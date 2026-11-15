Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
На острове Ява в Индонезии из-за торнадо пострадало около 500 зданий
На западе индонезийского острова Ява из-за сильного урагана, сопровождавшегося торнадо, получили повреждения около 500 жилых домов и социальных учреждений, сообщили СМИ.
На западе острова Ява в Индонезии прошел сильный ураган с торнадо, повредивший около 500 зданий, передает ТАСС со ссылкой на местную газету Kompas.
Серьезный ущерб нанесен 63 жилым домам. Кроме того, стихия затронула несколько магазинов, образовательных и медицинских учреждений. Информации о погибших и пострадавших не поступало.
В отдельных районах провинции Западная Ява ввели режим чрезвычайной ситуации. В настоящее время местные власти занимаются устранением последствий удара стихии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии сообщил о шести извержениях вулкана Семеру на Яве.
В сентябре в Яванском море спасатели развернули поиски 140 пассажиров потерпевшего крушение судна.
В августе землетрясение в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара повредило жилые дома, школы и медицинские учреждения.