Масштабные протесты молодежи охватили более 30 городов Германии

В 30 городах Германии начались молодежные протесты против возвращения призыва

Tекст: Мария Иванова

В Берлине, Гамбурге, Кельне, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне и Штутгарте стартовали акции протеста, организаторы которых рассчитывают собрать по всей стране около 160 тыс. участников, передает ТАСС.

В столице ФРГ у Бранденбургских ворот собрались более 10 тыс. человек. Протестующие требуют отказаться от возможного возвращения воинской повинности, увеличить инвестиции в образование, здравоохранение и защиту климата, а также принять меры против роста стоимости жизни. Вечером на площади Розенталер-плац запланирована еще одна акция под лозунгом «С поколения Z хватит», где ожидается участие пропалестинских активистов и левых радикалов.

Безопасность в Берлине обеспечивают около 1,5 тыс. полицейских. Правоохранительные органы не исключают перерастания демонстраций в беспорядки и столкновения, учитывая совпадение акций с празднованием Хеллоуина и призывы экстремистских группировок присоединиться к протестам. В преддверии митингов многие модные бутики закрыли витрины деревянными досками из-за опасений погромов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу люксовые магазины на одной из главных торговых улиц Берлина начали закрывать витрины деревянными щитами.

В четверг участники акции молодежного протеста забаррикадировали мебелью главный вход в Университет прикладных наук имени Алисы Саломон.

На прошлой неделе немецкий эксперт по экстремизму Ахмад Мансур предупредил о подготовке инициативой «Gen Z regelt» масштабных протестов молодежи.