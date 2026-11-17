CNN: Установка одного роутера привела к отмене сотен авиарейсов в США

Tекст: Катерина Туманова

Сотни рейсов оказались отменены, а тысячи пассажиров столкнулись с трудностями из-за редкой общенациональной приостановки всех полетов в Соединенных Штатах. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) выявило причину разрыва связи с пилотами: проблемы начались после недавней установки маршрутизатора на удаленном радиофорпосте в Арканзасе, передает CNN.

«Конгресс выделил мне 12,5 млрд долларов, но они очень конкретно указали, как мы их потратим», – заявил министр транспорта Шон Даффи.

По его словам, ведомство не имеет средств на создание новой сети и разработку современного программного обеспечения для разделения самолетов в воздушном пространстве.

Доцент кафедры управления авиацией во Флоридском технологическом институте Маргарет Уоллес отметила ветхость инфраструктуры. По ее словам, американская система устарела на много лет, а некоторое оборудование относится ко временам Второй мировой войны.

В настоящее время следователи ФБР и FAA пытаются выяснить точные обстоятельства произошедшего. Похожий инцидент уже происходил 17 лет назад, однако американские чиновники до сих пор продолжают бороться за модернизацию устаревшей сети управления полетами, а администрация Дональда Трампа использует недавний сбой как доказательство необходимости выделения дополнительных средств Конгрессом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, убытки четырех крупнейших авиакомпаний США после общенациональной приостановки полетов достигли 345 млн долларов. Министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин исключил возможность увольнений в связи с масштабным перебоем в авиасообщении. Власти страны изъяли вызвавший коллапс маршрутизатор.