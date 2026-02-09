  • Новость часаМИД передал властям США предложения по возобновлению прямого авиасообщения
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    За покушением на генерала Алексеева стоят Украина и Польша
    Заевршена подготовка списка локализованных автомобилей для такси
    Хинштейн: Ходить могу только при помощи подручных средств
    Собчак на юбилее Авроры Кибы пошутила про «парики Лепса»
    Путин поблагодарил москвичей и Собянина за поддержку Донбасса
    Участница покушения на Алексеева пыталась выселить сына и продать дом в ЛНР
    Дмитриев повторно призвал премьера Британии подать в отставку
    «Радиостанция Судного дня» передала в эфир слово «нищенка»
    Итальянский сенатор назвал ошибкой отстранение россиян от Олимпиады
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как русофобия породила Холокост

    У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Европа – на скамейке запасных партнеров России

    В основе происходящей в Европе суеты – ожидание крупной российско-американской сделки, где Европе отведена роль реципиента новых правил игры. И тут включается чистая конкуренция: кто первым «добежит до Путина», тот имеет шанс получить свой кусок пирога.

    12438 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Как США пытаются сузить российские горизонты Индии

    История с портом Чабахар – лишь эпизод в длинной череде попыток США лишить Нью-Дели стратегической перспективы и субъектности. США усиленно пытаются разорвать связи между Индией, Ираном и Россией.

    7 комментариев
    9 февраля 2026, 15:42 • Новости дня

    Майора ВСУ заподозрили в коррупции при поставках продуктов армии

    Tекст: Денис Тельманов

    Офицера украинских десантных войск подозревают в организации коррупционной схемы по закупке некачественных продуктов для армии и получении значительной суммы взяток.

    О подозрении в коррупции и мошенничестве сообщили в офисе генпрокурора Украины, передает РИА «Новости». Майора тыла бригады ДШВ обвинили в том, что он поставлял некачественные продукты в воинские части и уклонялся от службы.

    В рамках программы «нечестные закупки» ему предъявлено подозрение в получении неправомерной выгоды, мошенничестве и уклонении от военной службы.

    По данным ведомства, в июне 2025 года подозреваемый получил 10 тыс. долларов за подмену товарных позиций продуктов, часть которых списывали, а в части отправляли испорченные овощи и фрукты.

    Также проверяется происхождение переводов на 1,8 млн гривен и возможная причастность поставщиков и командования части к этим средствам.

    Следствие установило, что майор в 2025 году регулярно уклонялся от службы, обманывая командование и покидая страну. Зафиксировано его отсутствие на службе не менее 38 суток при сохранении выплаты премий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в министерстве обороны Украины могут пройти обыски в рамках антикоррупционного расследования.

    Украинский предприниматель Тимур Миндич подозревается в давлении на бывшего министра обороны Рустема Умерова при закупке некачественных бронежилетов на 218 млн гривен.

    Компании, которые ранее фигурировали в скандалах с поставками некачественных продуктов для армии, снова выиграли крупные тендеры на обеспечение ВСУ.

    9 февраля 2026, 06:29 • Новости дня
    Ростех сообщил о внедрении российских технологий на танках Abrams
    Ростех сообщил о внедрении российских технологий на танках Abrams
    @ Marcin Bielecki/EPA/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Производители танков в США внедряют на свои Abrams российские наработки по защите машин, сообщил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех», член бюро Союза машиностроителей Бекхан Оздоев.

    По его словам, американские производители танков начали внедрять российские технологические решения для защиты своих боевых машин, передает ТАСС. Оздоев заявил, что американцы используют российские изобретения на танках Abrams, включая всеракурсную динамическую защиту и методы по снижению заметности техники.

    По его словам, в США также рассматривают возможность уменьшения боевой массы Abrams для повышения их динамичности на поле боя. Оздоев уверен, что американская сторона будет заимствовать и другие российские решения в сфере танкостроения.

    Он подчеркнул, что развитие танкостроения всегда было эволюционным процессом: британский Марк I в начале XX века считался передовой машиной, но сегодня выглядит устаревшим, а советский Т-34 стал революционной заменой легким танкам 30-х годов с тонкой броней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сети появилось видео поражения танка Abrams дронами «Упырь».

    Россия уничтожила почти все танки Abrams, которые были переданы

    Украине.

    Минобороны показало уничтожение танка Abrams «Ланцетом» в Курской области.

    Комментарии (11)
    9 февраля 2026, 10:52 • Новости дня
    Лавров: США не готовы следовать собственным предложениям по Украине

    Лавров: США не готовы следовать собственным предложениям по Украине времен Анкориджа

    Лавров: США не готовы следовать собственным предложениям по Украине
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    США больше не готовы следовать предложениям, которые сами выдвигали по Украине в ходе встречи в Анкоридже, а Москва не видит перспектив для экономических отношений между странами, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    США больше не готовы следовать предложениям, которые сами выдвигали по Украине в ходе встречи в Анкоридже, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для международной сети TV BRICS, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, американская сторона ранее озвучила инициативы, с которыми в Москве согласились, однако теперь Вашингтон изменил свою позицию. Министр отметил, что Россия не видит «радужного будущего» в экономических отношениях с США.

    «Американцы хотят забрать под себя все маршруты обеспечения всех ведущих стран, всех континентов энергоносителями», – заявил министр.

    Он добавил, что на европейском континенте США проявляют интерес к «Северным потокам», украинской газотранспортной системе и «Турецкому потоку». По мнению Лаврова, цель американцев – доминирование в мировой экономике с помощью тарифов, санкций и прямых запретов, которые не вписываются в честную конкуренцию.

    Также Лавров подчеркнул, что Россия не допустит размещения на Украине любых видов вооружения, способных угрожать безопасности страны.

    Лавров также заявил, что Россия гарантирует защиту прав русских и русскоязычных граждан, проживающих столетиями в Крыму, Донбассе и Новороссии.

    Сергей Лавров предложил США «подойти по-мужски» к решению кризиса на Украине в соответствии с договоренностями в Анкоридже.

    Лавров заявил, что недавние решения США по Кубе и ограничению торговли нефтью и газом противоречат заявлениям Вашингтона об экономическом сотрудничестве с Россией.

    Напомним, генсек НАТО Марк Рютте в ходе выступления в Верховной рады заявил, что после подписания мирного соглашения на Украине могут быть размещены подразделения и военная техника стран НАТО, включая авиацию и морскую поддержку.

    Москва ранее поясняла, что будет считать размещение западных военных, складов и другой инфраструктуры на Украине иностранной интервенцией.


    Комментарии (43)
    8 февраля 2026, 13:20 • Видео
    От атаки Трампа выиграла власть Германии

    Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 09:30 • Новости дня
    ФСБ раскрыла обещанный киллеру СБУ гонорар за убийство генерала Алексеева

    ФСБ: СБУ обещала Корбе за убийство генерала Алексеева 30 тыс. долларов

    ФСБ раскрыла обещанный киллеру СБУ гонорар за убийство генерала Алексеева
    @ ЦОС ФСБ России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские спецслужбы пообещали исполнителю покушения на генерала Генштаба Владимира Алексеева Любомиру Корбе крупное вознаграждение, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    В случае успешного покушения на Алексеева СБУ обещала выплатить исполнителю 30 тыс. долларов США, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Корба также занимался сбором информации о других российских офицерах. Агент украинской разведки за ежемесячное вознаграждение в цифровой валюте отслеживал перемещения высокопоставленных военных в московском регионе.

    ФСБ указывала, что Корба был завербован СБУ в Тернополе в 2025 году.

    Сами обвиняемые в подготовке убийства Алексеева поясняли, что преступление планировалось под кураторством украинских спецслужб.

    Комментарии (14)
    9 февраля 2026, 09:06 • Новости дня
    Исполнители покушения на генерала Алексеева раскрыли заказчиков из СБУ
    Исполнители покушения на генерала Алексеева раскрыли заказчиков из СБУ
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Обвиняемые в подготовке убийства замначальника Генштаба генерала Владимира Алексеева заявили, что преступление планировалось под кураторством украинских спецслужб, сообщили в ФСБ.

    Фигуранты Любомир Корба и Виктор Васин признали вину, сообщили в Центре общественных связей ФСБ, передает РИА «Новости».

    Они пояснили, что заказ на убийство поступил из СБУ.

    Следствие установило четкое распределение ролей между соучастниками планируемого преступления. Корба выступал непосредственным исполнителем покушения на генерал-лейтенанта, а Васин выполнял функции пособника, сообщает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что силовикам понадобилось всего несколько часов, чтобы установить стрелявшего в генерала Алексеева

    Напомним, Васин последние 10 лет пытался найти работу. У него скопился долг более 831 тыс. рублей.

    Комментарии (7)
    9 февраля 2026, 13:12 • Новости дня
    ВС России нанесли комбинированный удар по военному аэродрому на Украине
    ВС России нанесли комбинированный удар по военному аэродрому на Украине
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома на Украине.

    Кроме того, удары наносились по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, сообщается в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты три управляемые авиабомбы и 72 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 112 996 беспилотников, 650 ЗРК, 27 568 танков и других бронемашин, 1661 боевая машина РСЗО, 33 163 орудия полевой артиллерии и минометов, 53 959 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в субботу ВС России нанесли удар возмездия по объектам ТЭК и ВПК Украины.

    В минувшие выходные на Украине заявили об одном из самых разрушительных ударов по энергетике.

    ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по объектам ВСУ.

    Комментарии (5)
    9 февраля 2026, 12:54 • Новости дня
    Эксперт объяснил участие Польши в вербовке исполнителя покушения на генерала Алексеева

    Эксперт Кнутов: При вербовке Любомира Корбы денежный вопрос не был решающим

    Эксперт объяснил участие Польши в вербовке исполнителя покушения на генерала Алексеева
    @ ЦОС ФСБ РФ

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинская разведка за угон российской авиатехники предлагала миллионы долларов, а за убийство генерала установила награду в 30 тыс. долларов. Впрочем, злоумышленники все равно на это согласились, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Он также описал схему польско-украинской вербовки диверсантов.

    «Участие польских спецслужб в вербовке исполнителя покушения на замначальника ГРУ Владимира Алексеева вполне ожидаемо и логично. На территории республики находится большое количество украинцев, с диаспорой активно работают спецслужбисты. Они выявляют людей, которых можно уговорить стать агентами. А затем эта информация передается украинской стороне», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Далее Украина и Польша совместно инструктируют человека, тренируют его на исполнение определенного задания, после чего отправляют на территорию России», – добавил он. Собеседник напомнил, что Варшава крайне негативно относится к нашей стране, и когда появилась возможность навредить, поляки с удовольствием подключились: поставляли ВСУ вооружение, готовили украинских военнослужащих на полигоне в Жешуве.

    Более того, Польша в последние годы взяла курс на активную милитаризацию, а также заявила об амбициях создать самую сильную армию в Европе, добавил собеседник. Неслучайно польские власти занимают второе место в январском рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    По мнению Кнутова, на этом фоне России следует усиливать пограничный контроль. «Кроме того, важно активизировать свою агентуру на Украине, в Польше и других европейских странах для того, чтобы иметь информацию о подготовке подобного рода диверсантов», – подчеркнул аналитик.

    Он допускает, что при вербовке Любомира Корбы решающим стал не столько денежный вопрос, сколько идеологические аспекты. «Неслучайно ведь его сообщник Виктор Васин связан с террористической организацией. Это говорит о том, что его взгляды на Россию были враждебными, а потому мужчины могли согласиться пойти на преступление даже за такую небольшую сумму, как 30 тыс. долларов», – рассуждает эксперт.

    Собеседник напомнил, что за убийство военкора Владлена Татарского террористка Дарья Трепова суммарно получила от украинских кураторов 195 тыс. рублей (около 2500 долларов). Пилоту-перебежчику Максиму Кузьминову заплатили 500 тыс. долларов за угон вертолета Ми-8 в августе 2023 года.

    Сотрудник ГУР Минобороны Украины в 2024-м предлагал пилоту ВКС России 600–750 тыс. долларов за угон вертолета радиоэлектронной борьбы. Наконец, три миллиона долларов украинская разведка обещала летчику ВКС РФ за угон дальнего бомбардировщика Ту-22М3. «На этом фоне гонорар в 30 тыс. долларов за убийство генерала выглядит нелепо», – заключил Кнутов.

    Ранее в ФСБ сообщили, что задержанные за покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева исполнитель и его пособник признали вину. По данным службы, 66-летний Любомир Корба был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) в августе 2025 года в городе Тернополе. Вербовка проходила при содействии польских спецслужб – они задействовали сына Корбы, гражданина Польши 1998 года рождения.

    Любомир Корба прошел стрелковую подготовку на полигоне в Киеве, проверен с помощью «полиграфа», проинструктирован о способах связи в сервисе для видеоконференций Zoom и заброшен в Россию в августе по маршруту: Киев – Кишинев – Тбилиси – Москва. За убийство российского генерал-лейтенанта ему пообещали 30 тыс. долларов.

    Соучастник покушения на Алексеева Виктор Васин арендовал квартиру для конспиративного проживания Корбы, а также обеспечил его проездными билетами в общественном транспорте. Как отметили в ФСБ, участие в преступлении мужчина принял по террористическим мотивам.

    «Васин является сторонником международного «Фонда борьбы с коррупцией», признанного террористической организацией, принимал участие в протестных акциях в городе Москве. Регистрировался на сайтах «Умного голосования» и «Штаба Навального», а также размещал в социальных сетях публикации в поддержку осужденного за экстремистскую деятельность руководителя «Левого фронта» Сергея Удальцова», – говорится в заявлении службы.

    Накануне стало известно, что исполнитель покушения и его пособник задержаны. По сообщению ФСБ, поимка Корбы состоялась в Дубае, а Васина – на территории Москвы. Второй соучастницей являлась Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения. Ей удалось скрыться. Газета ВЗГЛЯД писала, что для совершения преступления Киев привлек пенсионеров.

    Напомним, в пятницу в Москве на Волоколамском шоссе произошло покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Пострадавший был срочно госпитализирован в тяжелом состоянии. В Кремле Алексееву пожелали скорейшего выздоровления. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что атака на Алексеева стала новым подтверждением провокационной линии киевских властей, нацеленной на срыв переговоров.

    Комментарии (2)
    9 февраля 2026, 02:55 • Новости дня
    Ростех разработал барражирующий боеприпас с Х-образным крылом

    Tекст: Катерина Туманова

    Новый барражирующий боеприпас Ростеха с Х-образным крылом отличается высокой помехоустойчивостью и маневренностью, рассказал индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех», член бюро Союза машиностроителей Бекхан Оздоев.

    «Еще одна наша новая разработка – барражирующий боеприпас. Аппарат с Х-образным крылом и дальностью применения почти под сотню километров. Его боевой части достаточно, чтобы вывести из строя танк, БМП, комплекс ПВО, пункт управления БПЛА, командный пункт и так далее», – заявил он ТАСС.

    Оздоев добавил, что барражирующие боеприпасы отличаются высокой помехоустойчивостью и маневренностью, что позволяет пикировать на цель с удобных ракурсов, попадая в самые уязвимые места.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Ростех поставил в войска новые «Зубры» для защиты от дронов. Ростех обещал показать на выставке в Эр-Рияде снаряд для борьбы с дронами. Специалисты в России разработали специальные патроны против дронов «Многоточие».

    Комментарии (3)
    9 февраля 2026, 00:30 • Новости дня
    Украинские СМИ сообщили о падении давления газа в областях на западе Украины

    Во Львовской и Ивано-Франковской областях упало давление газа у потребителей

    Tекст: Катерина Туманова

    Жители Львовской и Ивано-Франковской областей Украины сообщили в соцсетях о сокращении напора газа в домах, о чем сообщили некоторые украинские СМИ.

    «Во Львовской и Ивано-Франковской областях упало давление газа, пишут местные паблики», – сообщил Telegram-канал «Страна.ua».

    Напомним, 7 февраля мэр украинского Ивано-Франковска заявил о перебоях со светом и водой.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль  назвал ситуацию с энергообеспечением на Украине критической. Блэкаут произошел на горнолыжном курорте Буковель на Украине. Кроме того из-за остановки ТЭС украинский город Бурштын остался без тепла.

    Минобороны России заявило, что целью ударов возмездия были объекты топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплекса на Украине.

    Комментарии (5)
    9 февраля 2026, 12:15 • Новости дня
    Москалькова рассказала о возвращении пленных с Украины без нормальной одежды
    Москалькова рассказала о возвращении пленных с Украины без нормальной одежды
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    При возвращении из украинского плена российские военнослужащие зачастую оказываются в случайной одежде, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

    Москалькова на заседании комитета Государственной думы по развитию гражданского общества заявила, что российские военнослужащие возвращаются из плена на Украине в «бог знает какой одежде», передает ТАСС.

    По словам Москальковой, военные встречают вернувшихся, обеспечивают их одеждой, а белорусская сторона предоставляет помещения, питание, необходимые вещи и медицинскую помощь.

    Москалькова подчеркнула: «Наши ребята были возвращены, как обычно, бог знает в какой одежде. Их военные наши встретили, одели. Все это происходило при непосредственном участии белорусов. Они нам предоставляют помещения, кормят всех пленных, [предоставляют] кому нужны какие-то вещи или лекарства, здесь же стоят скорые помощи, кому нужны. Большую роль играют наши белорусские товарищи».

    Кроме того, Москалькова сообщила, что украинская сторона предоставила подтверждения передачи посылок из дома для российских военнослужащих, находящихся в плену. Она отметила, что все пленные получили посылки с теплыми вещами и продуктами, что подтверждено фотографиями. Последний обмен посылками и письмами между Россией и Украиной состоялся в декабре.

    Напомним, Минобороны России провело обмен пленными, в результате которого были освобождены 157 российских военнослужащих и трое гражданских.

    Татьяна Москалькова сообщила о случаях истязаний и гибели российских военнопленных, а также о нарушениях международных норм обращения с пленными.

    Также Москалькова передала киевскому режиму перечень из 90 политзаключенных на Украине.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 13:47 • Новости дня
    FT: ЗРК Patriot остались без ракет на Украине в январе
    FT: ЗРК Patriot остались без ракет на Украине в январе
    @ Sebastian Gollnow/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Размещенные на Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot в январе оставались пустыми из-за нехватки у Киева ракет PAC-3 для них, сообщила газета Financial Times (FT).

    Зенитно-ракетные комплексы Patriot, размещенные на Украине, в январе простаивали из-за отсутствия у Киева ракет PAC-3, сообщает ТАСС со ссылкой на публикацию Financial Times.

    По данным издания, нехватка вооружения лишила украинскую сторону возможности отражать атаки, что, в свою очередь, усугубило ситуацию с подачей электроэнергии.

    Сейчас в украинской энергетике действует режим чрезвычайной ситуации. В конце января произошел инцидент, который вывел из строя две высоковольтные линии и вызвал массовое отключение электричества, оставив без света Киев и семь областей. По сообщениям, в столице перебои с электричеством могут достигать 20 часов в сутки.

    Украинские власти уже неоднократно жаловались на недостаток систем ПВО. Владимир Зеленский, по данным Financial Times, утверждал, что новая партия ракет для Patriot не поступила из США, так как европейские государства не оплатили поставку по программе PURL.

    Российская сторона неоднократно заявляла, что поставки оружия Киеву лишь затягивают конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство задержкой поставок ракет для комплексов Patriot.

    Зеленский ранее объявил о договоренности с Дональдом Трампом на поставки ракет для Patriot.

    Пентагон заявил об утроении производства зенитных ракет Patriot.

    Комментарии (3)
    9 февраля 2026, 10:13 • Новости дня
    Мирошник: Киев традиционно соврал о непричастности к покушению на генерала Алексеева
    Мирошник: Киев традиционно соврал о непричастности к покушению на генерала Алексеева
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинская сторона лжет, отрицая о своей непричастности к попытке убийства российского генерала Владимира Алексеева, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    Приведенные ФСБ данные показывают роль украинских спецслужб в организации покушения на Алексеева, указал Мирошник в своем Telegram-канале.

    «Так что, мининдел Киева [Андрей] Сибига традиционно «соврамши» о непричастности киевского режима к организации покушения», – добавил Мирошник.

    Посол отметил, что, согласно данным ФСБ, исполнителя покушения завербовала СБУ в августе 2025 года, он прошел подготовку в Киеве. Заказ на покушение на генерала поступил от СБУ.

    Ранее ФСБ сообщала, что Корбу вербовали при поддержке польских спецслужб, при этом ключевую роль сыграл его сын, гражданин Польши.

    Корбе за убийство генерала обещали 30 тыс. долларов. Он был завербован СБУ в Тернополе в 2025 году.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 08:25 • Новости дня
    Ростех отправил в войска партию Су-57 с обновленным вооружением
    Ростех отправил в войска партию Су-57 с обновленным вооружением
    @ Нина Падалко/Пресс-служба ОАК/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В войска поступила очередная партия истребителей Су-57 в усовершенствованной модификации, оснащённых обновлённым комплексом вооружения и современными бортовыми системами, сообщает пресс-служба Ростеха.

    Партия истребителей пятого поколения Су-57 с обновленным вооружением и современными бортовыми системами передана в войска, сообщает Telegram-канал Ростеха.

    Производство самолетов нового технического облика осуществила Объединенная авиастроительная корпорация, входящая в состав Ростеха.

    Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов отметил: «Мы не просто штампуем самолеты, идет постоянное развитие машин с учетом потребностей заказчика и реальных боевых условий применения. Су-57 – грозное оружие, доказавшее свою эффективность на передовой. На его счету множество пораженных целей. Комплекс пятого поколения может применяться в условиях работы даже самых продвинутых систем ПВО со стороны противника. Сегодня мы передали в войска машины, которые стали еще мощнее и опаснее».

    Многофункциональный Су-57 предназначен для поражения воздушных, наземных и морских целей. Самолет способен выполнять задачи в любое время суток, в сложных метеоусловиях и при воздействии помех.

    Военнослужащий Воздушно-космических сил России подчеркнул, что обновления расширят задачи, для которых привлекается Су-57, а новые возможности комплекса вооружения позволяют использовать современные образцы авиационных средств поражения.

    Разработка истребителя продолжает совершенствоваться, увеличивая его боевой потенциал и технические возможности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия отказалась от закупки Су-35 и выбрала вариант совместного производства Су-57.

    «Рособоронэкспорт» объявил о планах представить экспортную версию Су-57Э на авиасалоне в Малайзии.

    Ростех пригласил актера Тома Круза на авиасалон МАКС-2023 для знакомства с истребителем Су-57.

    Комментарии (0)
    8 февраля 2026, 18:00 • Новости дня
    Взрыв произошел в Сумах на северо-востоке Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Взрыв прогремел в городе Сумы на северо-востоке Украины, сообщило издание «Общественное. Новости».

    Подробности инцидента пока не уточняются, что затрудняет оценку возможных последствий и масштабов происшествия, передает ТАСС.

    В настоящее время в Сумской области действует воздушная тревога.

    В воскресенье в Одесском районе Одесской области Украины прозвучала воздушная тревога, в Одессе произошла серия взрывов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харькове также прогремели взрывы.

    В субботу на Украине заявили об одном из самых разрушительных ударов по энергетической инфраструктуре страны.

    Комментарии (0)
    8 февраля 2026, 19:56 • Новости дня
    Вашингтон и Киев обсудили выборы и референдум в мае

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти США и Украины согласовали предварительный план, предусматривающий подготовку проекта мирного соглашения к марту и проведение референдума с выборами на Украине в мае, сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники.

    Украинские и американские чиновники согласовывают планы по проведению выборов на Украине в мае, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters. По данным агентства, стороны также обсуждают подготовку проекта мирного соглашения к марту этого года.

    «Источники сообщили агентству Reuters в пятницу, что украинские и американские чиновники обсудили график, включающий проект соглашения с Россией к марту, а также референдум по нему и выборы на Украине в мае», – приводит агентство прямую речь источников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что США стремятся к завершению конфликта на Украине к лету. Вашингтон намерен оказывать давление на Киев ради достижения этой цели.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 07:57 • Новости дня
    «Алмаз-Антей» заявил о превосходстве С-400 над Patriot
    «Алмаз-Антей» заявил о превосходстве С-400 над Patriot
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-400 доказала высокую эффективность в качестве средства поражения современных западных ракет, включая американские ATACMS, в зоне СВО и недавнего индо-пакистанского вооруженного конфликта, сообщил заместитель генерального директора концерна «Алмаз-Антей» Александр Ведров.

    По его словам, российская зенитная ракетная система С-400 показала высокую эффективность в борьбе с современными западными ракетами, включая американские ATACMS, как в зоне спецоперации на Украине, так и во время недавнего индо-пакистанского вооруженного конфликта, передает ТАСС.

    Ведров сообщил, что успешное применение С-400 в боевых условиях продемонстрировало значительное превосходство этой системы над основным зарубежным конкурентом – американским Patriot. Ведров отметил, что этот фактор существенно повысил интерес зарубежных стран к российской системе.

    Он также уточнил, что пока нецелесообразно раскрывать список ближневосточных государств, проявляющих интерес к С-400. По словам топ-менеджера, основная причина в жесткой и недобросовестной конкуренции со стороны ряда зарубежных экспортеров, которые оказывают давление на потенциальных покупателей с целью получить преимущества на рынке систем ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия применяла на Украине зенитные ракеты С-400 с активными головками самонаведения.

    Турция заявила о готовности использовать С-400 при возникновении угроз.

    В Турции отрицали заключение соглашения с США по системам С-400 и программе F-35.

    Комментарии (0)
    Главное
    Сийярто объяснил выбор Росатома для АЭС «Пакш-2»
    Иран согласился на уступки по урану в обмен на отмену санкций США
    Опубликована карта с Гренландией, Канадой и Венесуэлой в составе США
    Командир батальона «Арбат» Айк Гаспарян погиб на СВО
    Лавров заявил о несерьезности подхода Макрона к звонку Путину
    Киев заявил о скорой передаче Францией истребителей Mirage 2000
    «Бабушкина схема» победила в акции «Слово года» портала «Грамота.ру»

    Вера в «новое золото» обернулась триллионными убытками

    Крупнейшая в мире криптовалюта столкнулась с самым сильным с 2022 года обвалом. Иллюзия того, что биткоин стал новым золотом, способным защитить деньги в период турбулентности, резко рассеялась. А цена этого заблуждения оказалась колоссальна: биткоин подешевел со 120 до 60 тыс. долларов, капитализация упала с 4,3 до 2 трлн долларов. Почему биткоин проиграл золоту? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад ставит Ереван перед выбором смены ориентации

    Москву посетил председатель Нацсобрания Армении Ален Симонян, который провел переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. На фоне визита возле посольства Армении в Москве прошла акция протеста, участники которой критиковали политику руководство республики, в том числе в отношении церкви. Есть ли напряженность между Москвой и Ереваном и какими отношения между странами будут в ближайшем будущем? Подробности

    Перейти в раздел

    За покушением на генерала Алексеева стоят Украина и Польша

    Задержанные по делу о покушении на генерала Алексеева признали вину и подробно описали свои роли в преступлении. По их показаниям, исполнитель был завербован СБУ в Тернополе в августе 2025 года при содействии польских спецслужб. При этом начало подготовки теракта совпало по времени с организацией российско-американского саммита в Анкоридже. По мнению экспертов, это доказывает, что власти Украины и их покровители заранее планировали диверсию для срыва переговорного процесса. Подробности

    Перейти в раздел

    США испуганы влиянием Китая на стратегически важную военную базу

    Дональд Трамп угрожает вторжением очередной стране. К Дании, Венесуэле, Ирану и Кубе добавился Маврикий – остров к востоку от Мадагаскара площадью около 2 тыс. кв. км с населением чуть больше миллиона человек. И причиной гнева президента США стало то, что маленький Маврикий может лишить Америку господства в Индийском океане. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • От атаки Трампа выиграла власть Германии

      Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    • Такого еще не было: США поссорились с Польшей

      Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

    • Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

      Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Народные приметы на Масленицу 2026: значение блинов, что можно и нельзя делать

      Масленица 2026 года, с ее шумными гуляньями, румяными блинами и древними ритуалами, станет не только ярким праздником, но и своеобразным народным метеорологическим и экономическим прогнозом на предстоящий год. Согласно народному календарю, Масленичная неделя в 2026 году пройдет с 16 по 22 февраля, завершившись Прощеным воскресеньем 22 февраля. Великий пост начнется 23 февраля. Какие народные приметы на Масленицу 2026 стоит знать, чтобы понять их связь с погодой, урожаем и личным благополучием?

    • Сретение Господне 15 февраля 2026: большой церковный праздник, история, смысл и приметы

      В воскресенье, 15 февраля 2026 года, православные христиане отметят один из главных праздников – Сретение Господне. Это не переходящий праздник, его дата фиксирована и всегда приходится на 40-й день после Рождества Христова. Само древнее слово «сретение» на церковнославянском языке означает «встреча». Праздник входит в число 12 важнейших (двунадесятых) праздников церковного года и имеет глубокое богословское и символическое значение.

    • Как написать сопроводительное письмо к резюме: образец и правила оформления

      Чтобы увеличить шансы на трудоустройство, вместе с резюме рекомендуется посылать сопроводительное письмо. В каких случаях оно наиболее уместно, как должно быть составлено и каких стоит избегать ошибок при его написании?

    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации