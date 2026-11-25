Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.4 комментария
Мирный житель погиб и девять пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область
В результате атак беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области погиб один мирный житель, еще девять человек, включая годовалого ребенка, получили ранения, сообщил оперативный штаб региона.
В селе Грушевка Волоконовского округа FPV-дрон ударил по легковому автомобилю, от полученных ранений мужчина скончался на месте, сообщает оперштаб в Max.
В селе Маломихайловка Шебекинского округа из-за атаки беспилотника пострадали три человека, в том числе годовалый мальчик. Среди пострадавших оказалась женщина, которая находилась на позднем сроке беременности, сохранить ребенка врачам не удалось. Пострадавшие в тяжелом состоянии доставлены в Шебекинскую ЦРБ, в дальнейшем их транспортируют в Белгород.
В Шебекино дрон атаковал маршрутный автобус, пострадали три мирных жителя. В селе Новая Таволжанка в результате детонации FPV-дрона мужчина получил осколочные ранения кисти, ему оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение.
В поселке Красная Яруга Краснояружского округа при детонации БПЛА пострадали два человека: женщина с осколочным ранением лица и мужчина с ранением голени. После оказания медицинской помощи женщина будет транспортирована в Белгородскую областную клиническую больницу.
Атаки дронов также повредили частные дома, легковые автомобили и объекты инфраструктуры в нескольких населенных пунктах региона, в том числе в селах Архангельское, Графовка, Белянка, Сухарево, Борки, Казинка, Дунайка, Антоновка и Дорогощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в результате 138 атак со стороны ВСУ на Белгородскую область погиб один мирный житель.
В пятницу в селе Вознесеновка Шебекинского округа мирная жительница скончалась от тяжелых травм после атаки украинского FPV-дрона.
В середине месяца в Белгородской области мужчина получил множественные осколочные ранения в результате детонации украинского FPV-дрона.