Лунный посевной календарь на март 2026 года: благоприятные дни для посадки, работы в саду и неблагоприятные даты

Tекст: Ольга Никитина

Лунные фазы в марте 2026 года (точные даты)

Лунный месяц длится около 30 дней, и каждая фаза по-разному влияет на растения. Вот точные даты смены фаз в марте 2026 года:

Растущая Луна – 1–3 марта

– 1–3 марта Полнолуние – 3 марта

– 3 марта Убывающая Луна – 3–19 марта

– 3–19 марта Новолуние – 19 марта

– 19 марта Растущая Луна – 19–31 марта

Как фазы влияют на растения:

Растущая Луна – энергия направлена вверх, активный рост надземной части. Хорошее время для посадки растений, которые плодоносят над землей: зелени, овощей, цветов.

Убывающая Луна – силы уходят в корни. Идеальный период для корнеплодов, луковичных и бобовых культур.

Полнолуние и новолуние – дни нестабильности и «затишья». Растения уязвимы, лучше оставить их в покое.

Неблагоприятные дни для посева в марте 2026 года

В марте 2026 года есть две даты, когда работать с растениями категорически не рекомендуют:

3 марта (полнолуние)

19 марта (новолуние)

В эти дни не стоит:

сеять семена

пересаживать рассаду

проводить обрезку

активно работать с почвой (рыхлить, перекапывать)

Можно оставить только спокойные дела: планирование посадок, закупку семян и инвентаря, составление графиков работ.

Благоприятные дни для посева овощей в марте 2026 года

Выбор правильного дня для посева той или иной культуры может повлиять на всхожесть и будущий урожай. Вот самые удачные даты для основных овощей:

Томаты – 5–9, 12–14, 17–18, 21–27, 30–31 марта

– 5–9, 12–14, 17–18, 21–27, 30–31 марта Огурцы – 5–9, 12–14, 17–18, 21–22, 26–27 марта

– 5–9, 12–14, 17–18, 21–22, 26–27 марта Перцы (сладкий и горький) – 5–9, 12–14, 17–18, 21–22, 26–27 марта

– 5–9, 12–14, 17–18, 21–22, 26–27 марта Баклажаны – 5–9, 12–14, 17–18, 21–22, 26–27 марта

– 5–9, 12–14, 17–18, 21–22, 26–27 марта Капуста (все виды) – 5–9, 12–14, 17–18, 21–27, 30–31 марта

– 5–9, 12–14, 17–18, 21–27, 30–31 марта Лук на репку, чеснок – 5–9, 12–14, 17–18, 21–22, 26–27, 30–31 марта

– 5–9, 12–14, 17–18, 21–22, 26–27, 30–31 марта Лук на перо (зелень) – 5–9, 12–14, 17–18, 20–22, 26–27, 30–31 марта

– 5–9, 12–14, 17–18, 20–22, 26–27, 30–31 марта Морковь, свекла, редис, редька, дайкон – 5–9, 12–14, 17–18, 21–22, 26–27 марта

– 5–9, 12–14, 17–18, 21–22, 26–27 марта Кабачки, патиссоны, тыква – 7–9, 12–14, 17–18, 21–22, 26–27 марта

– 7–9, 12–14, 17–18, 21–22, 26–27 марта Горох, бобы, фасоль – 5–6, 12–14, 17–18, 21–27 марта

– 5–6, 12–14, 17–18, 21–27 марта Зелень (укроп, петрушка, салат, кинза, шпинат, базилик) – 5–9, 12–14, 17–18, 20–27, 30–31 марта

Важно: оптимальная температура для начала выращивания рассады в помещении – около +20...+22 °C днем, а для высадки в грунт (под укрытие) – не ниже +6...+8 °C днем.

Благоприятные дни для посадки цветов в марте 2026 года

Цветоводам март тоже приносит много хлопот – пора сеять однолетники и многолетники. Вот лучшие дни для цветочных культур:

Однолетние (петуния, астра, календула, вербена, цинния, львиный зев, агератум, лобелия) – 4–9, 12–14, 17, 21–22, 26–27, 30–31 марта

(петуния, астра, календула, вербена, цинния, львиный зев, агератум, лобелия) – 4–9, 12–14, 17, 21–22, 26–27, 30–31 марта Двулетние и многолетние (мальва, анютины глазки, незабудки, дельфиниум, гайлардия, рудбекия) – 4–9, 12–14, 17, 21–22, 26–27, 30–31 марта

(мальва, анютины глазки, незабудки, дельфиниум, гайлардия, рудбекия) – 4–9, 12–14, 17, 21–22, 26–27, 30–31 марта Луковичные и клубневые (тюльпаны, нарциссы, гладиолусы, георгины, лилии) – 5–9, 12–14, 17, 21–22 марта

(тюльпаны, нарциссы, гладиолусы, георгины, лилии) – 5–9, 12–14, 17, 21–22 марта Комнатные растения – 16, 23–25, 27 марта

В марте также можно заняться черенкованием комнатных растений и выгонкой луковичных.

Благоприятные дни для посадки деревьев и кустарников

Март – время для посадки саженцев с открытой корневой системой, пока почки еще не распустились. Лучшие дни для этих работ:

Плодовые деревья (яблоня, груша, слива, вишня, абрикос, черешня) – 3–4, 10, 12–13, 22–23, 26–27, 31 марта

(яблоня, груша, слива, вишня, абрикос, черешня) – 3–4, 10, 12–13, 22–23, 26–27, 31 марта Ягодные кустарники (смородина, крыжовник, жимолость, голубика, малина) – 3–4, 10, 12–13, 22–24, 26–27, 31 марта

(смородина, крыжовник, жимолость, голубика, малина) – 3–4, 10, 12–13, 22–24, 26–27, 31 марта Декоративные деревья и кустарники – 3–4, 10, 12–13, 22–24, 26–27, 31 марта

Работы в саду и огороде в марте 2026: лучшие дни

Кроме посева, в марте много других важных дел. Вот когда их лучше выполнять по лунному календарю:

Пересадка, пикировка – 3–4, 31 марта

– 3–4, 31 марта Прополка и прореживание – 13 марта

– 13 марта Полив – 8, 26–27 марта

– 8, 26–27 марта Внесение минеральных удобрений – 8, 13, 17, 19 марта

– 8, 13, 17, 19 марта Внесение органических удобрений – 8, 13, 17, 19 марта

– 8, 13, 17, 19 марта Обрезка деревьев и кустарников – 4–6, 12–18 марта

– 4–6, 12–18 марта Борьба с болезнями и вредителями – 3–16, 19–25, 30–31 марта

– 3–16, 19–25, 30–31 марта Прививка деревьев – 1–2, 20–31 марта

– 1–2, 20–31 марта Заготовка и укоренение черенков – 3–4, 31 марта

– 3–4, 31 марта Рыхление, окучивание, перекопка – 1–2, 4–11, 15–18, 20–31 марта

– 1–2, 4–11, 15–18, 20–31 марта Посадка земляники и клубники – 17, 19, 24 марта

Что обязательно сделать на участке в марте 2026 года

Март требует от дачника внимания к участку, даже если снег еще не везде сошел:

1. Организовать отвод талой воды

Если участок на склоне – сделайте борозды поперек, чтобы вода не уходила бесконтрольно. В низинах проложите водоотводящие каналы, иначе корни могут выпреть.

2. Проверить деревья после зимы

Осмотрите стволы на предмет морозобоин, трещин и повреждений грызунами. Крупные раны зачистите и замажьте садовым варом или специальной пастой. Если побелка смылась – обновите ее для защиты от солнечных ожогов.

3. Провести первую обработку от вредителей

Когда температура поднимется до +5...+8 °C и установится безветренная погода, обработайте деревья и кустарники медьсодержащими препаратами по спящим почкам. Это защитит от грибков и пробудившихся вредителей.

4. Проветрить укрытия

В теплые солнечные дни приоткрывайте розы, виноград, гортензии и клематисы, чтобы они не выпрели. Но на ночь лучше снова закрывать – заморозки еще вернутся.

5. Подготовить парники и теплицы

Натяните пленку над парниками и теплыми грядками – под укрытием земля прогреется быстрее, и уже в апреле можно будет сеять редис, салат и пекинскую капусту.

Какие еще работы необходимо проводить в марте садоводам

Помимо основных агротехнических мероприятий, опытные садоводы рекомендуют включить в мартовский план еще несколько важных дел, которые помогут сэкономить время и силы в разгар сезона:

1. Проверка семян на всхожесть

Достаньте прошлогодние запасы семян и проверьте их на всхожесть. Заверните несколько семян во влажную ткань и поставьте в теплое место. Через несколько дней посчитайте, сколько проклюнулось. Если всхожесть ниже 50%, лучше купить свежие семена.

2. Заготовка грунта для рассады

Если вы не заготовили землю с осени, самое время купить качественный грунт в магазине. Не берите землю с огорода – в ней могут быть личинки вредителей и споры грибков. Для разных культур грунт может отличаться по составу, читайте информацию на упаковке.

3. Подготовка емкостей для рассады

Переберите ящики, кассеты, стаканчики и торфяные таблетки. Продезинфицируйте многоразовые емкости слабым раствором марганцовки или специальным средством. Проделайте дренажные отверстия, если их нет.

4. Ревизия садового инвентаря

Проверьте состояние секаторов, пил, лопат и тяпок. Заточите лезвия, смажьте движущиеся части. Замените сломанные черенки. Хорошо заточенный инструмент меньше травмирует растения при обрезке.

5. Закупка средств защиты растений

Составьте список необходимых препаратов от болезней и вредителей и приобретите их заранее. В разгар сезона нужных средств может не оказаться в продаже. Обратите внимание на биопрепараты – они безопаснее и эффективны при правильном применении.

6. Побелка деревьев

Если вы не побелили деревья осенью или побелка смылась за зиму, сделайте это в марте. Весенняя побелка защищает кору от солнечных ожогов, которые случаются, когда яркое солнце отражается от снега. Разводите побелку до густоты сметаны и наносите на штамбы и основания скелетных ветвей.

7. Протравливание семян перед посевом

Замочите семена в растворе марганцовки или специальном протравителе, чтобы защитить будущие всходы от грибковых заболеваний. Время замачивания зависит от культуры и препарата – информацию ищите на упаковке.

8. Подготовка картофеля к посадке (для южных регионов)

Если вы живете на юге и планируете сажать картофель в апреле, в конце марта достаньте клубни из хранилища и разложите на свету для проращивания. Оптимальная температура +12...+15 °C.

Главные выводы: что нужно запомнить о мартовских посадках

Подводя итоги, выделим самое важное, что нужно знать о лунном календаре и работах в марте 2026 года:

Ключевые даты месяца:

• Самые благоприятные дни для посева большинства культур – 5–9, 12–14, 17, 21–27 марта

• Полностью неблагоприятные дни – 3 марта (полнолуние) и 19 марта (новолуние)

• В эти дни никаких работ с растениями, только планирование и закупки

Правило фаз:

• На растущую Луну сажаем то, что растет над землей (томаты, огурцы, зелень, цветы)

• На убывающую Луну – корнеплоды и луковичные (морковь, свекла, картофель, лук на репку)

• В полнолуние и новолуние – ничего не сажаем и не пересаживаем

Что сеять в марте:

• В первой половине марта – перец, баклажаны, корневой сельдерей (они долго всходят)

• В середине марта – томаты для теплиц, раннюю капусту

• В конце марта – томаты для открытого грунта, огурцы для теплиц, базилик, однолетние цветы

Главные работы на участке:

• Отвести талую воду от построек и низких мест

• Осмотреть и подлечить деревья после зимы

• Провести первую обработку от вредителей до распускания почек

• Проветривать укрытия теплолюбивых культур

• Готовить теплицы и парники к сезону

Полезные мелочи:

• Проверьте семена на всхожесть, пока не поздно купить новые

• Заточите инструмент – тупым секатором можно покалечить деревья

• Купите средства защиты заранее – в мае может быть ажиотаж

• Продезинфицируйте емкости для рассады

Частые вопросы дачников в марте

Можно ли сажать в полнолуние 3 марта?

Нет, полнолуние считается неблагоприятным днем для любых работ с растениями. Энергия на пике, но она нестабильна, растения уязвимы. Лучше отдохнуть или заняться планированием.

Стоит ли работать 19 марта в новолуние?

Тоже не рекомендуется. Новолуние – день затишья, когда растения замирают. Любое вмешательство может им навредить. Исключение – закупка семян и инвентаря.

Когда лучше сеять томаты на рассаду?

В средней полосе томаты на рассаду сеют в марте, лучшие дни: 5–9, 12–14, 17–18, 21–27, 30–31 марта.

В какие дни обрезать деревья?

Обрезку плодовых и кустарников лучше проводить на убывающую Луну, в марте это 4–6 и 12–18 числа. Важно успеть до начала сокодвижения.

Когда начинать обработку от вредителей?

Первые обработки проводят по спящим почкам при температуре выше +5 °C. Благоприятные дни: 3–16, 19–25, 30–31 марта.

Март 2026 года – месяц активного старта дачного сезона. Главные рабочие даты, на которые стоит ориентироваться: 5–9, 12–14, 17, 21–27 марта. Это время для посева большинства культур и ухода за садом. Неблагоприятные дни – 3 и 19 марта – лучше посвятить отдыху или теоретической подготовке.

Помните: лунный календарь – помощник, но не догма. Главное – ваше желание работать с землей, качественные семена и своевременный уход. Март задает темп всему сезону, так что используйте его с умом, и урожай не заставит себя ждать.