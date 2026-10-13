Samsung представила новые технологии памяти для инфраструктуры ИИ

  • Новость часаРоссийские войска поразили объекты в Киеве и Николаеве и сухогруз с оружием
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Четыре бонуса для России от дизельной сделки с США
    ВСУ не получили разведданные о запуске российских ракет
    Главком НАТО в Европе раскрыл новую «теорию победы»
    Россия поставила Евросоюзу энергоресурсов с 2022 года на 320,7 млрд долларов
    Ночная атака дронов на Москву стала одной из крупнейших за год
    Atlantic: Зеленский вывел Трампа из себя отказом прекратить удары по НПЗ
    США отказали Киеву в уступках за прекращение атак на НПЗ России
    Германия, Бельгия и Италия потребовали «экстренный тормоз» для ЕС
    МВФ предупредил об исчерпании запаса прочности мировой экономики
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Публичная казнь разрушительна для души

    Против готовящейся в США первой в истории официально разрешенной трансляции смертной казни протестуют в самих США, в ООН и еще много где. Онлайн-трансляция казни – это не что-то совсем новое. Но она показывает, что человечество свернуло куда-то не туда.

    0 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Цифровая инфраструктура России успешно прошла стресс-тест

    Дата-центры – это чрезвычайно чувствительная к внешним воздействиям ключевая инфраструктура. Работа по устранению последствий ударов по ним стала свидетельством высокой квалификации технических специалистов «Яндекса», компаний-партнеров, представителей государственных органов (в первую очередь Минцифры).

    5 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Суворов не дал туркам сжечь Херсон и Черноморский флот

    12 октября 1787 года турки высадили десант на Кинбурнской косе. Овладение этим клочком суши было лишь первым этапом. Враг хотел запустить цепочку событий, которая вышвырнет русских из Новороссии и подожжет кавказские владения империи. Но на пути неприятеля встал генерал-аншеф Суворов.

    0 комментариев
    13 октября 2026, 10:31 • Новости дня

    Samsung представила новые технологии памяти для инфраструктуры ИИ

    Yonhap: Samsung показала новые технологии памяти для инфраструктуры ИИ

    Tекст: Игорь Иножарский

    На саммите OCP Global Summit 2026 в Сан-Франциско южнокорейская компания Samsung Electronics представила стратегию развития технологий памяти для улучшения инфраструктуры искусственного интеллекта.

    Компания выделила три ключевых направления для повышения производительности ИИ-систем: высокопроизводительная память, технологии расширения на базе Compute Express Link (CXL) и решения для хранения данных с использованием SSD-накопителей следующего поколения, пишет Yonhap.

    Корпоративный вице-президент и руководитель группы разработки приложений Samsung Шим Хо Чжун пояснил, что по мере роста моделей искусственного интеллекта и увеличения объемов данных расширение емкости памяти становится критически важным. По его словам, компания расширяет сотрудничество с глобальными клиентами для оптимизации ИИ-систем с самых ранних этапов разработки.

    На мероприятии Samsung также планирует провести совместную с компанией Advanced Micro Devices (AMD) демонстрацию решения для расширения памяти на базе CXL. Это позволит решить проблему ограничений емкости памяти в существующих вычислительных системах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом компания Samsung впервые за 25 лет уступила титул самой дорогой корейской компании. Весной сотрудники корпорации добились выплаты гигантских премий. В прошлом году предприниматель Илон Маск заявил о помощи Samsung в выпуске чипов для Tesla.

    12 октября 2026, 14:40 • Новости дня
    Эксперт: Минобороны создает военный искусственный интеллект

    Аналитик Рожин: Военные нейросети повысят эффективность ударных дронов

    Эксперт: Минобороны создает военный искусственный интеллект
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Искусственный интеллект все глубже проникает в военную систему: от анализа спутниковых снимков и распознавания целей до поддержки принятия решений на командирском уровне. На этом фоне в России запущен сервис для обучения нейросетей. Система призвана не просто ускорить обработку информации, но и заметно повысить точность применения огневых средств, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин.

    «Беспилотная революция продолжается, и новые технологические вехи неизбежны. Одним из драйверов становится искусственный интеллект. Нейросети постепенно встраиваются не только в беспилотный контур, но и в военную систему в целом», – сказал военный аналитик Борис Рожин.

    По его словам, такие процессы идут в передовых армиях мира, поскольку за этими технологиями будущее. На этом фоне спикер напомнил, что в России есть решение о централизованном развитии ИИ – как военного, так и гражданского.

    Так, ранее президент Владимир Путин поручил централизованно собирать и обрабатывать информацию для обучения суверенной модели ИИ. «ИИ уже внедряется и используется в боевой работе. Например, наши специалисты тестируют дроны с искусственным интеллектом и отрабатывают их взаимодействие», – обратил внимание собеседник.

    Кроме того, ИИ задействуют для анализа разведданных и сопоставления спутниковых снимков. По прогнозам Рожина, со временем круг задач, которые можно доверить ИИ, будет расширяться.

    «Соответственно, потребуется выработать алгоритмы и правовой режим его применения, решить вопросы секретности и аккумуляции, систематизации боевого опыта», – рассуждает аналитик. Запуск сервиса Минобороны для разработчиков беспилотных систем – один из шагов на этом пути.

    «В перспективе отдельные наработки планируется интегрировать в единую централизованную платформу – своего рода «главный военный ИИ» под управлением Минобороны», – замечает эксперт.

    По его словам, эта система будет обеспечивать военнослужащих инструментарием для поддержки принятия решений по разным направлениям деятельности. Более того, если сейчас к сервису подключены всего 40 организаций, то в будущем их число может заметно вырасти.

    «Ценные решения нередко рождаются в небольших коллективах – в том числе в так называемых «гаражных» проектах. Многие такие команды активно работают над интеграцией своих изделий с ИИ – это особенно актуально для различных типов дронов и наземных робототехнических комплексов (НРТК)», – отметил Рожин.

    В качестве примера он привел НРТК «Курьер» и дрон «Упырь», которые прошли путь от небольших разработок до серийных изделий для Минобороны. Речь идет о формате частно-государственного партнерства. «По этой же модели целесообразно привлекать частные проекты с подтвержденными результатами для развития единой ИИ-платформы ведомства», – считает собеседник.

    Впрочем, процесс обучения нейросетей довольно трудоемкий, продолжает специалист. «Источник данных для него масштабный: с одной стороны, это общедоступные видео объективного контроля (сотни записей ежедневно), с другой – закрытый массив, который системно накапливает Минобороны. Архив ведомства станет основной базой для обучения моделей», – полагает эксперт.

    При грамотном развитии системы она поможет повысить точность распознавания целей, особенно для ударных дронов. «Системы захвата цели работают как минимум три года и умеют классифицировать объекты – человек, автомобиль, бронетехника. Однако эффективность распознавания нужно повышать: различные средства маскировки и камуфляжи способны вводить алгоритмы в заблуждение. Чем лучше нейросеть распознает контуры объекта и верифицирует его, тем эффективнее работа по таким целям», – рассуждает аналитик.

    «Таким образом, сервис для обучения нейросетей военного назначения призван повысить эффективность боевых действий. Система позволит не только увеличить точность применения огневых средств, но и ускорит анализ тактической информации без прямой привязки к человеко-часам. Также она станет инструментом поддержки принятия решений командирского уровня», – заключил Рожин.

    В понедельник Минобороны сообщило о создании сервиса для обучения нейросетей военного назначения. Площадка предоставляет доступ разработчикам беспилотных систем к видео боевого применения FPV-дронов и других БПЛА коптерного и самолетного типов, говорится в публикации ведомства в Max.

    «В настоящее время к сервису подключено более 40 организаций, которые занимаются обучением нейросетей, в том числе для их интеграции в свои боевые беспилотные системы», – отметил Дмитрий Щербинин, замминистра обороны, руководитель проекта.

    Также Минобороны создало единый унифицированный классификатор распознавания данных для машинного обучения систем искусственного интеллекта (ИИ). Это позволяет разработчикам эффективно, структурированно и по единому замыслу работать с базой данных.

    Кроме того, результаты работы создателей беспилотных систем загружаются обратно в сервис, где проверяются на полноту и соответствие формату классификатора. Затем Минобороны использует эти данные для создания и обучения своих нейросетей.

    «Данный подход позволяет повышать устойчивость и адаптивность Вооруженных сил к современным вызовам в сфере ИИ», – отмечает Минобороны. Информационная безопасность проекта гарантируется современными средствами криптографии и аутентификации.

    Днем ранее президент Российской академии наук Геннадий Красников рассказал, что использование ИИ значительно повышает эффективность противодействия дронам. По его словам, борьба с вражескими БПЛА, направляющимися в сторону Москвы, начинается «на границе СВО».

    Ученый отметил: машинная обработка информации с различных датчиков, включая акустические системы и видеокамеры, помогает фильтровать ложные цели. Это позволяет точно определять направление движения дронов, добавил академик.

    В сентябре стало известно, что новгородский научно-производственный центр «Ушкуйник» разработал экспериментальную сеть акустических датчиков «Паук», способную с помощью обучаемых нейросетей распознавать модели беспилотников и прогнозировать пути их полета.

    Также сообщалось, что холдинг «Росэл» госкорпорации «Ростех» создал радиолокационную станцию «Сокол-08» с алгоритмами машинного обучения. Комплекс предназначен для обнаружения малых БПЛА и роя дронов. Радар способен одновременно обнаруживать до 100 объектов, автоматически отсеивая ложные цели.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Минобороны меняет тактику борьбы с беспилотниками: мобильные группы получают FPV-перехватчики, а сами дроны – ИИ. Эти меры в совокупности с объединением ПВО в единую сеть должны повысить защиту тыловых районов.

    Комментарии (4)
    13 октября 2026, 07:58 • Новости дня
    Жительницу Приамурья оштрафовали за созданное ИИ фото медведя

    В Приамурье женщину оштрафовали на 15 тыс. рублей за фейковое фото ИИ-медведя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Суд оштрафовал жительницу поселка Магдагачи Амурской области на 15 тыс. рублей за распространение в интернете сгенерированной нейросетью фотографии медведя.

    Женщина с помощью нейросети добавила медведя на фотографию улицы и отправила подруге через мессенджер, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов региона.

    Фотография быстро распространилась среди местных жителей. В полицию стали поступать сообщения от испуганных граждан, одна из женщин призналась, что из-за реалистичного изображения весь день боялась выходить из дома. Информация о появлении хищника дошла до главы округа, для поиска животного задействовали охотоведов и спецтехнику.

    Позже создательница фейка сама обратилась в правоохранительные органы и призналась в розыгрыше. На суде она раскаялась и попросила вернуть изъятый у нее смартфон, который нужен ей для работы. С учетом смягчающих обстоятельств судья назначил штраф в размере 15 тыс. рублей, что ниже минимального предела по административной статье о распространении недостоверной информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд заочно арестовал политолога Снеговую за фейки об армии. Также суд отправил в колонию настоятеля «Московского центра дзэн» за фейки о Вооруженных силах России. Кроме того, суд заочно приговорил Смольянинова к восьми годам колонии за фейки о российских войсках.

    Комментарии (0)
    12 октября 2026, 21:30 • Видео
    Кремль ответил на козырь Зеленского

    Представитель Кремля Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров ответили на предложение Владимира Зеленского провести на Украине президентские выборы. Россия готова выполнить одну шестидесятую часть запрошенного.

    Комментарии (0)
    12 октября 2026, 20:53 • Новости дня
    Заслуженный учитель России: Обучать школьников ИИ может любой педагог
    Заслуженный учитель России: Обучать школьников ИИ может любой педагог
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Школьников нужно учить понимать принципы работы искусственного интеллекта, критически оценивать его ответы и знать о рисках использования нейросетей, сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель России Максим Пратусевич, комментируя введение в российских школах курса по ИИ. По его мнению, вести эти уроки смогут не только учителя информатики, но и другие педагоги, которые владеют темой и способны доступно объяснить ее детям.

    Минпросвещения России объявило о запуске курса «Искусственный интеллект и информационная безопасность» для учащихся 5–11-х классов. Со второй четверти 2026/27 учебного года его в формате внеурочной деятельности начнут осваивать ученики пилотных школ, а с января 2027 года курс планируется распространить на все школы страны.

    «Искусственный интеллект сейчас такой же простой в использовании инструмент, как мобильный телефон. Поэтому курсы о том, как пользоваться ИИ, не нужны. А вот как интерпретировать результаты, какие опасности есть при его использовании, что находится под капотом и как это работает, вот этому учить надо», – отмечает Пратусевич.

    Однако сейчас, по мнению эксперта, в первую очередь важно кристаллизовать содержание такого обучения. Как только это будет сделано, в школах можно будет ввести беседы на эту тему.

    «Правильнее, если вести эти уроки будут те, кто владеет содержанием. Соответственно, это может быть как учитель информатики, так и любой другой педагог, который сможет доступным языком объяснить детям правила безопасного пользования искусственным интеллектом, рассказать, как правильно формулировать запросы, и предупредить, какие опасности могут быть связаны с использованием нейросети», – заключил собеседник.

    Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов на форуме «Цифровые дни Иннополиса» сообщил, что со второй четверти новый курс будет апробироваться в тысяче школ, в том числе в Татарстане. По словам министра, со следующего сентября он станет обязательным для всех школ с 5-го по 11-й класс. Кравцов уточнил, что школьникам будут рассказывать как о возможностях искусственного интеллекта, так и о связанных с ним рисках.

    Комментарии (2)
    12 октября 2026, 10:15 • Новости дня
    Минобороны создало сервис для обучения военных нейросетей
    Минобороны создало сервис для обучения военных нейросетей
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра обороны Дмитрий Щербинин сообщил о запуске специализированного хранилища видеоматериалов, которое предоставит разработчикам беспилотных систем данные для обучения нейросетей военного назначения.

    Создана платформа, которая предоставляет разработчикам беспилотников доступ к данным объективного контроля боевого применения дронов, сообщает Минобороны.

    «В настоящее время к сервису подключено более 40 организаций, которые занимаются обучением нейросетей, в том числе для их интеграции в свои боевые беспилотные системы», – заявил руководящий проектом замминистра обороны России Дмитрий Щербинин.

    Специалисты ведомства разработали единый унифицированный классификатор распознавания данных, который позволяет машинным алгоритмам эффективно и структурировано работать с информацией. Результаты работы разработчиков загружаются обратно в сервис, где проходят проверку на полноту.

    В министерстве подчеркнули, что такой подход позволяет повысить устойчивость и адаптивность Вооруженных сил к современным вызовам в сфере искусственного интеллекта. Платформа надежно защищена сертифицированными средствами криптографии и аутентификации.

    В воскресенье глава РАН Геннадий Красников рассказал о роли нейросетей в перехвате дронов.

    Ранее представитель командования НАТО объяснил зависимость украинской армии от искусственного интеллекта.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков.

    Комментарии (0)
    10 октября 2026, 19:24 • Новости дня
    Сербия начала разработку собственной ИИ-модели с учетом опыта России

    Сербия приступила к созданию ИИ-модели с учетом опыта России и Китая

    Tекст: Вера Басилая

    Государственный секретарь министерства информации и телекоммуникаций Сербии Перко Матович заявил, что Белград создает собственную модель искусственного интеллекта на национальном языке, опираясь на подходы России и Китая.

    Белград разрабатывает национальную языковую модель искусственного интеллекта, сообщил на полях II Глобального цифрового форума в Москве госсекретарь министерства информации и телекоммуникаций Сербии Перко Матович, передает РИА «Новости».

    «Я думаю, что ключом к регулированию искусственного интеллекта является то, как Китай и Россия подходят к этому вопросу. Что-то среднее между этими двумя подходами мы и берем за основу», – указал Матович.

    Он назвал российский опыт создания нейросетей очень полезным. По оценке госсекретаря, отечественные разработки в сфере искусственного интеллекта, включая чат-боты, ничуть не уступают западным аналогам, а в некоторых аспектах могут их превосходить.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Сербия решила использовать российский опыт при разработке аналога «Госуслуг».

    В четверг в Сербии с помощью искусственного интеллекта восстановили утраченное знамя русских добровольцев.

    Власти Сербии пообещали углубить сотрудничество с Россией вопреки давлению ЕС.

    Комментарии (0)
    11 октября 2026, 14:43 • Новости дня
    Британские ученые предрекли человечеству вымирание к 2100 году из-за ИИ

    Lancet: Человечество может вымереть к 2100 году из-за ИИ и ядерной войны

    Tекст: Ольга Иванова

    Эксперты британского журнала Lancet назвали искусственный интеллект и ядерный конфликт в числе главных угроз, которые могут привести к вымиранию человечества в ближайшие 75 лет.

    Эксперты считают, что злонамеренное использование искусственного интеллекта, в частности создание биологического оружия, а также ядерный конфликт с последующим голодом могут привести к гибели человечества к 2100 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на Lancet.

    В случае ядерного конфликта в атмосферу попадет количество частиц, способное заблокировать солнечный свет и спровоцировать голод, хотя вероятность такого сценария невелика, говорится в материале комиссии Lancet по глобальным угрозам здоровью в XXI веке.

    Помимо ИИ и ядерной войны, в список из 17 основных угроз включены изменение климата, пандемии, военные конфликты, устойчивость бактерий к антибиотикам, а также ожирение и психические расстройства, которые являются главными угрозами в странах с высоким уровнем дохода.

    Авторы исследования призывают мировых лидеров к раннему устранению этих рисков, в том числе путем инвестиций в инновации и здравоохранение. В список вошли угрозы, которые могут отнять у человечества наибольшее количество лет здоровой жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в ООН призвали быть готовыми к сценарию фильма «Терминатор» с участием ИИ.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила массовые страхи перед искусственным интеллектом.

    Глава Курчатовского института Михаил Ковальчук назвал две главные угрозы человечеству.

    Комментарии (0)
    11 октября 2026, 22:15 • Новости дня
    Билл Гейтс предупредил о «множестве негативных сюрпризов» из-за ИИ в 2027 году

    Билл Гейтс предупредил о «множестве негативных сюрпризов» из-за ИИ

    Tекст: Катерина Туманова

    Основатель Microsoft Билл Гейтс предупредил о возможных кибератаках с использованием искусственного интеллекта в 2027 году, отметив, что самая опасная технология, когда-либо изобретенная людьми, скорее всего, приведет ко «множеству негативных сюрпризов» в киберпространстве.

    Нерегулируемый искусственный интеллект представляет собой растущую угрозу, считает основатель Microsoft Билл Гейтс, и предсказывает рост числа кибератак с использованием ИИ в 2027 году.

    По его мнению, риск выхода ИИ из-под контроля – это перспектива далекого будущего, но непосредственную обеспокоенность вызывает использование существующих систем без надлежащих мер защиты от злоумышленников.

    «Сфера, где мы, вероятно, увидим наиболее серьезные последствия в ближайшем году, – это кибератаки. Настоящая опасность сейчас заключается не в том, что ИИ выйдет из-под контроля. Нам нужно работать над этим вопросом, но до того момента, когда это окажет масштабное влияние, еще далеко», – заявил Гейтс в беседе с CNN.

    Гейтс подчеркнул, что речь идет о злоумышленниках, использующих ИИ, особенно в тех случаях, когда можно отключить все системы защиты. Уже сейчас необходимы более строгие ограничения, чтобы не допустить использования ИИ преступниками для биотерроризма и кибератак.

    «Но сейчас разрешено отключать все защитные механизмы. Поэтому, когда мы имеем дело со злоумышленниками, отсутствием защиты и новейшими моделями, именно здесь – в ближайшем году, и прежде всего в сфере кибербезопасности, – нас ждет множество неприятных сюрпризов», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель Microsoft Гейтс сравнил сложность регулирования ИИ с контролем ядерного оружия и допустил гибель миллиарда человек из-за ИИ.
    Цукерберг поддержал идею Трампа о контроле за искусственным интеллектом.

    Комментарии (0)
    11 октября 2026, 06:07 • Новости дня
    Глава РАН Красников рассказал о роли нейросетей в перехвате дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Нейросети и машинное обучение стали ключевым инструментом для выявления и нейтрализации вражеских беспилотников на дальних подступах к российским городам, рассказал президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

    Использование искусственного интеллекта значительно повышает эффективность противодействия дронам, передает РИА «Новости».

    «То есть борьба с БПЛА даже по Москве начинается не на подлете к столице, она начинается уже там, на границе СВО», – отметил руководитель академии.

    По словам Красникова, машинная обработка информации с различных датчиков, включая акустические системы и видеокамеры, помогает фильтровать ложные цели. Это позволяет точно определять направление движения вражеских беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росгвардия испытала мобильный боевой лазер против дронов. Российские бойцы изобрели защиту «ежики» против дронов ВСУ.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков.

    Комментарии (0)
    12 октября 2026, 10:07 • Новости дня
    Amazon начинает переговоры о покупке ИИ-стартапа Decart за 7 млрд долларов

    WSJ: Amazon планирует купить ИИ-стартап Decart за 7 млрд долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Американская корпорация Amazon ведет переговоры о приобретении стартапа в области искусственного интеллекта Decart, сумма сделки может составить около 7 млрд долларов.

    Сделка может состояться в ближайшее время при условии успешного завершения обсуждений и отсутствия других претендентов на покупку, передает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

    Программное обеспечение компании Decart упрощает разработчикам процесс переключения между различными чипами для искусственного интеллекта. Это позволяет наращивать вычислительные мощности и повышать конкурентоспособность бизнеса.

    Стартап, базирующийся в Сан-Франциско, был основан тремя израильскими инженерами в 2023 году. В мае оценка компании составляла порядка 4 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле американские компании начали переходить на китайские модели ИИ.

    В июне проект DeepSeek стал самым дорогим ИИ-стартапом Китая после раунда финансирования.

    В мае компания Anthropic обогнала OpenAI и получила статус самого дорогого ИИ-стартапа.

    Комментарии (0)
    12 октября 2026, 11:40 • Новости дня
    В Microsoft призвали сообщать об ушедшем в самоволку ИИ

    Президент Microsoft Смит призвал к более строгому регулированию ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Microsoft Брэд Смит выступил за ужесточение регулирования искусственного интеллекта (ИИ), сравнив требования к нему с правилами производства молока и стиральных машин.

    «Сейчас ваша стиральная машина должна отвечать более строгим нормам безопасности, чем ИИ. Каждый пакет молока, который вы видите в магазине, должен отвечать нормам безопасности и проходить проверки», – заявил Смит телерадиовещательной корпорации Би-би-си, передает ТАСС.

    Смит отметил необходимость ввести обязательное уведомление о случаях, когда ИИ-модели выходят из-под контроля и атакуют системы других компаний без участия человека. Он также предложил лицензировать ИИ-модели перед выходом на рынок.

    По его словам, Великобритания могла бы стать лидером в этом процессе, так как администрация США воспримет инициативы Лондона менее критично, чем предложения Брюсселя. Позиция Смита расходится с мнением президента США Дональда Трампа, который считает, что компании должны сами контролировать свою работу без вмешательства государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца президент Владимир Путин предупредил об опасности цифрового тоталитаризма из-за ИИ.

    В прошлом месяце компания Nvidia выпустила инструмент для блокировки опасных действий искусственного интеллекта.

    Ранее Билл Гейтс сравнил сложность регулирования ИИ с контролем ядерного оружия.

    Комментарии (0)
    12 октября 2026, 10:31 • Новости дня
    Вооруженные силы Южной Кореи открыли первую базу искусственного интеллекта

    В Южной Корее открыли первую военную базу искусственного интеллекта

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министерство обороны Южной Кореи запустило первую физическую базу трансформации искусственного интеллекта для расширения возможностей применения передовых технологий в вооруженных силах страны.

    Церемония открытия базы трансформации искусственного интеллекта (AX) для сухопутных войск прошла в городе Пангё к югу от Сеула в присутствии порядка 150 специалистов из научных и промышленных кругов, передает Yonhap.

    Новый центр займется сбором данных и использованием нейросетевых моделей для обучения гуманоидов и многоногих роботов. Целью проекта заявлено создание лучшего в мире оборонного хаба с применением технологий физического искусственного интеллекта.

    Обученные модели помогут доставлять грузы в опасные зоны, заниматься обезвреживанием неразорвавшихся боеприпасов и разминированием территорий. Это позволит повысить эффективность операций и снизить риски для личного состава.

    Военное ведомство намерено ускорить инновационное развитие армии за счет объединения частных технологий с потребностями вооруженных сил. В рамках этой программы различные виды войск и Объединенный комитет начальников штабов планируют создать по всей стране в общей сложности пять подобных баз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент России Владимир Путин заявил о внедрении искусственного интеллекта в программу вооружений. Летом Минобороны сообщило о росте применения беспилотников с нейросетями. В июне глава ведомства Андрей Белоусов рассказал об активном внедрении технологий искусственного интеллекта и робототехники в Вооруженных силах России.

    Комментарии (0)
    12 октября 2026, 12:09 • Новости дня
    Глава МВФ Георгиева призвала переосмыслить подход к образованию из-за ИИ

    Директор МВФ заявила о необходимости пожизненного образования в эпоху ИИ

    Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что бурное развитие искусственного интеллекта делает пожизненное непрерывное образование насущной необходимостью для людей.

    Развитие искусственного интеллекта меняет структуру спроса на рабочую силу, поэтому правительствам следует полностью переосмыслить концепцию подготовки кадров, передает РИА «Новости».

    «Необходимо переосмыслить подход к образованию в эпоху искусственного интеллекта. Нужно понять, что больше нельзя получить навык один раз и пользоваться им всю жизнь. Пожизненное непрерывное обучение становится насущной необходимостью», – заявила Георгиева на тематическом круглом столе в рамках совещаний Всемирного банка и МВФ в Бангкоке.

    По ее словам, технологии снижают традиционный спрос на сотрудников и меняют структуру требований к специалистам, из-за чего актуальные в данный момент компетенции могут оказаться бесполезными уже в ближайшем будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в США зафиксировали риск образования пузыря в сфере искусственного интеллекта.

    В среду глава МВФ предупредила об угрозе выхода нейросетей из-под контроля человека.

    В начале месяца пресс-секретарь президента Дмитрий Песков раскрыл роль современных алгоритмов в работе администрации российского лидера.

    Комментарии (0)
    12 октября 2026, 08:45 • Новости дня
    Москва выразила озабоченность решением США переименовать ИИ в «суперинтеллект»

    МИД: Попытки США переименовать ИИ в «суперинтеллект» вызвали озабоченность

    Tекст: Мария Иванова

    Россия озабочена попытками США переименовать понятие «искусственный интеллект» в «суперинтеллект», заявил замглавы МИД Александр Алимов.

    «Настойчивые попытки американской администрации подменить данной формулировкой общепринятую и понятную терминологию вызывают озабоченности», – заявил Алимов.

    По его словам, этот шаг свидетельствует об отходе от принципа человекоцентричности, который подразумевает сохранение контроля человека над важными решениями. Алимов добавил, что действия Вашингтона направлены на упрочение технологического господства США и «победу в гонке ИИ», отмечает РИА «Новости».

    Замглавы МИД подчеркнул, что такой подход ведет к концентрации технологий и ресурсов в руках узкого круга стран и корпораций, а цифровое неравенство только усугубляется.

    Россия придерживается иного подхода, основанного на Уставе ООН, и выступает за равный доступ к технологиям, сокращение цифрового неравенства и противодействие «технологическому колониализму», заключил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду госсекретарь США Марко Рубио призвал называть ИИ суперинтеллектом.

    Решение Трампа переименовать ИИ привело к рекордной скупке доменов в Словении.

    Трамп и IT-гиганты провели ребрендинг искусственного интеллекта.

    Комментарии (0)
    13 октября 2026, 08:43 • Новости дня
    В Белоруссии освятили созданную нейросетью икону святого

    В Белоруссии освятили созданную ИИ икону покровителя интернета

    Tекст: Мария Иванова

    Архиепископ-эмерит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич освятил в Витебской области икону покровителя интернета святого Карло Акутиса, созданную с применением технологий искусственного интеллекта.

    Церемония прошла в часовне святого Франциска Ассизского в городе Новолукомле, передает ТАСС со ссылкой на портал Римско-католической церкви в Белоруссии.

    Настоятель прихода святой Марии Магдалины ксендз Николай Липский поблагодарил авторов иконы, среди которых промт-инженер Дмитрий Кульпанович и дизайнер Андрей Кабанов. «Святой Франциск в Средние века оставил все земное богатство, чтобы открыть красоту Бога в каждом цветке, дереве и творении. А молодой парень, наш современник святой Карло Акутис – покровитель интернета и молодежи – использовал современные компьютеры и цифровой мир, чтобы показать всему человечеству, что Пресвятая Евхаристия – это наша единственная «автострада на небо», – заявил он.

    Икона представляет собой стилизованную под живописное полотно картину размером 140 на 290 сантиметров. На ней изображен подросток с ноутбуком, что символизирует его миссию по распространению веры через интернет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Белоруссии оценили риски применения боевого искусственного интеллекта.

    В прошлом году президент республики Александр Лукашенко открыл производство телевизоров с ИИ на заводе «Горизонт». Ранее белорусский лидер заявил о планах ЕАЭС развивать технологии искусственного интеллекта.

    Комментарии (0)
    13 октября 2026, 08:49 • Новости дня
    МВФ предупредил о нехватке ресурсов для спасения экономики при крахе рынка ИИ

    МВФ: Властям не хватит ресурсов для спасения экономики при обвале рынка ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Заместитель директора департамента Международного валютного фонда Афанасиос Вамвакидис заявил, что возможная коррекция на рынке искусственного интеллекта ударит по мировой экономике, а у властей не хватит ресурсов для помощи рынкам.

    Сектор искусственного интеллекта в настоящее время выступает главным двигателем глобального экономического подъема, передает ТАСС.

    «Если произойдет рыночная коррекция из-за того, что доходы разочаруют, а крайне амбициозные инвестиционные планы не реализуются или не окупятся, это будет иметь потенциально более широкие последствия», – сказал Вамвакидис.

    Представитель МВФ указал, что при негативном сценарии макроэкономическая политика не сможет прийти на помощь экономике из-за необходимости сдерживать инфляцию. Дополнительную тревогу у фонда вызывает схема кругового финансирования в индустрии. В случае провала монетизации технологий рынку грозит обесценивание акций, проблемы с обслуживанием долга и невыполнение обещаний по будущим доходам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник МВФ заявил о близком к исчерпанию запасе прочности мировой экономики.

    В понедельник глава МВФ Георгиева призвала переосмыслить подход к образованию из-за развития ИИ.

    В пятницу в США зафиксировали риск образования пузыря в этой сфере.

    Комментарии (0)
    Главное
    Россиян на Бали предупредили об острой нехватке бензина
    Французские ВМС захватили танкер в Индийском океане
    Опрос показал страх испанцев перед войной с Марокко
    Инженеры решили сократить экипаж пассажирского самолета Ту-214
    В Германии задержали двух турок за поджог польской станции Starlink
    Литовец зиганул в музее Освенцима
    Жительницу Приамурья оштрафовали за созданное ИИ фото медведя

    Четыре бонуса для России от дизельной сделки с США

    Дизельная сделка России с США уже привела к снижению цен на нефть. Дональду Трампу именно это и нужно было в преддверии ноябрьских выборов. А какую выгоду может получить Россия, если эта сделка реализуется в реальности? Влияние снятия эмбарго будет не только на рынок нефти, но и на Китай и даже Украину. Подробности

    Перейти в раздел

    Европа заявила о предательстве в войне до последнего украинца

    Дизельная сделка США и РФ привела европейцев в состояние шока. Украина и лидеры ЕС недовольны готовностью Вашингтона сотрудничать с Москвой в сфере энергетики. Тем не менее Брюссель своей критикой договоренностей российского и американского лидеров фактически подтвердил курс на продолжение конфликта «до последнего украинца». Подробности

    Перейти в раздел

    Как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков

    В последнее время и в России, и на Западе все чаще звучат заявления о разработке бронетехники нового поколения – и главной ее особенностью станет использование искусственного интеллекта (ИИ). Как именно ИИ способен увеличить боевую эффективность бронемашин, в какой степени способен стать заменой некоторых членов экипажа и какие конкретно образцы получат «электронные мозги» прежде всего? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему «покушение на премьера Польши» напоминает инсценировку

    Покушение сразу на двух крупных польских политиков – премьер-министра и министра обороны – предотвращено в Польше. По крайней мере, так официально заявляют спецслужбы. Почему же в таком случае оппозиционные политики в связи с этими обвинениями заявляют, что премьер-министр Дональд Туск и его подчиненные «превращают польское государство в цирк»? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кремль ответил на козырь Зеленского

      Представитель Кремля Дмитрий Песков и глава МИД РФ Сергей Лавров ответили на предложение Владимира Зеленского провести на Украине президентские выборы. Россия готова выполнить одну шестидесятую часть запрошенного.

    • Как привыкнуть к смерти и остаться живым

      Ветеран СВО Василий Мелкозеров о том, как страна встречала раненых бойцов: на каждой станции местные жители приходили к поездам с флагами, подарками и угощениями для героев.

    • Как пережить 57 операций и встретить свою любовь

      Ветеран СВО Сергей Фролов после потери ноги не только выжил, но и женился, воспитывает маленькую дочь, построил дом и путешествует по России на мотоцикле.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

    • Сколько граммов в столовой ложке: таблица для муки, сахара, соли, масла и других продуктов

      Столовая ложка помогает быстро отмерить продукты без кухонных весов, но одинаковый объем не означает одинаковый вес. В стандартной столовой ложке помещается около 15 мл жидкости, а количество граммов зависит от плотности продукта и от того, набрана ложка с горкой или без нее. Разбираемся, сколько граммов муки, сахара, соли, меда, масла, круп и других ингредиентов содержится в одной столовой ложке, и приводим удобные таблицы для готовки.

    • «Прийти» или «придти»: как правильно пишется слово, правило и как легко запомнить

      Правильно писать только «прийти»: вариант «придти» современной литературной норме не соответствует. Путаница возникает из-за слова «идти» и форм «приду», «придешь», «придет», в которых буква «д» действительно появляется. Разбираемся, почему в неопределенной форме нужно писать «прийти», как быстро проверить себя и запомнить правильный вариант без сложных правил.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации