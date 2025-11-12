Политик Кимура: Японии следует частично отменить санкции против России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Правительству Японии нужно хотя бы частично немедленно отменить санкции против России и возобновить прямое авиасообщение между двумя странами. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал лидер японской общественно-политической организации «Иссуйкай» Мицухиро Кимура. Он удостоен нагрудного знака МИД РФ «За взаимодействие».

По мнению политика, антироссийская политика подорвет национальные интересы Японии. Кимура напомнил, что новый премьер страны Санаэ Такаити ранее объявила о намерении следовать курсу покойного экс-премьера Синдзо Абэ, который поддерживал диалог с Россией и лично встречался с президентом Владимиром Путиным более 20 раз.

«Я считаю, что санкции должны быть немедленно сняты. Если их невозможно снять, думаю, их необходимо частично смягчить», – заявил Кимура. Он также отмечает рост числа туристов из России, которым сейчас затруднён въезд из-за ограничений.

По мнению Кимуры, в японском правительстве есть те, кто прислушивается к мнению США и НАТО. При этом, по его словам, было бы правильно восстановить самостоятельный курс Японии и хотя бы частично ослабить санкции, чтобы сохранить сбалансированные отношения с Москвой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 ноября Москва ввела бессрочный запрет на въезд в страну официальному представителю МИД Японии Тосихиро Китамуре и еще 29 представителям СМИ и профессуры японских вузов.

Ранее Москва заявила, что не оставит антироссийские санкции Японии без соответствующего ответа.

В середине сентября Япония ввела новые санкции против России, назвав их «вкладом в мир».