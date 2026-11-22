Bild: Бундесвер запланировал создать 20 тыс. мест для подготовки новобранцев

Tекст: Ольга Иванова

Сухопутные войска ФРГ в 2027 году намерены подготовить более 20 тыс. юношей и девушек к военной службе, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

«Мы рассчитываем, что в следующем году в сухопутных войсках будет создано более 20 тыс. мест для подготовки юношей и девушек, поступающих на военную службу», – сказал Фройдинг.

Генерал-лейтенант добавил, что 20 тыс. человек составляют треть от текущей численности сухопутных войск Германии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье назначенный генеральным инспектором бундесвера Кристиан Фройдинг заявил о намерении бороться с сексуальными домогательствами в вооруженных силах Германии.

В пятницу учащиеся школ и студенты организовали шествия более чем в 70 немецких городах в знак протеста против возвращения обязательной военной службы.

Фройдинг назвал 2029 год сроком приведения в полную боеготовность нового подразделения вооруженных сил по работе с беспилотниками.