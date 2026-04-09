9 апреля 1945 года пехотный генерал вермахта Отто Ляш сдал Кенигсберг советским войскам. Сильнейшая крепость Восточной Пруссии, которую не смогли взять армии Самсонова и Ренненкампфа, пала за несколько дней.
МАК сообщил о причинах падения самолета Cessna в Серпухове
Авария самолета Cessna в подмосковном Серпухове в декабре 2025 года произошла из-за отказа двигателя самолета, не имеющего сертификата летной годности и не прошедшего необходимое техническое обслуживание, говорится в отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Инцидент произошел при взлете недалеко от аэродрома Новинки: самолет столкнулся с деревьями при вынужденной посадке на лес после отказа двигателя. На борту находились два человека, один получил травмы, второй – незначительные повреждения.
По данным МАК, двигатель эксплуатировали с превышением установленного ресурса, а необходимое техобслуживание не проводилось. В отчете отмечается, что командир воздушного судна принял решение о полете на самолете без оценки его соответствия требованиям летной годности и без оформления сертификата.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели обнаружили живыми пилота и пассажира упавшего в Подмосковье самолета Cessna 172.
Следственный комитет начал доследственную проверку по факту жесткой посадки воздушного судна на аэродроме Новинки.
Позже правоохранительные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения.