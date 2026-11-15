Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
В США изъяли ставший причиной масштабного сбоя в авиасообщении роутер
Власти США изъяли маршрутизатор, который вызвал масштабный сбой авиасообщения в стране на этой неделе, заявил министр транспорта Шон Даффи.
Устройство передали экспертам лаборатории L3 Harris во Флориде, передает ТАСС со ссылкой на CNN. Поддержку специалистам оказывает ФБР.
«Мы изъяли маршрутизатор, который стал проблемой и передавал данные в нашу сеть», – сказал Даффи.
Экспертам предстоит выяснить, вызвана ли проблема ошибкой при установке роутера или неисправностью самого устройства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье сотрудники американских аэропортов начали самостоятельно приобретать на маркетплейсах запчасти из-за сильной изношенности оборудования.
В субботу министр транспорта Шон Даффи сообщил о запрете на вылеты из-за сбоя связи.
Федеральное управление гражданской авиации США объявило о временной остановке вылетов из всех аэропортов страны.