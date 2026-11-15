В Госдуме назвали крайний срок оплаты услуг ЖКХ за октябрь

Депутат Колунов: Россияне смогут оплатить услуги ЖКХ за октябрь до 16 ноября

Tекст: Дарья Григоренко

Срок оплаты сдвинут в связи с тем, что установленное законом 15-е число выпадает на выходной день, передает РИА «Новости».

«В этом году 15 ноября – воскресенье, выходной день. Напомню, если крайний день срока оплаты, установленного законом, приходится на нерабочий день, то крайний срок автоматически переносится на ближайший рабочий день. Так что оплатить услуги ЖКХ за октябрь можно до 16 ноября включительно, то есть до понедельника», – пояснил Колунов.

С 1 марта в силу вступил закон о переносе крайнего срока оплаты услуг ЖКХ с 10-го на 15-е число месяца. По словам парламентария, это сделано для поддержки пенсионеров и россиян, которые получают зарплату в середине месяца.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о планах палаты провести правительственный час по вопросам тарифов ЖКХ.

В марте генеральный директор УК СК10 Евгений Золоев напомнил об установлении крайнего срока оплаты коммунальных услуг на 15-е число.

В январе Колунов заявил о переносе последнего срока оплаты услуг ЖКХ.