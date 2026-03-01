  • Новость часаТрамп сообщил о гибели 48 «лидеров Ирана»
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему Иран не развалится, а США будет все равно

    Геополитическое положение Ирана всегда было крайне уязвимым. Это определяет политическую культуру Ирана – страны гибкой, но крайне устойчивой в исторической перспективе.

    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Убийство Хаменеи будет фатальнее смертей Каддафи и Хусейна

    Уничтожение Али Хаменеи силами в соответствии с той же моделью, как ликвидируются главари террористических организаций – совсем другое измерение мировой политики. Даже по сравнению с предыдущими случаями смен режима, включая такие жестокие финалы, как убийство Каддафи или казнь Хусейна.

    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Иран переиграл себя с ядерным оружием

    Просто играть с возможностью ядерной программы – бессмысленно и опасно. Но если она рассматривается как незаменимый инструмент обеспечения политического выживания – ни ресурсов, ни сил жалеть нельзя. И надо быстро добиваться цели. Примеры Пакистана или КНДР показывают и пример, и цену.

    1 марта 2026, 19:32 • Новости дня

    «Газпром» сообщил о падении запасов газа в подземных хранилищах Европы до 30%

    Tекст: Ольга Иванова

    К концу февраля уровень заполнения европейских подземных газовых хранилищ достиг одного из минимальных значений за последние годы и составил всего 30%, сообщила компания «Газпром».

    Уровень запасов природного газа в подземных хранилищах Европы снизился до 30%, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные компании «Газпром». В сообщении компании подчеркивается: «Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы опустился до 30%, следует из данных Gas Infrastructure Europe на 27 февраля».

    По словам представителей «Газпрома», такой показатель является одним из самых низких для конца февраля за всю историю наблюдений. Это может сказаться на энергетической безопасности региона в случае продолжительных холодов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны в середине января 2026 года установили исторический рекорд по суточному импорту сжиженного природного газа.

    В конце февраля европейские государства достигли максимального объема ввоза сжиженного топлива, чтобы компенсировать критическое снижение запасов в подземных резервуарах.

    27 февраля 2026, 11:31 • Новости дня
    Польша увидела в оборонной программе ЕС угрозу отношениям с США
    Польша увидела в оборонной программе ЕС угрозу отношениям с США
    @ Florian Gaertner/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Окружение польского президента Кароля Навроцкого раскритиковало европейскую программу кредитования вооружений, усмотрев в ней попытку отвернуться от Вашингтона ради поддержки местных производителей.

    Глава бюро нацбезопасности Польши Славомир Ценцкевич назвал кредитную программу Евросоюза угрозой для отношений с Вашингтоном, передает Bloomberg.

    По его словам, инициатива ставит под удар трансатлантические связи.

    «На первый взгляд программа направлена на повышение обороноспособности Европы, но на самом деле это способ постепенно повернуться спиной к Соединенным Штатам», – заявил чиновник.

    Варшава может получить почти 44 млрд евро из общего фонда в 150 млрд евро, премьер страны Дональд Туск высказывается в поддержку этой инициативы. Однако команда президента страны Кароля Навроцкого опасается, что это лишит страну возможности закупать передовое оружие у США и Южной Кореи.

    Критику поддержал посол США в ЕС Эндрю Пуздер, отметивший вред стратегии для союзников. По его мнению, подобные преференции ослабляют совместные оборонные усилия.

    В 2025 году послы стран ЕС согласовали план милитаризации Европы на сумму 150 млрд евро.

    В феврале 2026 года глава Европарламента Роберта Метсола признала неудачу оборонной программы SAFE из-за недостаточного финансирования.

    Между тем в Варшаве прошла уличная акция протеста против участия Польши в этой кредитной инициативе Евросоюза.

    27 февраля 2026, 20:56 • Новости дня
    Замена российских деталей на аналоги привела к сбоям на болгарской АЭС «Козлодуй»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Энергоблок №6 болгарской АЭС «Козлодуй» этой зимой вновь остановлен – это уже второй случай за сезон, а после завершения декабрьского ремонта реактор пришлось останавливать трижды. Причина – замена российских комплектующих на их аналоги, которые не обеспечивают стабильную работу оборудования.

    Речь идет о предохранительных устройствах с разрывной мембраной МПУРС-250–16 для сепараторов-пароперегревателей СПП-1000, используемые аналоги оказались менее надежными, чем оригинальные российские детали, пишет Telegram-канал AtomGramm со ссылкой на Atomic Energy.

    Ситуация вызвала серьезный общественный и политический резонанс: директора станции Ивана Андреева вызвали на слушания в парламент, а Генеральная прокуратура начала проверку. Депутаты потребовали объяснений по поводу возможных нарушений нормативной базы, связанных с изменением конструктивных решений и применением несертифицированных компонентов.

    Внеплановые остановки блока привели к техническим проблемам и финансовым потерям. Глава АЭС подчеркнул, что станция ищет альтернативные технические решения на фоне сложностей с поставками из России.

    В то же время в начале февраля правительство Болгарии разрешило «Козлодуй» продолжать закупки оборудования в России как по уже заключенным контрактам, так и оформлять новые соглашения, чтобы обеспечить стабильную работу энергоблока.

    1 марта 2026, 13:42 • Видео
    Япония стала новой надеждой Зеленского

    Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    1 марта 2026, 10:27 • Новости дня
    В ООН обвинили фон дер Ляйен в эскалации ситуации вокруг Ирана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен своей позицией приводит к эскалации вокруг Ирана, заявила специальный докладчик ООН по Палестине Франческа Альбанезе.

    Альбанезе назвала удары по Ирану агрессией Соединенных Штатов и Израиля, передают «Вести».

    «Ссылаться на ядерную безопасность, одновременно поддерживая политику, которая ставит под угрозу миллионы людей, – это не лидерство, а эскалация», – отметила Альбанезе, говоря о позиции фон дер Ляйен.

    Напомним, США и Израиль нанесли серию ударов по иранской территории. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости защиты гражданского населения. Франция на фоне обострения конфликта потребовала срочного созыва Совета Безопасности ООН.

    27 февраля 2026, 19:18 • Новости дня
    Фицо раскрыл ложь Зеленского о повреждении нефтепровода «Дружба»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с заявлением, что слова украинского лидера Владимира Зеленского о повреждении участка трубопровода «Дружба» не соответствуют действительности.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо уличил Владимира Зеленского во лжи относительно состояния нефтепровода «Дружба», передает РИА «Новости».

    На пресс-конференции Фицо заявил: «Он говорит, что ”Броды“ якобы повреждены, это та часть нефтепровода, которая проходит по территории Украины. Это неправда, потому что они нам предлагают альтернативу, чтобы мы брали какую-то другую нефть через Одессу. Она должна была бы прийти до пункта ”Броды“ и оттуда отправилась в Словакию. Как же тогда ”Броды“ могут быть повреждены».

    По информации словацких властей, поставки топлива по «Дружбе» на Украину были остановлены еще в конце января. Маршрут трубопровода проходит из Альметьевска через Брянск и далее разветвляется: одна ветка идет через Украину в Венгрию, Словакию и Чехию, другая – через Белоруссию в Польшу и Германию.

    Украинская сторона объясняет приостановку поставок повреждением нефтепровода, ссылаясь на «российские атаки». Однако словацкий премьер отмечает, что предложения Киева использовать альтернативные маршруты опровергают заявления о повреждениях.

    В ответ на прекращение прокачки 18 февраля правительство Словакии ввело кризисную ситуацию и выделило из государственных резервов 250 тыс. тонн сырья для завода Slovnaft. Ожидается, что прокачка нефти по «Дружбе» может возобновиться не раньше марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Словакия обвинила Киев в нефтяном шантаже через трубопровод «Дружба». Ранее Украина перенесла сроки возобновления поставок нефти в Словакию. А до этого Роберт Фицо объявил о прекращении экспорта дизельного топлива на Украину.


    26 февраля 2026, 23:07 • Новости дня
    В Евросоюзе призвали вновь сделать восточные регионы ЕС «населенными»

    Еврокомиссар Кубилюс призвал сделать восточные границы ЕС готовыми к обороне

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссар по обороне Анрюс Кубилюс призвал сделать восточные регионы Евросоюза вдоль границ России, Белоруссии и Украины «населенными и готовыми к обороне».

    Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил о необходимости превратить приграничные зоны вдоль рубежей России, Белоруссии и Украины в укрепленные районы, передает ТАСС. По словам литовского политика, выступавшего на конференции в Брюсселе, эти территории должны стать сильными.

    «Стратегия восточных границ ЕС должна быть быстро приведена в действие, чтобы сделать эти регионы сильными, населенными и готовыми к обороне», – подчеркнул Кубилюс.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала направить в эти зоны инвестиции в размере 200 млрд евро. Значительная часть военных расходов Евросоюза пойдет на создание там военных баз.

    Ранее в докладе Еврокомиссии отмечалось, что приграничные регионы Прибалтики, Польши и Финляндии столкнулись с тяжелыми убытками и оттоком населения. Брюссель возлагает ответственность на Россию, игнорируя разрыв экономических связей из-за собственных санкций.

    Еврокомиссия отказалась выделять собственные средства на проект по милитаризации граничащих с Россией стран.

    Брюссель разработал стратегию поддержки восточных регионов сообщества на фоне их экономического упадка.

    Власти Эстонии параллельно приняли решение о строительстве военного городка в приграничной Нарве.

    27 февраля 2026, 13:50 • Новости дня
    Евросоюз затруднил вылет Дмитриева в Москву из Женевы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Самолет спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева не может покинуть Женеву из-за задержки с получением разрешения на пролет через Евросоюз, сообщил источник в авиадиспетчерских кругах.

    Власти Евросоюза препятствуют возвращению самолета спецпредставителя президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева в Москву, передает ТАСС.

    Источник в авиадиспетчерских кругах сообщил, что самолет Дмитриева должен был вылететь из Женевы сегодня, однако возникли проблемы с получением разрешения на пролет через территорию ЕС.

    По словам собеседника агентства, европейские власти затягивают процесс согласования необходимых формальностей. В результате вылет, скорее всего, будет перенесен на завтра при условии, что все формальности удастся согласовать в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев ушел из отеля Four Seasons в Женеве через два часа после начала встречи с американской стороной. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф покинул отель Four Seasons, где проходили переговоры делегаций США и Украины.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев участвует в российско-американской рабочей группе по вопросам экономического взаимодействия.

    26 февраля 2026, 23:58 • Новости дня
    Продажи пива в Австрии в 2025 году резко упали из-за новых правил упаковки

    Tекст: Денис Тельманов

    Австрийские пивовары сообщили о значительном сокращении продаж и производства пива, особенно в сегменте баночного пива из-за новых правил упаковки.

    О падении спроса на пиво сообщает Союз пивоваров Австрии, передает РИА «Новости». По итогам 2025 года общий объем производства пива, включая безалкогольные сорта и экспорт, снизился на 7,1% – до 9,25 млн гектолитров.

    Производство для внутреннего рынка сократилось на 6,1% и составило 7,88 млн гектолитров, а экспорт упал на 12,4%, до 1,37 млн гектолитров.

    Наибольшее падение отмечено в сегменте баночного пива: производство снизилось примерно на 503 тыс. гектолитров, чем годом ранее, что эквивалентно примерно 100 млн банок.

    Глава союза Карл Шварц заявил: «После введения залога на одноразовую тару продажи в этом формате буквально обрушились».

    В объединении подчеркнули, что причиной снижения спроса стали не только новые правила упаковки, но и общая экономия домохозяйств.

    На фоне роста стоимости жизни жители Австрии стали реже посещать рестораны и бары, а также сокращать расходы на алкоголь. Дополнительное давление на отрасль оказывают высокие цены на энергию и рост затрат на персонал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления в Висконсине предложил подготовиться к просмотру речей демократов, выпив местного пива.

    В России с 2027 года вводится новый ГОСТ на пиво, который расширяет возможности использования разных солодов и четко определяет, какой продукт может называться пивом.

    В 2025 году потребление пива в России снизилось на 15,5% и составило 61,5 л на одного жителя старше 18 лет.

    27 февраля 2026, 02:23 • Новости дня
    ЕС решил добиться от Венгрии согласования кредита Украине до конца недели

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейские чиновники рассчитывают на завершение переговоров с Венгрией, которая ранее заблокировала выделение кредита Киеву, уже к концу текущей недели.

    Брюссель надеется на скорое завершение переговоров с Венгрией по вопросу одобрения крупного кредита Евросоюза для Киева, передают Известия.

    Как сообщил осведомленный европейский источник изданию, «нет никаких намерений менять условия кредита или его сумму».

    Он добавил: «Мы надеемся, что процесс одобрения кредита завершится очень скоро – к концу недели».

    В настоящее время, по словам источника, кипрское председательство и Европейская комиссия активно ведут диалог с Венгрией для получения согласия по сделке.

    Ранее Венгрия заблокировала предоставление Украине кредита Евросоюза на сумму 90 млрд евро, рассчитанного на 2026-2027 годы.

    Кроме того, венгерские власти выступили против принятия двадцатого пакета санкций против России после прекращения прокачки нефти Украиной по трубопроводу «Дружба».

    На этом фоне переговоры о выделении финансовой помощи Киеву продолжаются в интенсивном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в восточной части Венгрии увеличили число военных вертолетов для охраны ключевых энергетических объектов и перехвата медленных целей.

    Глава НАТО Марк Рютте подчеркнул важность Венгрии для альянса после того, как Будапешт заблокировал крупный кредит для Киева.

    Министр иностранных дел Венгрии заявил, что на Украине конфликт стал бизнес-моделью, а объем финансовой помощи со стороны Евросоюза превышает возможности украинской экономики.

    27 февраля 2026, 09:57 • Новости дня
    Опустевшие хранилища заставили Европу рекордно закупиться сжиженным газом

    Суточный импорт сжиженного газа в ЕС впервые превысил 500 млн кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские государства в конце февраля установили исторический максимум по ввозу сжиженного топлива, пытаясь компенсировать критическое снижение запасов в подземных резервуарах.

    Потоки с терминалов в газотранспортную систему 25 февраля пробили отметку в 500 млн кубометров, передает ТАСС. Это стало наивысшим показателем за всю историю наблюдений, побив предыдущий рекорд января 2026 года. Данные предоставила ассоциация Gas Infrastructure Europe.

    Несмотря на февральское потепление и снижение темпов отбора, запасы в хранилищах упали до критически низкого уровня. Общий объем топлива сейчас составляет около 33,4 млрд кубометров. Страны ЕС уже потратили весь закачанный летом газ и используют старые резервы.

    Сейчас резервуары заполнены лишь на 30,19%, что на 16,49 п. п. ниже среднего значения для этой даты за пять лет. Абсолютный минимум фиксировался в марте 2018 года на уровне 17,7%.

    С начала отопительного сезона из хранилищ подняли около 64 млрд кубометров газа. Нетто-отбор достиг 58 млрд кубометров, превысив летнюю закачку на четыре миллиарда. Текущий расход топлива на 6% выше средних показателей прошлых лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны в середине января 2026 года установили исторический рекорд по суточному импорту сжиженного природного газа.

    Поток СПГ в газотранспортную систему региона в апреле 2025 года достиг абсолютного максимума за все время наблюдений.

    27 февраля 2026, 14:14 • Новости дня
    Фицо обвинил Еврокомиссию в поддержке Украины вместо Венгрии и Словакии

    Фицо обвинил Еврокомиссию в игнорировании интересов Венгрии и Словакии

    Tекст: Вера Басилая

    Игнорирование Брюсселем потребностей Венгрии и Словакии ради поддержки Киева в вопросах энергоснабжения превращается в угрожающую тенденцию для европейского единства, сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    По словам Фицо, решение о прекращении импорта энергосырья из России больше всего навредило Словакии и Венгрии, однако Еврокомиссия не учитывала эти последствия, передает РИА «Новости».

    «Все в Европейском союзе знают, что решение прекратить импорт сырья больше всего вредит Словакии и Венгрии. Мы не чувствуем, что Европейская комиссия учитывала бы это в рамках Европейского союза», – отметил глава правительства в эфире телеканала ТА3.

    По мнению Фицо, европейские органы власти фактически ставят национальные интересы Украины выше благополучия собственных государств-членов, что формирует крайне опасную политическую линию.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил о соглашении с премьер-министром Словакии Робертом Фицо по созданию совместной комиссии для оценки состояния нефтепровода «Дружба».

    Словакия обвинила Киев в шантаже по вопросам поставок нефти по этому трубопроводу.

    Орбан также заявил о наличии тайного соглашения между Брюсселем, Киевом и венгерской оппозицией.

    27 февраля 2026, 17:10 • Новости дня
    СК возбудил дело после взрыва газа в доме в Подмосковье

    Взрыв газа и пожар в подмосковной Икше привели к госпитализации трех человек

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В жилом доме поселка Икша Московской области произошел взрыв бытового газа с последующим пожаром, из-за чего в больницу доставили двух мужчин и десятилетнего ребенка, сообщили в правоохранительных органах.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва газа и пожара в жилом доме в поселке Икша, сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области. В результате происшествия травмы получили трое человек, среди них двое мужчин и десятилетний ребенок.

    В прокуратуре Московской области уточнили, что начата проверка по факту случившегося. Дмитровская городская прокуратура намерена оценить, как соблюдались требования законодательства при эксплуатации внутридомового газового оборудования и насколько своевременно проводились техническое обслуживание и регламентные работы ответственными лицами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате пожара в Балашихе погибли граждане Кубы, а один подросток попал в больницу с отравлением угарным газом.

    Ранее в Дмитрове после тушения пожара в жилом доме обнаружили тела двух мужчин, а их смерть расследуют как криминальную. А в декабре в Москве жильцы одного из домов отравились неизвестным газом.

    27 февраля 2026, 09:48 • Новости дня
    Politico: Венгрия продолжила блокировать санкции ЕС из-за оборонного кредита

    Politico: Венгрия будет блокировать санкции против России до получения кредита ЕК

    Tекст: Вера Басилая

    Венгрия будет продолжать блокировать принятие новых санкций против России до тех пор, пока Еврокомиссия не одобрит заявку страны на оборонный кредит в размере 16 млрд евро, сообщает Politico.

    По данным издания Politico, Венгрия намерена продолжать блокировать введение новых антироссийских санкций в Евросоюзе до тех пор, пока Еврокомиссия не одобрит заявку страны на получение оборонного кредита в размере 16 млрд евро, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Будапешт рассчитывает получить эти средства в рамках оборонной программы SAFE. Еврокомиссия уже одобрила заявки большинства участников данной схемы, однако Венгрия остается одной из трех стран, чьи заявки еще не согласованы.

    Как отмечает Politico, источники среди дипломатов ЕС заявили, что даже несмотря на попытки урегулировать спорные вопросы вроде работы нефтепровода «Дружба», венгерское руководство может сохранять вето на санкции против России, пока вопрос с оборонным кредитом остается нерешенным.

    Ранее Венгрия, Болгария и еще семь стран ЕС запросили кредиты на перевооружение.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности блокировать военный кредит Украине в 90 млрд евро, если Киев будет препятствовать работе нефтепровода «Дружба» и шантажировать Будапешт доступом к энергоносителям.

    Орбан также заявил о наличии тайного соглашения между Брюсселем, Киевом и венгерской оппозицией.

    27 февраля 2026, 13:28 • Новости дня
    Песков заявил о новых попытках легитимизировать замороженные активы России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что европейские страны не откажутся от планов легализации замороженных российских активов.

    Европейские страны продолжат попытки легитимизировать и протолкнуть «воровство» замороженных российских активов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    Он отметил, что на фоне текущих настроений в европейских государствах такие шаги, по его мнению, неизбежны.

    Песков подчеркнул: «Учитывая превалирующие настроения среди европейских стран, очевидно, их попытки дальше пытаться это «воровство» [замороженных активов РФ] протолкнуть и легитимизировать будут продолжаться».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в МИД Германии заявили, что вопрос экспроприации российских активов для поддержки Украины временно снят с повестки дня.

    Переговоры европейских стран по использованию замороженных российских активов для финансирования Украины на полях Мюнхенской конференции по безопасности провалились.

    Экономист Хьюго Диксон предложил вывести замороженные российские активы из бельгийской юрисдикции и переместить их в новый депозитарий под контролем Евросоюза.

    27 февраля 2026, 14:46 • Новости дня
    В ЕК назвали сроки вступления торгового соглашения ЕС с МЕРКОСУР

    ЕК: Соглашение ЕС с МЕРКОСУР вступит в силу через два месяца после уведомлений

    Tекст: Валерия Городецкая

    Торговое соглашение между Евросоюзом и странами латиноамериканского блока МЕРКОСУР вступит в силу через два месяца после обмена официальными уведомлениями, заявил представитель Еврокомиссии Олоф Жилл на брифинге в Брюсселе.

    По его словам, Европейская комиссия должна от имени Евросоюза обменяться официальными уведомлениями с участниками МЕРКОСУР, передает РИА «Новости».

    «Через два месяца после проведения этих официальных обменов соглашение вступит во временное действие», – отметил Жилл.

    Представитель ЕК не назвал точную дату обмена уведомлениями, однако подчеркнул, что это обязательно произойдет.

    Напомним, в пятницу ЕК объявила о запуске торговой сделки с Латинской Америкой.

    В январе лидеры ЕК и МЕРКОСУР заключили соглашение о свободной торговле, вызвавшее недовольство европейских фермеров из-за опасений за собственный рынок.

    Глава евродипломатии Кая Каллас назвала соглашение с МЕРКОСУР ключевым шагом для укрепления связей с Латинской Америкой.

    27 февраля 2026, 06:45 • Новости дня
    Экспортеры Словакии заявили о невозможности замены нефти из России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поставки нефти через Хорватию не могут в долгосрочной перспективе заменить остановленное Украиной снабжение по трубопроводу «Дружба», заявили в Совете экспортеров Словакии.

    В Совете экспортеров Словакии заявили, что поставки нефти через Хорватию не могут стать долгосрочной альтернативой остановленным поставкам по трубопроводу «Дружба» из России, передает РИА «Новости». В объединении отметили: «Решение в виде поставок нефти через Хорватию, с учетом ограничений пропускной способности и инфраструктуры маршрута, рассматриваем как временную меру, которая не может в долгосрочной перспективе заменить полноценное и стабильное снабжение».

    Поставки нефти по «Дружбе» были остановлены по решению украинской стороны, что власти Словакии расценили как политический шаг, связанный с попыткой ускорить вступление Украины в Евросоюз. Руководство республики сообщило о невозможности возобновить импорт нефти по трубопроводу до марта.

    Из-за нехватки нефти на словацкий НПЗ Slovnaft правительство 18 февраля объявило кризисную ситуацию и выделило из госрезервов до 250 тысяч тонн сырья. Завод зависит от поставок российской нефти и испытывает трудности из-за перебоев в снабжении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал действия Киева по нефтепроводу «Дружба» саботажем. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Украину ускорить ремонт нефтепровода «Дружба».

