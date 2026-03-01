Трамп заявил о «существенном упрощении» дипломатических усилий с Ираном

Tекст: Катерина Туманова

«Cейчас намного проще, чем вчера, очевидно. Потому что их сильно бьют», сказал он CBS News.

Он выразил уверенность в результатах, назвав авиаудары «великим днем для этой страны, великим днем для всего мира».

Ранее Трамп объявил, что Али Хаменеи был убил в результате субботней атаки, а источники сообщили SBC News, что в результате американо-иранской атаки погибло около 40 иранских чиновников.

Трамп заявил телеканалу, что «есть несколько хороших кандидатов» на пост лидера Ирана после смерти Хаменеи, но не стал вдаваться в подробности.

В ответ на ответные атаки Ирана Трамп заявил, что «это то, чего мы ожидали», отметив, что объем атак со стороны исламского государства* оказался меньше, чем ожидалось.

«Мы думали, что их будет вдвое больше. Пока что их меньше, чем мы думали», – сказал он.

По данным Центрального командования США, сообщений о погибших или раненых среди американских военнослужащих в ходе операции в Иране не поступало. В Израиле в результате ответных ударов погиб один человек, десятки получили ранения.

В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории республики, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданских. Эскалация произошла на фоне переговоров по ядерной сделке в Женеве. Тегеран ответил запуском ракет по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил Хаменеи убитым в ходе авиаударов по Ирану. После чего гостелевидение Ирана объявило о гибели аятоллы Хаменеи. Представитель Ирана при ООН назвал военным преступлением действия США и Израиля.