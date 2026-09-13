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Число погибших при крушении судна в Индонезии выросло до шести человек
В Яванском море спасатели продолжают масштабные поиски 140 пассажиров судна Virgo Transport 8, потерпевшего крушение из-за плохих погодных условий.
Число жертв аварии с судном Virgo Transport 8 в Яванском море в Индонезии увеличилось до шести человек, передает РИА «Новости». Еще 140 человек продолжают искать, сообщил портал Kompas со ссылкой на Национальное поисково-спасательное агентство Индонезии (Basarnas).
По обновленным данным, из 243 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа были эвакуированы 103 человека, из которых 97 выжили. В поисково-спасательной операции задействованы морские и воздушные силы. Объединенная группа спасателей продолжает обследовать район происшествия.
Судно Virgo Transport 8 следовало по маршруту из Сурабаи в Банджармасин. Оно потеряло связь около 02:00 воскресенья по местному времени (21:00 мск субботы). Ранее отмечалось, что в пути корабль столкнулся с неблагоприятными погодными условиями. Информации о наличии иностранцев на борту пока нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, индонезийское судно Virgo Transport 8 с 243 пассажирами на борту пропало без вести в Яванском море из-за плохой погоды.
Месяцем ранее в акватории Индонезии близ острова Ломбок загорелось пассажирское судно со 130 людьми на борту.
Несколькими днями ранее у берегов Филиппин вспыхнул пожар на пароме MV June Aster.