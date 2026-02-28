Макрон потребовал срочно созвать Совбез ООН по Ирану

Париж запросил экстренное заседание СБ ООН на фоне ударов по Ирану

Tекст: Мария Иванова

Президент республики Эмманюэль Макрон сообщил о необходимости обсуждения кризиса, передает ТАСС.

«Франция требует срочного созыва Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Я нахожусь в тесном контакте с нашими партнерами в Европе и на Ближнем Востоке», – заявил политик.

Глава государства выразил готовность задействовать необходимые средства для защиты союзников по их просьбе. Он подчеркнул, что развязывание войны между Вашингтоном, Тель-Авивом и Тегераном повлечет серьезные последствия для международной безопасности.

Ранее Соединенные Штаты и Израиль начали военную операцию, нанеся удары по крупнейшим иранским городам, включая столицу. Белый дом объяснил атаку якобы исходящими от исламской республики ракетной и ядерной угрозами.

Корпус стражей исламской революции ответил масштабным пуском ракет и беспилотников, из-за чего в районе Тель-Авива сработали сирены. Также были атакованы американские военные базы в Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.



