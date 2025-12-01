«На участке фронта Меловое-Хатнее в районе населенного пункта Черняков комплексным огневым поражением уничтожен пункт управления пкбр 1 пого ГПСУ. Ликвидирован начальник пограничной комендатуры в звании капитана», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

На Харьковском направлении наиболее ожесточенные столкновения происходят в районе Волчанска. Здесь российские части используют артиллерию, ТОСы и ведут стрелковые бои, добивая остатки гарнизона ВСУ. ВСУ, неспособные удерживать позиции, атакуют мирных жителей Белгородской области.

В юго-восточной части Волчанска российские войска за сутки продвинулись на двух участках на 500 м в частном секторе. Согласно сообщениям, лесной массив на востоке города полностью очищен от подразделений 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, а сам массив перешел под контроль «Северян».

В районе Лимана российские штурмовые подразделения заняли три опорных пункта ВСУ, достигнув продвижения на 600 м. В Вильче продвижение составило до 400 м.

В районе Липцов против крупных инфраструктурных объектов и маршрутов снабжения ВСУ задействованы артиллерия и FPV-дроны. Сообщается об уничтожении транспортных средств ВСУ и наземных роботов.

На Сумском направлении «Северяне» продолжают наступление, развивая успехи в лесополосах, где продвижение составило до 450 м. Российская авиация и дроны «Герань» наносили удары по выявленным целям, ВСУ укрепляют позиции и увеличивают количество расчетов БПЛА. В районах Степового (Ленинского) и Кондратовки попытки ВСУ контратаковать были сорваны огневым воздействием.

На Теткинском и Глушковском участках изменений не зафиксировано, но артиллерийские и удары дронов продолжаются по позициям ВСУ в районе Павловки.

«За сутки потери противника составили свыше 150 человек (из них более 90 в Сумской области и свыше 60 в Харьковской)», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, штурмовые формирования группировки российских войск «Север» зашли в Вильчу и Лиман на Харьковском направлении. Офицерский состав ВСУ начал экстренную эвакуацию из поселка Вильча, который находится южнее Волчанска, «на более безопасное расстояние».

