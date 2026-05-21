Премьер Венгрии заявил о неизбежном возврате ЕС к российскому газу

Мадьяр предрек возобновление закупок российского газа Евросоюзом

Tекст: Тимур Шайдуллин

После окончания конфликта на Украине весь Европейский союз вернется к закупкам газа из России, передает ТАСС слова венгерского премьер-министра Петера Мадьяра.

«Я полагаю, что когда война закончится, весь Евросоюз вернется к закупкам российского газа, потому что он дешевле. Это диктуют факторы конкуренции и географии», – отметил политик в интервью польскому изданию Rzeczpospolita. Он добавил, что предсказать все невозможно, но интуиция подсказывает ему именно такое развитие событий.

Мадьяр также подчеркнул, что сжиженный природный газ из США и других стран, доставляемый через Балтийское море, Польшу и Словакию, остается значительно более дорогим для Будапешта. Энергоносители, импортируемые из России, Румынии или Австрии, обходятся существенно дешевле.

Венгрия готова обсуждать предложения Варшавы по поставкам американского СПГ, однако определяющим фактором будет цена.

«Конечно, мы приступим к переговорам. И мы хотим работать вместе. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что сделает все возможное, чтобы снизить эту цену и сделать предложение максимально конкурентоспособным. Но это зависит не только от Польши, но и от США, от газовых рынков», — пояснил Мадьяр.

Ранее Мадьяр уже допустил сохранение импорта энергоресурсов из России. Как писала газета ВЗГЛЯД, подобная позиция венгерского политика вызвала обеспокоенность на Украине.

До этого Будапешт предложил отменить запрет на поставки российских углеводородов в Евросоюз.