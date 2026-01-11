Число пострадавших при атаке БПЛА на Воронежскую область увеличилось до четырех

Tекст: Антон Антонов

У одной женщины диагностирована черепно-мозговая травма, у другой – проникающее ранение брюшной полости, еще у одной женщины и мужчины – легкие порезы. Все пострадавшие были госпитализированы, сообщил Гусев в Telegram.

Силами дежурных ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы над Воронежем и двумя районами области были обнаружены, уничтожены и подавлены 17 беспилотных летательных аппаратов.

В результате атаки повреждения получили семь многоквартирных домов, включая один строящийся, в двух из них возникли возгорания, которые оперативно потушили. Также повреждены шесть частных домов, объект одной из спасательных служб, минимум два автомобиля и одна единица специальной техники.

Режим опасности атаки беспилотников продолжает действовать на всей территории региона. Отмена непосредственной угрозы удара БПЛА объявлена в Воронеже, Нововоронеже, Борисоглебске, Бутурлиновском и Лискинском районах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА на Воронеж пострадали два мирных жителя.