EFE: На Канарские острова за сутки прибыли более 2 тыс. мигрантов

Tекст: Алексей Дегтярёв

Берегов острова Эль-Йерро, входящего в состав Канарского архипелага, достигли более 2,1 тыс. выходцев из стран Западной Африки, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство EFE.

По данным источников, среди нелегалов оказались не менее 203 женщин и 127 несовершеннолетних. В их числе была новорожденная девочка, появившаяся на свет во время многодневного перехода через океан. Лодку с ребенком испанские спасатели обнаружили примерно в 70 км от берега.

Беженцы отправились в Европу преимущественно из Сенегала, Гамбии, Гвинеи и Мали. Некоторые из них провели в море до девяти дней. Одного человека доставили на сушу уже погибшим, нескольким другим потребовалась медицинская помощь из-за переохлаждения.

Предыдущий рекорд на Канарском миграционном маршруте зафиксировали 14 ноября, когда на острова Эль-Йерро, Гран-Канария и Тенерифе прибыли 1580 человек. До этого максимальный показатель отмечался в ноябре 2020 года со спасением 1461 мигранта за день.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник испанская морская спасательная служба оказала помощь 733 мигрантам у Канарских островов.

На прошлой неделе береговая охрана спасла почти 1,5 тыс. нелегалов из стран Западной Африки.

В сентябре морская служба Испании перехватила дрейфовавшее судно из Гамбии с беженцами на борту.