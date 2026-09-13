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В Австралии впервые подтвердили гибель редкого морского льва от птичьего гриппа
В Австралии зафиксировали первую смерть находящегося под угрозой исчезновения морского льва от высокопатогенного вируса птичьего гриппа, сообщили СМИ.
Как пишет газета Guardian Australia, власти Австралии подтвердили первый случай гибели редкого австралийского морского льва от вируса птичьего гриппа, передает РИА «Новости».
Мертвым животное обнаружили в заповеднике на острове Кенгуру. Ранее этот морской лев пережил нападение акулы, однако анализы доказали, что причиной гибели стала инфекция.
«Мы видели довольно много случаев среди млекопитающих, но австралийский морской лев – самый редкий тюлень, встречающийся в австралийских водах. 85% популяции находится здесь, в Южной Австралии. Это исчезающий вид», – заявила министр окружающей среды штата Южная Австралия Эмили Бурк.
Она добавила, что численность популяции снижалась примерно на 2% ежегодно еще до вспышки заболевания, а дальнейшее распространение вируса может стать разрушительным для вида. В заповеднике, где нашли животное, обитает около 800 особей – это одна из крупнейших колоний. Общая численность австралийских морских львов составляет менее 12 тысяч.
По официальным данным, в Австралии зафиксировано 509 случаев выявления птичьего гриппа в дикой природе, хотя в сельском хозяйстве вирус не обнаружен. В августе инфекцию впервые нашли у млекопитающего – длинноносого морского котика.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля власти Австралии подтвердили первую локальную передачу птичьего гриппа среди диких пернатых.
Вскоре опасный штамм H5 поразил десятки особей дикой фауны в пяти штатах страны.
В августе ученые университета Гриффита назвали обычные кормушки для птиц рассадниками этой инфекции.