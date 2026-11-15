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Инфраструктура провайдера Beget подверглась массированной DDoS-атаке
Хостинг-провайдер Beget сообщил о массированной DDoS-атаке
Российский хостинг-провайдер Beget сообщил, что его инфраструктура подверглась масштабной DDoS-атаке.
В компании сообщили, что в настоящий момент инфраструктура подвергается масштабной DDoS-атаке мощностью до 850 Гбит/с, передает РИА «Новости».
«Атакующие последовательно перебирают наши подсети, пытаясь нарушить доступность сервисов», – говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за высокой интенсивности атаки у некоторых пользователей могли быть проблемы с доступом к отдельным ресурсам, в том числе к Ozon, Wildberries и Сбербанку.
В компании допустили, что хакеры хотят нарушить планы по восстановлению после массированной кибератаки на прошлой неделе. Хостинг-провайдер ввел ограничение на SSH-подключения с IP-адресов за пределами России – не более пяти попыток в секунду с одного IP-адреса.
«Мы работаем над устранением этих проблем и восстановлением стабильной сетевой связности», – подчеркивается в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Координационный центр доменов .ru/.рф приостановил аккредитацию Beget в национальных доменных зонах.
На прошлой неделе компания Beget сообщила о полном уничтожении облачной инфраструктуры.
В начале месяца провайдер Beget подвергся массированной кибератаке.