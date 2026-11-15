Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
При атаках дронов на Брянскую область пострадали четыре человека
В Брянской области четыре человека получили ранения в результате атак украинских беспилотников на гражданские объекты, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
Вооруженные силы Украины атаковали гражданский автомобиль вблизи села Первомайское Севского района с помощью дрона-камикадзе. В результате нападения ранения получили 37-летний водитель, а также 63-летняя и 40-летняя пассажирки, заявил Ковальчук в Max.
Кроме того, в результате удара беспилотника по селу Дареевск Погарского района ранение получил 76-летний мужчина.
Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу два местных жителя получили ранения в результате удара четырех украинских дронов-камикадзе по поселку Климово Брянской области.
Украинский дрон-камикадзе атаковал село Чубковичи, в результате чего пострадали четыре человека.
В Брянской области украинский беспилотник нанес удар по рейсовому автобусу на остановке.