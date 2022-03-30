Ростех пригласил Тома Круза на МАКС-2023 для знакомства с истребителем Су-57

Госкопорация «Ростех» пригласила американского актера Тома Круза посетить международный авиасалон МАКС-2023, чтобы лучше познакомить его с возможностями истребителям Су-57, сообщили в пресс-службе компании.

«Су-57 – мощная и передовая машина. Она впечатляет и вдохновляет. Не только военных, но и, как видим, кинорежиссеров. Приглашаем Тома Круза на МАКС-2023 познакомиться с Су-57 поближе и своими глазами увидеть впечатляющий пилотаж на этом самолете в исполнении русских асов», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Приглашение было сделано после выхода трейлера нового фильма «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом в главной роли. В одном из кадров появился истребитель, напоминающий российский самолет Су-57. Американский пилот его наблюдает из кабины во время воздушного боя.

Действие фильма «Топ Ган: Мэверик» происходит через 36 лет после событий в первом фильме 1986 года выпуска, то есть в наши дни.

Су-57 – российский многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.

Ранее в Ростехе сообщали, что силовая часть крыла (кессон) для российского самолета МС-21 из российских композитных материалов успешно прошла этап испытаний на прочность.