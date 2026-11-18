Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?5 комментариев
Неизвестные разрушили мемориал советским солдатам в Казахстане
Неизвестные разрушили памятник на могиле 72 советских солдат в Казахстане
В городе Тараз в Жамбылской области Казахстана неизвестные практически полностью разрушили памятную стелу на месте захоронения 72 неизвестных солдат, сообщило генконсульство России в Алма-Ате.
Генеральное консульство незамедлительно обратилось к казахстанским властям с призывом провести тщательное расследование инцидента. Дипломаты потребовали установить и наказать виновных для недопущения подобных случаев в будущем, сообщается в Telegram-канале генконсульства.
Соответствующая нота направлена в представительство МИД Казахстана в Алматы.
Монумент в Жамбылской области был установлен на месте госпитального захоронения бойцов, умерших от ран в эвакуационных госпиталях Джамбула. Стела была открыта после масштабного ремонта 15 октября на средства российской стороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье вандалы осквернили памятники героям Варшавского гетто в Польше надписями с героизацией украинских нацистов.
В субботу временный поверенный в делах России в Эстонии Камран Абилов заявил о демонтаже по меньшей мере 140 объектов советского военно-мемориального наследия на территории республики.