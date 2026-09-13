Число погибших при крушении судна в Индонезии выросло до шести человек

Tекст: Елизавета Шишкова

Число жертв аварии с судном Virgo Transport 8 в Яванском море в Индонезии увеличилось до шести человек, передает РИА «Новости». Еще 140 человек продолжают искать, сообщил портал Kompas со ссылкой на Национальное поисково-спасательное агентство Индонезии (Basarnas).

По обновленным данным, из 243 находившихся на борту пассажиров и членов экипажа были эвакуированы 103 человека, из которых 97 выжили. В поисково-спасательной операции задействованы морские и воздушные силы. Объединенная группа спасателей продолжает обследовать район происшествия.

Судно Virgo Transport 8 следовало по маршруту из Сурабаи в Банджармасин. Оно потеряло связь около 02:00 воскресенья по местному времени (21:00 мск субботы). Ранее отмечалось, что в пути корабль столкнулся с неблагоприятными погодными условиями. Информации о наличии иностранцев на борту пока нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, индонезийское судно Virgo Transport 8 с 243 пассажирами на борту пропало без вести в Яванском море из-за плохой погоды.

Месяцем ранее в акватории Индонезии близ острова Ломбок загорелось пассажирское судно со 130 людьми на борту.

Несколькими днями ранее у берегов Филиппин вспыхнул пожар на пароме MV June Aster.