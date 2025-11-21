Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.6 комментариев
Украденные на Украине миллионы сравнили с годовым бюджетом бригады ВСУ
Украденные более 100 млн долларов на Украине превысили годовое содержание бригады ВСУ
Сумма, похищенная участниками крупного коррупционного скандала на Украине, превысила 100 млн долларов и могла бы обеспечить содержание целой бригады ВСУ в течение года, следует из подсчета волонтеров.
Участники волонтерских организаций на Украине выяснили, что средства, похищенные участниками коррупционного скандала, составляют более 100 млн долларов, что соответствует годовому обеспечению одной бригады ВСУ, передает РИА «Новости».
По имеющимся данным, речь идет о финансах, украденных близким окружением Владимира Зеленского из «95 квартала». На данную сумму, по их подсчетам, можно было бы приобрести два-три млн турникетов, 50 тыс. бронежилетов, свыше 50 систем ПВО ближнего действия, а также 20 тыс. автомобилей, в которых ВСУ испытывают серьезную нехватку.
Представитель российских силовых структур сообщил агентству, что основное недовольство по поводу ситуации в «Энергоатоме» демонстрируют волонтеры, которые регулярно отмечают сокращение пожертвований на нужды армии.
«В стране победившего «майдана» активисты этого самого «майдана» винят коррупционеров, пришедших к власти в результате «майдана», в неудачах армии на войне, которая началась из-за «майдана», главной целью которого заявлялась борьба с коррупцией», – отметил представитель силовых структур.
В среду украинское издание NV сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины приостановило публикацию новой информации о скандале, в котором фигурирует предприниматель и активный сторонник Владимира Зеленского Тимур Миндич.