МАК сообщил о причинах падения самолета Cessna в Серпухове

Tекст: Дмитрий Зубарев

Авария легкомоторного самолета Cessna 172N в подмосковном Серпухове в декабре 2025 года произошла из-за отказа двигателя, который не имел сертификата летной годности и не проходил необходимое техническое обслуживание, передает РИА «Новости» со ссылкой на отчет Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Инцидент произошел при взлете недалеко от аэродрома Новинки: самолет столкнулся с деревьями при вынужденной посадке на лес после отказа двигателя. На борту находились два человека, один получил травмы, второй – незначительные повреждения.

По данным МАК, двигатель эксплуатировали с превышением установленного ресурса, а необходимое техобслуживание не проводилось. В отчете отмечается, что командир воздушного судна принял решение о полете на самолете без оценки его соответствия требованиям летной годности и без оформления сертификата.

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту жесткой посадки воздушного судна на аэродроме Новинки.

Позже правоохранительные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения.