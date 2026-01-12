В Мраморном море нашли кабину исчезнувшего 51 год назад лайнера

Кабину пропавшего 51 год назад Fokker F-28 Turkish Airlines нашли в Мраморном море

Tекст: Мария Иванова

Кабина пассажирского лайнера Fokker F-28, потерпевшего катастрофу в Мраморном море в 1975 году, была обнаружена турецким блогером Недимом Куру, передает ТАСС.

Находка сделана на глубине примерно 80 метров возле стамбульских районов Бююкчекмедже и Амбарлы, где ранее в рыбацкие сети попадали фрагменты фюзеляжа.

Самолет Turkish Airlines 51 год назад не смог приземлиться в Стамбуле из-за проблем с электроснабжением в аэропорту и разбился во время второго захода на посадку в условиях сильного тумана. В той катастрофе погибли 42 человека. До сих пор точное местонахождение обломков установить не удавалось из-за технических ограничений.

Куру рассказал: «Мы активизировали поиски и на глубине приблизительно 80 метров нашли кабину пилотов самолета и смогли получить четкие изображения частей фюзеляжа». Сейчас команда исследователя планирует сфокусироваться на поисках хвостовой части лайнера, где может находиться черный ящик.

Если самописец удастся обнаружить и он окажется в рабочем состоянии, специалисты смогут пролить свет на причины трагедии. Катастрофа остается нераскрытой загадкой уже более полувека, и новая находка может помочь установить, что именно случилось с рейсом Turkish Airlines в январе 1975 года.

