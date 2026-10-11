Билл Гейтс предупредил о «множестве негативных сюрпризов» из-за ИИ в 2027 году

Билл Гейтс предупредил о «множестве негативных сюрпризов» из-за ИИ

Tекст: Катерина Туманова

Нерегулируемый искусственный интеллект представляет собой растущую угрозу, считает основатель Microsoft Билл Гейтс, и предсказывает рост числа кибератак с использованием ИИ в 2027 году.

По его мнению, риск выхода ИИ из-под контроля – это перспектива далекого будущего, но непосредственную обеспокоенность вызывает использование существующих систем без надлежащих мер защиты от злоумышленников.

«Сфера, где мы, вероятно, увидим наиболее серьезные последствия в ближайшем году, – это кибератаки. Настоящая опасность сейчас заключается не в том, что ИИ выйдет из-под контроля. Нам нужно работать над этим вопросом, но до того момента, когда это окажет масштабное влияние, еще далеко», – заявил Гейтс в беседе с CNN.

Гейтс подчеркнул, что речь идет о злоумышленниках, использующих ИИ, особенно в тех случаях, когда можно отключить все системы защиты. Уже сейчас необходимы более строгие ограничения, чтобы не допустить использования ИИ преступниками для биотерроризма и кибератак.

«Но сейчас разрешено отключать все защитные механизмы. Поэтому, когда мы имеем дело со злоумышленниками, отсутствием защиты и новейшими моделями, именно здесь – в ближайшем году, и прежде всего в сфере кибербезопасности, – нас ждет множество неприятных сюрпризов», – добавил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель Microsoft Гейтс сравнил сложность регулирования ИИ с контролем ядерного оружия и допустил гибель миллиарда человек из-за ИИ.

Цукерберг поддержал идею Трампа о контроле за искусственным интеллектом.