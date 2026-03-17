Бойцы ВСУ сбежали в Харькове после церемонии награждения

Tекст: Дмитрий Зубарев

Более десяти военнослужащих ремонтного подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ были объявлены в розыск после церемонии награждения, передает РИА «Новости».

По данным источника, речь идет о техниках ремонтно-восстановительного батальона, которые находились в Волчанском районе и были отправлены в Харьков для получения наград от командира бригады Виталия Поповича.

Собеседник отметил: «После торжественной церемонии свыше десяти награжденных военнослужащих скрылись в областном центре и были объявлены в розыск, как дезертиры».

