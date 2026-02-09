США подняли стратостат у границ воздушного пространства Кубы

Tекст: Ольга Иванова

Специальный стратостат, зарегистрированный в США, был поднят над Флоридским проливом рядом с воздушным пространством Кубы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских кругах.

Аппарат предназначен для постоянного мониторинга и контроля, включая наблюдение за государственной границей.

По словам собеседника агентства, сейчас стратостат работает на относительно небольшой высоте – около 2,5 километра – и находится поблизости от американского города Ки-Уэст. О запуске подобного объекта местные авиадиспетчеры заранее уведомили всех пользователей воздушного пространства.

Подобные меры позволяют оперативно контролировать ситуацию в районе, учитывая близость к государственным границам и потенциальным маршрутам воздушных судов.

Ранее власти Кубы уведомили международные авиакомпании о завершении запасов авиационного топлива на острове в понедельник.

США планируют начать морскую блокаду Кубы.

На Кубе объявили чрезвычайное положение из-за «угрозы США». Также Куба пообещала сохранить суверенитет, несмотря на давление США.