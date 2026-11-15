Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.0 комментариев
Диспетчеры аэропортов США стали покупать устаревшие детали на маркетплейсах
WP: Американские авиадиспетчеры начали закупать устаревшие детали на eBay
Сотрудники американских аэропортов начали самостоятельно приобретать на маркетплейсах снятые с производства запчасти из-за сильной изношенности оборудования, которое министр транспорта США Шон Даффи назвал «невероятно старым».
Американские авиадиспетчеры вынуждены самостоятельно искать необходимые комплектующие для обслуживания аэропортов на маркетплейсах из-за прекращения их выпуска оригинальными поставщиками, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Washington Post.
«Сотрудникам иногда приходится закупать детали на eBay, потому что у оригинального поставщика они уже сняты с производства. Недавно так пришлось поступить с деталью, необходимой в наземной радиолокационной системе в башне контроля», – рассказал собеседник издания.
По его словам, ждать поставки этой запчасти пришлось две недели.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье СМИ назвали причиной массовой задержки рейсов в США политические интриги и ветхость инфраструктуры.
В субботу министр транспорта США Шон Даффи объяснил масштабный сбой попыткой подрядчика заменить старую проводку.
Министр призвал Конгресс выделить 50 млрд долларов на модернизацию системы управления воздушным движением.