FT: Страховые компании повысят цены страхования судов в Персидском заливе
Суда, следующие через Персидский залив, столкнутся с повышением страховых цен и аннулированием полисов на фоне эскалации на Ближнем Востоке, сообщает газета Financial Times.
Страховые компании сообщили судовладельцам об аннулировании полисов и повышении цен на страхование судов, следующих через Персидский залив и Ормузский пролив, передает РИА «Новости».
Как отмечает Financial Times, эти меры связаны с атакой США и Израиля на Иран и ростом напряженности в регионе. Уведомления об аннулировании полисов были разосланы еще до открытия торгов, что подчеркивает скорость эскалации, пишут брокеры.
В материале отмечается, что в ближайшие дни ожидается рост цен на страхование судов, проходящих через регион, до 50%. Сейчас стоимость страхования составляет около 0,25% от стоимости замены судна. Брокер компании Marsh Дилан Мортимер заявил, что для судна стоимостью 100 млн долларов это приведет к увеличению страховой премии с 250 тыс. до 375 тыс. долларов за один рейс.
Другой брокер сообщил изданию, что страховщики грузов от военных рисков также готовятся отменить полисы для перевозимых танкерами товаров, включая нефть и зерно, начиная с понедельника.
Ормузский пролив является ключевым маршрутом для мировых поставок нефти и сжиженного газа, через который проходит около 20% мировых объемов этих товаров.
Ранее военно-морская миссия Евросоюза Aspides зафиксировала сообщения от КСИР о запрете движения судов через Ормузский пролив.
США призвали суда покинуть Ормузский пролив, Персидский и Оманский заливы.
Армия Израиля начала очередные авиаудары по Ирану, среди целей названы объекты ракетной инфраструктуры и средства ПВО.
Красный Полумесяц сообщил о гибели более 200 человек при атаке на Иран.
Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории Ирана, назвав их спланированной и неспровоцированной агрессией.