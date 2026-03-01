Reuters сообщило о скоплении 150 танкеров у Ормузского пролива

Tекст: Дмитрий Зубарев

По меньшей мере 150 танкеров остановились в открытом море, не дойдя до Ормузского пролива, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters. Эти суда находятся у берегов крупнейших нефтедобывающих стран Персидского залива. Причиной стало усиление угроз, связанных с ситуацией вокруг пролива.

Накануне генерал-майор Эбрахим Джабари из Корпуса стражей исламской революции заявил, что Иран может полностью закрыть Ормузский пролив для судоходства в случае нападения на страну. Однако 1 марта бывший командующий КСИР генерал Мохсен Резаи сообщил Financial Times, что гражданским судам пока разрешено проходить пролив до дальнейшего распоряжения.

Тем временем иранские СМИ сообщили, что танкер, попавший под удар иранской ракеты при попытке пройти через Ормузский пролив, начал тонуть.

