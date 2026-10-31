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Систему посадки по биометрии решили внедрить еще в трех аэропортах
Систему посадки по биометрии решили запустить еще в трех аэропортах
Директор транзакционного направления Центра биометрических технологий Наталья Цай сообщила, что в 2027 году к системе посадки по биометрии планируется подключить три российских аэропорта, включая воздушные гавани Московского авиаузла и юга страны.
В 2027 году систему посадки по биометрии планируют запустить в трех аэропортах. Об этом сообщила ТАСС директор транзакционного направления Центра биометрических технологий Наталья Цай.
«Это точно будет Московский узел и крупные авиахабы, в том числе южные регионы», – заявила Цай на полях форума Kazan Digital Week.
Она отметила, что число аэропортов, где в следующем году могут ввести посадку по биометрии, может увеличиться. В настоящее время пассажиры могут проходить в самолет по биометрии в рамках эксперимента в аэропортах Шереметьево и Пулково.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин поручил расширить использование безналичных расчетов в общественном транспорте с применением биометрической системы.
Ранее РЖД запланировали начать использовать биометрию при посадке в поезд на скоростных направлениях между Москвой, Иваново и Нижним Новгородом.