Захарова объявила о подготовке контрмер против санкций Японии
Москва не оставит антироссийские санкции Японии без соответствующего ответа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова подчеркнула, что действия Японии были расценены как недружественные, передает ТАСС. По ее словам, Россия подготовит взвешенный ответ, учитывающий национальные интересы.
«Очередные недружественные действия Японии не останутся без ответа, но наш ответ будет продуманным и исходить будет из национальных интересов. Мы будем и дальше принимать адекватные контрмеры, в том числе и ассиметричного характера», – сказала дипломат в ходе брифинга.
На прошлой неделе Япония ввела новые санкции против России, назвав их «вкладом в мир».