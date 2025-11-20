Зеленский заявил, что битва за Красноармейск имеет не только военное, но и политическое значение. Поэтому украинское руководство кидает все резервы, которые может найти, чтобы отсрочить неизбежное – падение города.10 комментариев
Захарова заявила об отказе Японии признать итоги Второй мировой
Токио спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны так и не согласился признать закрепленные в международном праве итоговые решения, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Япония спустя 80 лет не признает итоги Второй мировой войны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА «Новости».
Она отметила: «Я прошу прощения, Япония еще не признала итоги Второй мировой войны. Восемьдесят лет прошло, а Япония никак не признает итоги Второй мировой войны, закрепленные в международном праве».
Захарова напомнила, что сегодня в России отмечается 80 лет с начала работы Нюрнбергского трибунала, и подчеркнула важность его решений для формирования принципов международного права.
Дипломат указала, что Япония до сих пор не проводит соответствующие образовательные или воспитательные мероприятия по этой теме и не признает результаты не только Нюрнбергского трибунала, но и других связанных с войной процессов. Она добавила, что для России итоги Нюрнбергского процесса остаются «святыми», они легли в основу многих аспектов международного права.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил обеспокоенность Кремля по поводу заявлений премьер-министра Японии о возможности пересмотра принципов оборонной политики страны и ее безъядерного статуса.
Лидер японской организации «Иссуйкай» заявил, что антироссийский курс наносит ущерб национальным интересам Японии, и призвал к смягчению санкций.
Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что территориальная принадлежность южных Курильских островов не должна вызывать сомнений.