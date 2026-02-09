У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.3 комментария
США подняли стратостат у границ воздушного пространства Кубы
Во Флоридском проливе неподалеку от воздушного пространства Кубы был зафиксирован стратостат, предназначенный для постоянного мониторинга и контроля, сообщают СМИ.
Специальный стратостат, зарегистрированный в США, был поднят над Флоридским проливом рядом с воздушным пространством Кубы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских кругах.
Аппарат предназначен для постоянного мониторинга и контроля, включая наблюдение за государственной границей.
По словам собеседника агентства, сейчас стратостат работает на относительно небольшой высоте – около 2,5 километра – и находится поблизости от американского города Ки-Уэст. О запуске подобного объекта местные авиадиспетчеры заранее уведомили всех пользователей воздушного пространства.
Подобные меры позволяют оперативно контролировать ситуацию в районе, учитывая близость к государственным границам и потенциальным маршрутам воздушных судов.
Ранее власти Кубы уведомили международные авиакомпании о завершении запасов авиационного топлива на острове в понедельник.
США планируют начать морскую блокаду Кубы.
На Кубе объявили чрезвычайное положение из-за «угрозы США». Также Куба пообещала сохранить суверенитет, несмотря на давление США.