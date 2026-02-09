Майора ВСУ заподозрили в коррупции при поставках продуктов армии

Tекст: Денис Тельманов

О подозрении в коррупции и мошенничестве сообщили в офисе генпрокурора Украины, передает РИА «Новости». Майора тыла бригады ДШВ обвинили в том, что он поставлял некачественные продукты в воинские части и уклонялся от службы.

В рамках программы «нечестные закупки» ему предъявлено подозрение в получении неправомерной выгоды, мошенничестве и уклонении от военной службы.

По данным ведомства, в июне 2025 года подозреваемый получил 10 тыс. долларов за подмену товарных позиций продуктов, часть которых списывали, а в части отправляли испорченные овощи и фрукты.

Также проверяется происхождение переводов на 1,8 млн гривен и возможная причастность поставщиков и командования части к этим средствам.

Следствие установило, что майор в 2025 году регулярно уклонялся от службы, обманывая командование и покидая страну. Зафиксировано его отсутствие на службе не менее 38 суток при сохранении выплаты премий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в министерстве обороны Украины могут пройти обыски в рамках антикоррупционного расследования.

Украинский предприниматель Тимур Миндич подозревается в давлении на бывшего министра обороны Рустема Умерова при закупке некачественных бронежилетов на 218 млн гривен.

Компании, которые ранее фигурировали в скандалах с поставками некачественных продуктов для армии, снова выиграли крупные тендеры на обеспечение ВСУ.