Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.4 комментария
Глава Минсельхоза озвучила объем собранного в России зерна
Минсельхоз: Россия собрала 142,5 млн тонн зерна
Российские аграрии уже собрали 142,5 млн тонн зерновых, а экспорт зерна в этом сезоне ожидается выше 40 млн тонн, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут.
«Собрали уже 142,5 млн тонн, у нас еще кукуруза осталась. Пока мы остаемся в чистом весе в 140 млн тонн», – цитирует министра РИА «Новости».
Ожидаемый объем экспорта российского зерна в текущем сезоне Лут оценила в 40 с лишним млн тонн.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщил о завершении уборки зерновых на большей части страны и урожае выше 141 млн тонн.
В начале месяца Минсельхоз сообщил о сборе около 140 млн тонн зерновых в бункерном весе с 97% площадей.
Россия с начала 2026 года увеличила экспорт зерна на 18% в физическом выражении и на 15% в стоимостном.