Трамп заявил о «существенном упрощении» дипломатических усилий с Ираном
Американский президент Дональд Трамп заявил в субботу вечером о том, что совместные атаки США и Израиля по Ирану, в ходе которых был убит верховный лидер республики Али Хаменеи, были эффективны и могут открыть путь к дипломатии.
«Cейчас намного проще, чем вчера, очевидно. Потому что их сильно бьют», сказал он CBS News.
Он выразил уверенность в результатах, назвав авиаудары «великим днем для этой страны, великим днем для всего мира».
Ранее Трамп объявил, что Али Хаменеи был убил в результате субботней атаки, а источники сообщили SBC News, что в результате американо-иранской атаки погибло около 40 иранских чиновников.
Трамп заявил телеканалу, что «есть несколько хороших кандидатов» на пост лидера Ирана после смерти Хаменеи, но не стал вдаваться в подробности.
В ответ на ответные атаки Ирана Трамп заявил, что «это то, чего мы ожидали», отметив, что объем атак со стороны исламского государства* оказался меньше, чем ожидалось.
«Мы думали, что их будет вдвое больше. Пока что их меньше, чем мы думали», – сказал он.
По данным Центрального командования США, сообщений о погибших или раненых среди американских военнослужащих в ходе операции в Иране не поступало. В Израиле в результате ответных ударов погиб один человек, десятки получили ранения.
В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории республики, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданских. Эскалация произошла на фоне переговоров по ядерной сделке в Женеве. Тегеран ответил запуском ракет по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил Хаменеи убитым в ходе авиаударов по Ирану. После чего гостелевидение Ирана объявило о гибели аятоллы Хаменеи. Представитель Ирана при ООН назвал военным преступлением действия США и Израиля.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ