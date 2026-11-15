Лавров сообщил о позитивных оценках переговоров в Абу-Даби

Лавров: Участники переговоров в Абу-Даби позитивно оценили итоги встречи

Tекст: Дарья Григоренко

Как уточнил Лавров, все участники прошедших в Абу-Даби переговоров между Россией, США и Украиной позитивно оценили состоявшуюся встречу, сообщают «Вести».

«Оценки были позитивные. Я сейчас не беру в расчет Зеленского. Он постоянно играет в какие-то свои собственные игры. Но переговорщики его, судя по всему, были предметно настроены», – подчеркнул он в беседе с корреспондентом Павлом Зарубиным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии на переговорах в Абу-Даби предложений о выходе стран из НАТО.

Во вторник Лавров сообщил о планах обсудить гарантии коллективной безопасности на трехсторонней встрече.

В понедельник глава российского внешнеполитического ведомства отметил намерение посвятить встречу в Абу-Даби согласованию принципов урегулирования на Украине.