Фигурант дела «Карфаген» оценил масштаб вскрытой на Украине коррупции

Расследование НАБУ «Карфаген» открыло 5% от масштабов коррупции на Украине

Tекст: Вера Басилая

Скрывающийся за границей Егор Буркин в интервью украинскому блогеру Василию Тимошенко заявил, что расследование силовиков выявило лишь малую часть происходящего, передает РИА «Новости».

«Я не хочу ничего отрицать. Я, наоборот, хочу подтвердить, что все именно так и было. Вот все то, что вы услышали, – это процент, может быть, максимум 5% от всего того, что сейчас творится на Украине», – заявил Буркин.

По его словам, на всех уровнях правоохранительной системы процветает коррупция, позволяющая за деньги закрыть уголовное дело или получить должность. Общий объем ежемесячных взяток за функционирование нелегальных кол-центров составлял около 31,5 млн долларов.

Буркин подтвердил участие в незаконных схемах генерала СБУ Сергея Дуки и первого заместителя начальника главного управления департамента защиты национальной государственности СБУ Александра Ковальчука.

Фигурант выразил готовность сотрудничать со следствием и иностранными правоохранительными органами, добавив, что обладает доказательствами участия многих чиновников в преступных схемах. Ранее сообщалось, что объявленный в розыск на Украине Буркин управляет нелегальным бизнесом из Мексики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов назвал опубликованные материалы дела «Карфаген» верхушкой айсберга.

Военный эксперт Андрей Марочко назвал операцию НАБУ неспособной решить проблему незаконных организаций из-за их подконтрольности офису президента.

На прошлой неделе Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения генералу СБУ Сергею Дуке в виде содержания под стражей.