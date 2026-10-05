Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.0 комментариев
Российские дипломаты в Словакии опровергли депортацию детей с Украины
Посольство России в Словакии отвергло обвинения в депортации украинских детей
Посольство РФ в Словакии обратило внимание на статьи местных СМИ с громкими голословными обвинениями России без фактологической конкретики в якобы «депортации» украинских детей и посоветовало тем, кто их распространяет, опираться на факты и определиться наконец с количеством таких «детей».
Российская дипломатическая миссия назвала публикацию голословной, передает РИА «Новости».
«Авторам очередного материала на эту тему можно посоветовать совсем немногое: прежде чем в очередной раз голословно обвинять Россию, сверить цифры, не смешивать различные статистические категории и, наконец, представить проверяемые факты», – подчеркнули дипломаты.
В диппредставительстве напомнили, что ранее послы Украины и Канады заявляли о депортации 1,6 млн детей, а теперь говорят о тысячах, иллюстрируя статью 22 тыс. плюшевых медведей. Российская сторона призвала авторов определиться с точным количеством и предоставить проверяемые данные, включая имена и обстоятельства перемещения.
Дипломаты также отметили, что в 2025 году на переговорах в Стамбуле украинская делегация передала список из 339 детей. По данным МИД России, многие из них уже достигли совершеннолетия, жили за границей или находились с родителями. Россия неоднократно заявляла о готовности помогать воссоединению семей.
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