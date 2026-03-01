«Газпром» сообщил о падении запасов газа в подземных хранилищах Европы до 30%

Tекст: Ольга Иванова

Уровень запасов природного газа в подземных хранилищах Европы снизился до 30%, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные компании «Газпром». В сообщении компании подчеркивается: «Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы опустился до 30%, следует из данных Gas Infrastructure Europe на 27 февраля».

По словам представителей «Газпрома», такой показатель является одним из самых низких для конца февраля за всю историю наблюдений. Это может сказаться на энергетической безопасности региона в случае продолжительных холодов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны в середине января 2026 года установили исторический рекорд по суточному импорту сжиженного природного газа.

В конце февраля европейские государства достигли максимального объема ввоза сжиженного топлива, чтобы компенсировать критическое снижение запасов в подземных резервуарах.