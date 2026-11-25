Tекст: Денис Тельманов

В селе Грушевка Волоконовского округа FPV-дрон ударил по легковому автомобилю, от полученных ранений мужчина скончался на месте, сообщает оперштаб в Max.

В селе Маломихайловка Шебекинского округа из-за атаки беспилотника пострадали три человека, в том числе годовалый мальчик. Среди пострадавших оказалась женщина, которая находилась на позднем сроке беременности, сохранить ребенка врачам не удалось. Пострадавшие в тяжелом состоянии доставлены в Шебекинскую ЦРБ, в дальнейшем их транспортируют в Белгород.

В Шебекино дрон атаковал маршрутный автобус, пострадали три мирных жителя. В селе Новая Таволжанка в результате детонации FPV-дрона мужчина получил осколочные ранения кисти, ему оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

В поселке Красная Яруга Краснояружского округа при детонации БПЛА пострадали два человека: женщина с осколочным ранением лица и мужчина с ранением голени. После оказания медицинской помощи женщина будет транспортирована в Белгородскую областную клиническую больницу.

Атаки дронов также повредили частные дома, легковые автомобили и объекты инфраструктуры в нескольких населенных пунктах региона, в том числе в селах Архангельское, Графовка, Белянка, Сухарево, Борки, Казинка, Дунайка, Антоновка и Дорогощь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в результате 138 атак со стороны ВСУ на Белгородскую область погиб один мирный житель.

В пятницу в селе Вознесеновка Шебекинского округа мирная жительница скончалась от тяжелых травм после атаки украинского FPV-дрона.

В середине месяца в Белгородской области мужчина получил множественные осколочные ранения в результате детонации украинского FPV-дрона.