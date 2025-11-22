Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.6 комментариев
Офицеры ВСУ начали срочную эвакуацию из Вильчи под Волчанском
Офицерский состав ВСУ начал экстренную эвакуацию из поселка Вильча, который находится южнее Волчанска, «на более безопасное расстояние», сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».
«На Харьковском направлении в Волчанске и окрестностях продолжаются ожесточенные бои, «Северяне» выдавливают врага из города и прилегающих лесных массивов. Также высокая интенсивность боевых действий на Хатненском участке фронта. Противник отсиживается в обороне», – сообщил «Северный Ветер».
В северо-западной части Волчанска российские войска продвинулись на трех направлениях в частном секторе на 300 м, в лесу западнее Синельниково заняли четыре опорных пункта ВСУ, продвинувшись еще на 200 м, на участке Меловое-Хатнее отмечается продвижение российских подразделений в лесопосадках на 300 м.
В районах Обуховки и Гнилицы Первой авиация и дроны «Герань-2» уничтожили позиции ВСУ. На Липцовском участке фронта изменений не отмечалось.
На Сумском направлении штурмовые подразделения группировки «Север» использовали погодные условия и существенно продвинулись на семи направлениях, общая глубина продвижения составила до 800 м. Российская авиация, артиллерия и тяжелые огнеметы «Солнцепек» наносили удары по укреплениям ВСУ.
Комплексное огневое поражение российской стороны сорвало две попытки ВСУ выдвинуть штурмовые группы под Алексеевкой и Андреевкой.
На Теткинском и Глушковском участках фронта существенных изменений не произошло, артиллерия продолжала наносить удары по скоплениям ВСУ у Рыжевки. Сумские подразделения ВСУ испытывают острую нехватку материалов для маскировки, включая простейшие масксети.
«За сутки потери противника составили свыше 110 человек (из них более 80 в Сумской области и свыше 30 в Харьковской)», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка войск «Север» продолжила работу по созданию полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях.