвы. Второй соучастницей являлась Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения. Ей удалось скрыться. Газета ВЗГЛЯД писала, что для совершения преступления Киев привлек пенсионеров.

    Напомним, в пятницу в Москве на Волоколамском шоссе произошло покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Пострадавший был срочно госпитализирован в тяжелом состоянии. В Кремле Алексееву пожелали скорейшего выздоровления. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что атака на Алексеева стала новым подтверждением провокационной линии киевских властей, нацеленной на срыв переговоров.

    Комментарии (2)
    9 февраля 2026, 02:55 • Новости дня
    Ростех разработал барражирующий боеприпас с Х-образным крылом

    Tекст: Катерина Туманова

    Новый барражирующий боеприпас Ростеха с Х-образным крылом отличается высокой помехоустойчивостью и маневренностью, рассказал индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех», член бюро Союза машиностроителей Бекхан Оздоев.

    «Еще одна наша новая разработка – барражирующий боеприпас. Аппарат с Х-образным крылом и дальностью применения почти под сотню километров. Его боевой части достаточно, чтобы вывести из строя танк, БМП, комплекс ПВО, пункт управления БПЛА, командный пункт и так далее», – заявил он ТАСС.

    Оздоев добавил, что барражирующие боеприпасы отличаются высокой помехоустойчивостью и маневренностью, что позволяет пикировать на цель с удобных ракурсов, попадая в самые уязвимые места.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Ростех поставил в войска новые «Зубры» для защиты от дронов. Ростех обещал показать на выставке в Эр-Рияде снаряд для борьбы с дронами. Специалисты в России разработали специальные патроны против дронов «Многоточие».

    Комментарии (3)
    8 февраля 2026, 13:20 • Видео
    От атаки Трампа выиграла власть Германии

    Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 14:15 • Новости дня
    Лавров заявил о несерьезности подхода Макрона к звонку Путину

    Лавров: Макрону при желании нужно позвонить Путину вместо подготовки шоу

    Лавров заявил о несерьезности подхода Макрона к звонку Путину
    @ Martyn Wheatley/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о планах созвониться с президентом России Владимиром Путиным.

    В эфире программы «Итоги недели» на телеканале НТВ Лавров заявил, что если Макрон действительно намерен обсудить что-либо с Путиным, то ему стоит просто взять и позвонить, а не устраивать публичное обсуждение подготовки звонка, передает ТАСС.

    Глава МИД отметил, что такие вопросы обычно решаются без предварительных анонсов, а «зрелые руководители» сообщают о контактах уже по факту их проведения. По словам Лаврова, анонсирование переговоров заранее создает ощущение, что готовится не деловой разговор, а некое публичное мероприятие, рассчитанное на внимание публики.

    «Обычно такие зрелые руководители о своих контактах объявляют по итогам состоявшегося разговора. А делать эти анонсы, как будто ты готовишь какое-то шоу и вот надо как можно больше зрителей возбудить, – ну какая Европа есть, такая и есть», – подчеркнул министр.

    В декабре Макрон призвал Европу возобновить контакты с Путиным. Он также заявил о планах «как можно скорее» провести переговоры с Путиным.

    Ранее Лавров назвал заявления Макрона о переговорах с Путиным пиаром.

    Комментарии (6)
    8 февраля 2026, 17:34 • Новости дня
    Гидрометцентр сообщил о приходе плюсовых температур в Москву
    Гидрометцентр сообщил о приходе плюсовых температур в Москву
    @ Арина Антонова/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В ближайшие выходные температура воздуха в Москве поднимется до двух градусов выше нуля, при этом уже с середины недели ожидается заметное потепление, сообщили в в Гидрометцентре РФ.

    Потепление до положительных температур ожидается в Москве уже к выходным, передает РИА «Новости». В Гидрометцентре РФ сообщили, что уже в субботу дневная температура достигнет отметки минус двух градусов, а в пятницу составит от минус четырех до минус одного градуса.

    Синоптики отметили: «Уже днем в среду температура поднимется до минус девяти – минус семи градусов. В четверг ночью ожидается от минус тринадцати до минус восьми, а днем – от минус семи до минус двух».

    На протяжении первых дней недели температура останется на одинаковом уровне – в понедельник и вторник днем будет от минус одиннадцати до минус девяти градусов. Жителям столицы советуют учитывать прогноз при планировании выходных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что в пятницу, 6 февраля, в московском регионе ожидается ослабление морозов.

    Комментарии (0)
    8 февраля 2026, 23:25 • Новости дня
    Прокуратура организовала проверку инцидента с лифтом в Жуковском

    Tекст: Катерина Туманова

    Прокуратура Московской области намерена проверить обстоятельства инцидента, в результате которого медицинская помощь потребовалась 40-летнему мужчине.

    «По предварительной информации, вечером 8 февраля 2026 года в одном из многоквартирных домов на ул. Амет-Хана Султана в городе Жуковский произошел резкий подъем пассажирского лифта на 17 этаж с последующей остановкой», – сказано в Telegram-канале ведомства.

    В момент происшествия в кабине лифта находился мужчина, которому впоследствии  потребовалась медицинская помощь.

    Прокуратура в ходе проверки даст оценку соблюдению требований законодательства в сфере безопасной эксплуатации лифтового оборудования, в том числе деятельности управляющей компании и организации, отвечающей за техническое обслуживание лифтового оборудования, сообщили в ведомстве.

    В региональном управлении СК России устанавливают обстоятельства происшествия.

    «Следователем следственного отдела по г. Раменское ГСУ СК России по Московской области организована проверка, проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства», – заявили в Telegram-канале ведомства.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Дагестане дверь лифта обрушилась на кабину с детьми. В Уфе спасли двух подростков из упавшего лифта. В правительстве призвали ускорить замену лифтов в многоэтажках.

    Комментарии (0)
    8 февраля 2026, 22:11 • Новости дня
    Лавров назвал преступления Эпштейна «чистой воды сатанизмом»
    Лавров назвал преступления Эпштейна «чистой воды сатанизмом»
    @ Скриншот с видео НТВ

    Tекст: Катерина Туманова

    Там пытаются искать какие-то русские следы, но эта тема имеет отношение к обнажению того лица, которое называется коллективный Запад, отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Эта тема имеет отношение к обнажению того лица, который называется коллективный Запад и который называется глубинное, даже теперь уже не государство, а глубинный союз, который руководит всем Западом и пытается руководить всем миром. То, что это вообще ниже человеческого понимания, то, что это чистой воды сатанизм (экстремистская организация, запрещенная в РФ. – прим. ВЗГЛЯД), наверное, нормальному человеку объяснять не нужно», – сказал министр в интервью телеканалу НТВ.

    Напомним, в 2019 году Джеффри Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними ради сексуальной эксплуатации. В июле того же года его тело было обнаружено в тюрьме, следствие назвало причиной смерти  самоубийстве.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯЛ, 30 января заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации данных по делу Эпштейна, общий объем которых составил более 3,5 млн файлов. В феврале стало известно, что Минюст США экстренно удалил тысячи документов по делу Эпштейна. При это брат Эпштейна обвинил Трампа в причастности к убийству финансиста в тюрьме.


    Комментарии (2)
    9 февраля 2026, 00:45 • Новости дня
    Полиция в Москве опросила соседей участников покушения на генерала Алексеева

    В Москве опрошены соседи участников покушения на генерала Алексеева

    Tекст: Катерина Туманова

    Правоохранители посетили несколько квартир в доме, где проживали задержанные по делу о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, и опросили их соседей, сообщили жители дома.

    Сотрудники полиции провели опрос соседей Виктора Васина и Любомира Корбы, задержанных по подозрению в причастности к покушению на первого заместителя начальника главного управления Генштаба ВС России Владимир Алексеева, передает РИА «Новости».

    По словам местных жителей, правоохранители заходили в несколько квартир, просили подняться на этаж и быть понятыми. Одна из соседок Васина сообщила, что полиция пришла в пятницу вечером и обошла несколько квартир в их подъезде.

    Соседи Корбы подтвердили, что ранее о нем уже спрашивали сотрудники полиции.

    В воскресенье, 8 февраля, ФСБ сообщила, что при совершении покушения на генерала Алексеева пособниками стали Виктор Васин и Зинаида Серебрицкая, а исполнителем – Любомир Корба. По данным ведомства, Васин был задержан в Москве, Серебрицкая выехала на Украину, а Корба задержан в Дубае и выдан российской стороне.

    Напомним, 6 февраля неизвестный совершил покушение на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве. Позже стало известно, что генерал получил три огнестрельных ранения и находится в тяжелом состоянии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, генерал-лейтенант Владимир Алексеев, пострадавший при покушении, находится в сознании, его состояние медики оценивают как стабильное. Правоохранительные органы заявили, что Любомиру Корбе и Виктору Васину грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Для покушения на генерала Алексеева Киев привлек пенсионеров.


    Комментарии (0)
    8 февраля 2026, 23:13 • Новости дня
    В Белгородской области предложили на время вывезти школьников в безопасные регионы

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Белгородской области предложили уязвимым категориям граждан и школьникам временный выезд в более безопасные регионы на фоне сложной ситуации с энергообеспечением из-за обстрелов ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    «Если у вас дети школьного возраста: вы оставляете, как и в 2024-2025 годах, свои заявки в администрации города Белгорода, и мы отправляем детей в другие регионы – в те места, которые уже привычны, как, например, Республика Крым, и в близлежащие регионы – с губернаторами сейчас проговариваем», – написал Гладков в Telegram-канале.

    Губернатор уточнил, что кроме школьников временное размещение в других субъектах России власти готовы организовать для многодетных семьей, семей с детьми-инвалидами и одиноким пенсионерам.

    «Эти категории требуют, безусловно, максимального внимания, и поэтому мы готовы также переместить их в другие регионы», – отметил Гладков.

    В понедельник, 9 февраля, часть школ и вузов в Белгороде будет работать в режиме дистанционного обучения (список). Часть поликлиник, где наблюдаются перебои с теплоснабжением, меняет режим работы (список). В части Белгорода могут быть перебои с водой.

    Что касается мер по возобновлению подачи тепла, губернатор отметил, что восстановительные работы продолжаются. «По мере их выполнения, когда мы увидим, что наша ТЭЦ будет готова к подаче тепла, мы будем заполнять систему отопления и подавать теплоноситель в жилые дома, в социальные объекты, в коммерческие предприятия», – сообщил Гладков.

    В связи со сложной ситуацией пункты обогрева переходят в круглосуточный режим работы. В понедельник с 8 утра в городе будут открыты дополнительные пять пунктов обогрева.

    Детские сады в Белгороде, в которых есть отопление, электроэнергия и вода, также будут работать круглосуточно и принимать дошкольников на ночь.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Гладков доложил Владимиру Путину о последствиях украинского обстрела Белгородской области в ночь на 6 февраля, тогда же губернатор сообщил о серьезных повреждениях инфраструктуры после обстрела ВСУ. В субботу, 7 февраля, в Белгороде зафиксированы два ракетных удара, в результате которых повреждены инфраструктурные объекты, сообщил мэр Валентин Демидов.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 02:25 • Новости дня
    Пособник покушения на генерала Алексеева с 2016 года тщетно искал работу

    Tекст: Катерина Туманова

    Виктор Васин, задержанный за пособничество при покушении на генерал-лейтенанта Алексеева, размещал резюме на разных площадках и искал работу последние восемь лет.

    С 2016 года Виктор Васин активно искал работу в кадровых службах и сфере управления персоналом. Также он рассматривал варианты трудоустройства преподавателем ОБЖ или начальником штаба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, при этом по образованию был инженером связи, передает ТАСС, ссылаясь на изученные документы.

    В резюме Васин указывал, что дисциплинирован, ответственен, способен принимать взвешенные решения и ориентироваться в сложных ситуациях. Он отмечал свою физическую выносливость, уровень английского языка выше среднего и наличие водительских прав категории В.

    У Васина также имеется задолженность более 831 тыс. рублей, которую взыскивают в принудительном порядке.

    Напомним, 6 февраля неизвестный совершил покушение на генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве. Позже стало известно, что генерал получил три огнестрельных ранения и находится в тяжелом состоянии.

    8 февраля ФСБ сообщила, что при совершении покушения на генерала Алексеева пособниками стали Виктор Васин и Зинаида Серебрицкая, а исполнителем – Любомир Корба. По данным ведомства, Васин был задержан в Москве, Серебрицкая выехала на Украину, а Корба задержан в Дубае и выдан российской стороне.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, генерал-лейтенант Владимир Алексеев, пострадавший при покушении, находится в сознании, его состояние медики оценивают как стабильное. Правоохранительные органы заявили, что Любомиру Корбе и Виктору Васину грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Полиция в Москве опросила соседей участников покушения на генерала Алексеева.

    Для покушения на генерала Алексеева Киев привлек пенсионеров.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 01:01 • Новости дня
    Лавров строкой из песни Высоцкого ответил на поиски «русского следа» в деле Эпштейна

    Лавров цитатой Высоцкого ответил на поиски «русского следа» в деле Эпштейна

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией ответил на попытки американских властей найти «русский след» в деле финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, приведя цитату из Высоцкого.

    «Там пытаются искать какие-то «русские следы» во всей этой куче. Как пел Высоцкий, «Проникновенье наше по планете особенно заметно вдалеке», – сказал Лавров в интервью НТВ.

    По словам министра, подобные заявления относятся к тому, что называется коллективный Запад или «глубинное государство», которое уже превратилось в «глубинный союз».

    В этой же беседе глава российского МИД отметил, что нормальному человеку объяснять не нужно, что всё, описанное в документах по делу Эпштейна «чистой воды сатанизм».

    Напомним, в 2019 году Джеффри Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними ради сексуальной эксплуатации. В июле того же года его тело было обнаружено в тюрьме, следствие назвало причиной смерти  самоубийстве.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯЛ, 30 января заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации данных по делу Эпштейна, общий объем которых составил более 3,5 млн файлов. В феврале стало известно, что Минюст США экстренно удалил тысячи документов по делу Эпштейна. При этом брат Эпштейна обвинил Трампа в причастности к убийству финансиста в тюрьме.

    При этом французский политик Филиппо высмеял приписываемое России распространение слухов о связи Макрона и Эпштейна.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 14:02 • Новости дня
    Путин поблагодарил москвичей и Собянина за поддержку Донбасса
    Путин поблагодарил москвичей и Собянина за поддержку Донбасса
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным, в ходе беседы глава государства поблагодарил жителей столицы и лично мэра за оказываемую поддержку Донбассу, а также городам-побратимам Донецку и Луганску, сообщили в Кремле.

    Президент России Владимир Путин провел встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным в Кремле, сообщается на сайте Кремля.

    В ходе встречи Владимир Путин поблагодарил москвичей и мэра столицы за поддержку Донбасса. Президент отметил, что жители новых регионов должны чувствовать свою принадлежность к России.

    «Люди должны почувствовать, что Россия рядом, и они часть России», – подчеркнул Путин в диалоге с Сергеем Собяниным.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал предстоящую встречу.

    Комментарии (6)
    9 февраля 2026, 15:28 • Новости дня
    Хинштейн: Ходить могу только при помощи подручных средств
    Хинштейн: Ходить могу только при помощи подручных средств
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Губернатор Курской области Александр Хинштейн, который восстанавливается после ДТП и последующих операций, сообщил, что сейчас передвигается только с помощью подручных средств.

    Во время оперативного совещания правительства региона он отметил: «Сегодня вместе с ЦУРом каждый район нужно отрабатывать в ручном режиме. Я бы сам вышел вместе с вами, но, к сожалению, пока ходить могу только при помощи подручных средств», передает РИА «Новости».

    Хинштейн принимал участие в совещании дистанционно. Глава региона обратился к коллегам с просьбой уделить особое внимание ручному контролю ситуации в районах области.

    В завершение Хинштейн выразил благодарность жителям области за поддержку и пожелания скорейшего выздоровления. По его словам, такие обращения действуют на него как «самое лучшее лекарство».

    В понедельник Хинштейн дистанционно присоединился к еженедельному заседанию правительства региона после перенесенной операции.

    Напомним, Хинштейн попал в автомобильную аварию из-за непогоды в Курской области. У него диагностировали перелом тазобедренной кости. Также у губернатора оказались сломаны три ребра и два поперечных отростка позвонка.

    Комментарии (3)
    9 февраля 2026, 06:45 • Новости дня
    «Северяне» рассказали о провальной попытке ВСУ вернуть позиции в Чугуновке

    «Северяне» рассказали о тщетной попытке ВСУ вернуть позиции в Чугуновке

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» на Хатненском участке фронта разгромили попытки ВСУ двумя штурм-группами вернуть утраченные позиции в населенном пункте Чугуновка.

    «В результате слаженных действий наших бойцов контратака отражена, а противник обращен в бегство. Населенный пункт под контролем ВС России. Ударами авиации поражены позиции 159 омбр в районе Колодезного. Штурмовые группы «Северян» продвинулись на двух участках на 150 м», – сообщили бойцы связанному с группой войск Telegram-каналу «Северный ветер».

    На всех участках фронта в Харьковской области идут тяжелые бои, штурмовые группы «Северян» продвигаются вглубь.

    В районе Старицы штурмовики зачистили участок лесного массива, продвинувшись на 150 м, а в районе Волчанских Хуторов по позициям ВСУ в лесопосадках отработала российская авиация. Уничтожены позиции 113 обр ТРО и 159 омбр ВСУ.

    В Сумском районе «Северяне» продвинулись на десяти участках, в Краснопольском –на пяти и в Глуховском – на четырех. За сутки общее продвижение составило более 950 м.

    По словам бойцов, противник провел две контратаки в районе Мирополья, но комплексным огнем атаки их были отражены, все штурм-группы ВСУ уничтожены.

    «За сутки потери противника составили свыше 210 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 120 в Харьковской)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили сумскую Сидоровку и харьковскую Глушковку. Военный эксперт Дандыкин заявил об «эффекте домино» после освобождения Чугуновки. Российские войска установили контроль над Чугуновкой в Харьковской области.

    Комментарии (0)
    8 февраля 2026, 22:25 • Новости дня
    При пожаре в Лисичанске погибли мать и трое детей, двое сыновей спаслись

    Tекст: Катерина Туманова

    Вечером воскресенья, в 18.23 спасатели в Лисичанске Луганской Народной Республики получили сообщение о пожаре в частном доме на улице Любови Шевцовой, в доме находились пятеро несовершеннолетних детей с матерью, сообщили в ГУ МЧС России по ЛНР.

    «По прибытии наблюдалось открытое горение по всей площади дома – 80 кв м. Два  мальчика – восьми и 16-и лет – успели разбить окно и выбраться из горящего дома до прибытия спасателей. Они госпитализированы в медучреждение», – сообщили в канале ведомства в Max.

    Когда в работу включилось звено газодымозащитной службы, то в ходе разведки на месте пожара были обнаружены две девочки, двух и пяти лет без признаков жизни. А также 39-летняя мать и 12-летний мальчик.

    Двух выживших в пожаре детей доставят в детскую республиканскую больницу.

    «Дети госпитализированы в лисичанскую больницу с отравлением продуктами горения и резаными ранами верхних конечностей. Для дальнейшего обследования и лечения заберем мальчиков в Луганск, в республиканскую детскую», – рассказала министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в Telegram-канале.

    Она добавила, что Следственный комитет России возбудил дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Расследование трагедии продолжается.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, задержан хозяин дома в Хакасии, где при пожаре погибли три человека. При пожаре в Чайковском Пермского края пострадали девять человек.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 14:53 • Новости дня
    Итальянский сенатор назвал ошибкой отстранение россиян от Олимпиады

    Итальянский сенатор Вескови: Отстранение россиян от Олимпиады неразумно

    Tекст: Валерия Городецкая

    Исключение российских спортсменов и деятелей культуры по политическим причинам является ошибкой, заявил сенатор от итальянской партии «Лига» Мануэл Вескови.

    По его мнению, спорт и культура должны оставаться вне политических разногласий и нести функцию объединения, независимо от происходящих военных конфликтов, передает РИА «Новости».

    «Я верю, что есть сферы – и спорт, безусловно, одна из них, – где есть момент единства, не имеющий ничего общего с войной. Поэтому я считаю неразумными и ошибочными какие-либо отстранения», – сказал Вескови в ответ на просьбу прокомментировать неучастие россиян в Олимпиаде под национальным флагом.

    Он подчеркнул, что спортсмены и артисты не должны страдать из-за политической ситуации и лишаться возможности участвовать в международных мероприятиях.

    В субботу президент Италии Серджо Маттарелла объявил открытыми XXV зимние Олимпийские игры.

    Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам участвовать в параде открытия Олимпиады-2026.

    В основной программе Олимпиады выступят 13 российских атлетов.

    Комментарии (0)
    Вера в «новое золото» обернулась триллионными убытками

    Крупнейшая в мире криптовалюта столкнулась с самым сильным с 2022 года обвалом. Иллюзия того, что биткоин стал новым золотом, способным защитить деньги в период турбулентности, резко рассеялась. А цена этого заблуждения оказалась колоссальна: биткоин подешевел со 120 до 60 тыс. долларов, капитализация упала с 4,3 до 2 трлн долларов. Почему биткоин проиграл золоту? Подробности

    Запад ставит Ереван перед выбором смены ориентации

    Москву посетил председатель Нацсобрания Армении Ален Симонян, который провел переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. На фоне визита возле посольства Армении в Москве прошла акция протеста, участники которой критиковали политику руководство республики, в том числе в отношении церкви. Есть ли напряженность между Москвой и Ереваном и какими отношения между странами будут в ближайшем будущем? Подробности

    За покушением на генерала Алексеева стоят Украина и Польша

    Задержанные по делу о покушении на генерала Алексеева признали вину и подробно описали свои роли в преступлении. По их показаниям, исполнитель был завербован СБУ в Тернополе в августе 2025 года при содействии польских спецслужб. При этом начало подготовки теракта совпало по времени с организацией российско-американского саммита в Анкоридже. По мнению экспертов, это доказывает, что власти Украины и их покровители заранее планировали диверсию для срыва переговорного процесса. Подробности

    США испуганы влиянием Китая на стратегически важную военную базу

    Дональд Трамп угрожает вторжением очередной стране. К Дании, Венесуэле, Ирану и Кубе добавился Маврикий – остров к востоку от Мадагаскара площадью около 2 тыс. кв. км с населением чуть больше миллиона человек. И причиной гнева президента США стало то, что маленький Маврикий может лишить Америку господства в Индийском океане. Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    • Народные приметы на Масленицу 2026: значение блинов, что можно и нельзя делать

      Масленица 2026 года, с ее шумными гуляньями, румяными блинами и древними ритуалами, станет не только ярким праздником, но и своеобразным народным метеорологическим и экономическим прогнозом на предстоящий год. Согласно народному календарю, Масленичная неделя в 2026 году пройдет с 16 по 22 февраля, завершившись Прощеным воскресеньем 22 февраля. Великий пост начнется 23 февраля. Какие народные приметы на Масленицу 2026 стоит знать, чтобы понять их связь с погодой, урожаем и личным благополучием?

    • Сретение Господне 15 февраля 2026: большой церковный праздник, история, смысл и приметы

      В воскресенье, 15 февраля 2026 года, православные христиане отметят один из главных праздников – Сретение Господне. Это не переходящий праздник, его дата фиксирована и всегда приходится на 40-й день после Рождества Христова. Само древнее слово «сретение» на церковнославянском языке означает «встреча». Праздник входит в число 12 важнейших (двунадесятых) праздников церковного года и имеет глубокое богословское и символическое значение.

    • Как написать сопроводительное письмо к резюме: образец и правила оформления

      Чтобы увеличить шансы на трудоустройство, вместе с резюме рекомендуется посылать сопроводительное письмо. В каких случаях оно наиболее уместно, как должно быть составлено и каких стоит избегать ошибок при его написании?

  • О газете
