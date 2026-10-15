Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.3 комментария
Полянский обвинил Запад в игнорировании ударов Киева по российским НПЗ
Постпред Полянский заявил о желании Запада заморозить конфликт на Украине
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что западные страны намеренно закрывают глаза на атаки украинских беспилотников по российским энергетическим объектам и стремятся лишь заморозить конфликт.
«Вчера, в самый разгар лживой кампании украинского лидера, что по российской энергетике Украина больше не бьет, Киев направил свои беспилотники на два НПЗ – в Саратовской и Рязанской областях. Но западные спонсоры режима этого в упор не хотят видеть», – заявил Полянский.
Дипломат указал, что Запад критикует исключительно ответные удары со стороны России. При этом союзники Киева игнорируют тот факт, что Владимир Зеленский в последнее время неоднократно анонсировал сознательную эскалацию атак на гражданские объекты, передает ТАСС.
Кроме того, постпред подчеркнул, что западные страны не заинтересованы в прочном мире. По его словам, их целью является заморозка конфликта без устранения его первопричин, чтобы дать Вооруженным силам Украины передышку для восстановления сил и пополнения арсеналов. России необходим устойчивый и долгосрочный мир с признанием реалий на земле.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Полянский призвал Запад усмирить киевские власти.
Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что заморозка конфликта не поможет урегулированию ситуации вокруг Украины.
Также постпред России отметил, что ОБСЕ вряд ли станет местом реализации будущих договоренностей по Украине.