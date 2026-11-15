Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.0 комментариев
Лавров сообщил о позитивных оценках переговоров в Абу-Даби
Лавров: Участники переговоров в Абу-Даби позитивно оценили итоги встречи
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что участники трехсторонних переговоров в Абу-Даби позитивно оценили их итоги, за исключением Владимира Зеленского.
Как уточнил Лавров, все участники прошедших в Абу-Даби переговоров между Россией, США и Украиной позитивно оценили состоявшуюся встречу, сообщают «Вести».
«Оценки были позитивные. Я сейчас не беру в расчет Зеленского. Он постоянно играет в какие-то свои собственные игры. Но переговорщики его, судя по всему, были предметно настроены», – подчеркнул он в беседе с корреспондентом Павлом Зарубиным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии на переговорах в Абу-Даби предложений о выходе стран из НАТО.
Во вторник Лавров сообщил о планах обсудить гарантии коллективной безопасности на трехсторонней встрече.
В понедельник глава российского внешнеполитического ведомства отметил намерение посвятить встречу в Абу-Даби согласованию принципов урегулирования на Украине.