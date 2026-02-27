  • Новость часаНовак: Экспорт нефти из России в 2025 году снизился на 1%
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как определить украинца

    Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.

    Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?

    Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.

    27 февраля 2026, 15:53 • Справки

    Лунный посевной календарь на март 2026 года: благоприятные дни для посадки, работы в саду и неблагоприятные даты

    Лунный посевной календарь на март 2026 года: благоприятные дни для посадки, работы в саду и неблагоприятные даты
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Март – старт дачного сезона: на юге уже сеют рассаду, в средней полосе готовятся к середине месяца, на севере пока планируют. В этом месяце закладывается основа будущего урожая. Многие дачники сверяют дела с лунным календарем: фазы влияют на рост растений. В марте 2026-го два ключевых события – полнолуние 3 марта и новолуние 19 марта. В эти дни агрономы не советуют сеять, пересаживать или обрезать. Рассказываем, как спланировать работы, чтобы рассада удалась, а сад встретил весну во всеоружии.

    Лунные фазы в марте 2026 года (точные даты)

    Лунный месяц длится около 30 дней, и каждая фаза по-разному влияет на растения. Вот точные даты смены фаз в марте 2026 года:

    • Растущая Луна – 1–3 марта

    • Полнолуние – 3 марта

    • Убывающая Луна – 3–19 марта

    • Новолуние – 19 марта

    • Растущая Луна – 19–31 марта

    Как фазы влияют на растения:

    Растущая Луна – энергия направлена вверх, активный рост надземной части. Хорошее время для посадки растений, которые плодоносят над землей: зелени, овощей, цветов.

    Убывающая Луна – силы уходят в корни. Идеальный период для корнеплодов, луковичных и бобовых культур.

    Полнолуние и новолуние – дни нестабильности и «затишья». Растения уязвимы, лучше оставить их в покое.

    Неблагоприятные дни для посева в марте 2026 года

    В марте 2026 года есть две даты, когда работать с растениями категорически не рекомендуют:

    • 3 марта (полнолуние)

    • 19 марта (новолуние)

      В эти дни не стоит:

      • сеять семена

      • пересаживать рассаду

      • проводить обрезку

      • активно работать с почвой (рыхлить, перекапывать)

      Можно оставить только спокойные дела: планирование посадок, закупку семян и инвентаря, составление графиков работ.

      Благоприятные дни для посева овощей в марте 2026 года

      Выбор правильного дня для посева той или иной культуры может повлиять на всхожесть и будущий урожай. Вот самые удачные даты для основных овощей:

      • Томаты – 5–9, 12–14, 17–18, 21–27, 30–31 марта

      • Огурцы – 5–9, 12–14, 17–18, 21–22, 26–27 марта

      • Перцы (сладкий и горький) – 5–9, 12–14, 17–18, 21–22, 26–27 марта

      • Баклажаны – 5–9, 12–14, 17–18, 21–22, 26–27 марта

      • Капуста (все виды) – 5–9, 12–14, 17–18, 21–27, 30–31 марта

      • Лук на репку, чеснок – 5–9, 12–14, 17–18, 21–22, 26–27, 30–31 марта

      • Лук на перо (зелень) – 5–9, 12–14, 17–18, 20–22, 26–27, 30–31 марта

      • Морковь, свекла, редис, редька, дайкон – 5–9, 12–14, 17–18, 21–22, 26–27 марта

      • Кабачки, патиссоны, тыква – 7–9, 12–14, 17–18, 21–22, 26–27 марта

      • Горох, бобы, фасоль – 5–6, 12–14, 17–18, 21–27 марта

      • Зелень (укроп, петрушка, салат, кинза, шпинат, базилик) – 5–9, 12–14, 17–18, 20–27, 30–31 марта

      Важно: оптимальная температура для начала выращивания рассады в помещении – около +20...+22 °C днем, а для высадки в грунт (под укрытие) – не ниже +6...+8 °C днем.

      Благоприятные дни для посадки цветов в марте 2026 года

      Цветоводам март тоже приносит много хлопот – пора сеять однолетники и многолетники. Вот лучшие дни для цветочных культур:

      • Однолетние (петуния, астра, календула, вербена, цинния, львиный зев, агератум, лобелия) – 4–9, 12–14, 17, 21–22, 26–27, 30–31 марта

      • Двулетние и многолетние (мальва, анютины глазки, незабудки, дельфиниум, гайлардия, рудбекия) – 4–9, 12–14, 17, 21–22, 26–27, 30–31 марта

      • Луковичные и клубневые (тюльпаны, нарциссы, гладиолусы, георгины, лилии) – 5–9, 12–14, 17, 21–22 марта

      • Комнатные растения – 16, 23–25, 27 марта

      В марте также можно заняться черенкованием комнатных растений и выгонкой луковичных.

      Благоприятные дни для посадки деревьев и кустарников

      Март – время для посадки саженцев с открытой корневой системой, пока почки еще не распустились. Лучшие дни для этих работ:

      • Плодовые деревья (яблоня, груша, слива, вишня, абрикос, черешня) – 3–4, 10, 12–13, 22–23, 26–27, 31 марта

      • Ягодные кустарники (смородина, крыжовник, жимолость, голубика, малина) – 3–4, 10, 12–13, 22–24, 26–27, 31 марта

      • Декоративные деревья и кустарники – 3–4, 10, 12–13, 22–24, 26–27, 31 марта

      Работы в саду и огороде в марте 2026: лучшие дни

      Кроме посева, в марте много других важных дел. Вот когда их лучше выполнять по лунному календарю:

      • Пересадка, пикировка – 3–4, 31 марта

      • Прополка и прореживание – 13 марта

      • Полив – 8, 26–27 марта

      • Внесение минеральных удобрений – 8, 13, 17, 19 марта

      • Внесение органических удобрений – 8, 13, 17, 19 марта

      • Обрезка деревьев и кустарников – 4–6, 12–18 марта

      • Борьба с болезнями и вредителями – 3–16, 19–25, 30–31 марта

      • Прививка деревьев – 1–2, 20–31 марта

      • Заготовка и укоренение черенков – 3–4, 31 марта

      • Рыхление, окучивание, перекопка – 1–2, 4–11, 15–18, 20–31 марта

      • Посадка земляники и клубники – 17, 19, 24 марта

      Что обязательно сделать на участке в марте 2026 года

      Март требует от дачника внимания к участку, даже если снег еще не везде сошел:

      1. Организовать отвод талой воды

      Если участок на склоне – сделайте борозды поперек, чтобы вода не уходила бесконтрольно. В низинах проложите водоотводящие каналы, иначе корни могут выпреть.

      2. Проверить деревья после зимы

      Осмотрите стволы на предмет морозобоин, трещин и повреждений грызунами. Крупные раны зачистите и замажьте садовым варом или специальной пастой. Если побелка смылась – обновите ее для защиты от солнечных ожогов.

      3. Провести первую обработку от вредителей

      Когда температура поднимется до +5...+8 °C и установится безветренная погода, обработайте деревья и кустарники медьсодержащими препаратами по спящим почкам. Это защитит от грибков и пробудившихся вредителей.

      4. Проветрить укрытия

      В теплые солнечные дни приоткрывайте розы, виноград, гортензии и клематисы, чтобы они не выпрели. Но на ночь лучше снова закрывать – заморозки еще вернутся.

      5. Подготовить парники и теплицы

      Натяните пленку над парниками и теплыми грядками – под укрытием земля прогреется быстрее, и уже в апреле можно будет сеять редис, салат и пекинскую капусту.

      Какие еще работы необходимо проводить в марте садоводам

      Помимо основных агротехнических мероприятий, опытные садоводы рекомендуют включить в мартовский план еще несколько важных дел, которые помогут сэкономить время и силы в разгар сезона:

      1. Проверка семян на всхожесть

      Достаньте прошлогодние запасы семян и проверьте их на всхожесть. Заверните несколько семян во влажную ткань и поставьте в теплое место. Через несколько дней посчитайте, сколько проклюнулось. Если всхожесть ниже 50%, лучше купить свежие семена.

      2. Заготовка грунта для рассады

      Если вы не заготовили землю с осени, самое время купить качественный грунт в магазине. Не берите землю с огорода – в ней могут быть личинки вредителей и споры грибков. Для разных культур грунт может отличаться по составу, читайте информацию на упаковке.

      3. Подготовка емкостей для рассады

      Переберите ящики, кассеты, стаканчики и торфяные таблетки. Продезинфицируйте многоразовые емкости слабым раствором марганцовки или специальным средством. Проделайте дренажные отверстия, если их нет.

      4. Ревизия садового инвентаря

      Проверьте состояние секаторов, пил, лопат и тяпок. Заточите лезвия, смажьте движущиеся части. Замените сломанные черенки. Хорошо заточенный инструмент меньше травмирует растения при обрезке.

      5. Закупка средств защиты растений

      Составьте список необходимых препаратов от болезней и вредителей и приобретите их заранее. В разгар сезона нужных средств может не оказаться в продаже. Обратите внимание на биопрепараты – они безопаснее и эффективны при правильном применении.

      6. Побелка деревьев

      Если вы не побелили деревья осенью или побелка смылась за зиму, сделайте это в марте. Весенняя побелка защищает кору от солнечных ожогов, которые случаются, когда яркое солнце отражается от снега. Разводите побелку до густоты сметаны и наносите на штамбы и основания скелетных ветвей.

      7. Протравливание семян перед посевом

      Замочите семена в растворе марганцовки или специальном протравителе, чтобы защитить будущие всходы от грибковых заболеваний. Время замачивания зависит от культуры и препарата – информацию ищите на упаковке.

      8. Подготовка картофеля к посадке (для южных регионов)

      Если вы живете на юге и планируете сажать картофель в апреле, в конце марта достаньте клубни из хранилища и разложите на свету для проращивания. Оптимальная температура +12...+15 °C.

      Главные выводы: что нужно запомнить о мартовских посадках

      Подводя итоги, выделим самое важное, что нужно знать о лунном календаре и работах в марте 2026 года:

      Ключевые даты месяца:
      • Самые благоприятные дни для посева большинства культур – 5–9, 12–14, 17, 21–27 марта
      • Полностью неблагоприятные дни – 3 марта (полнолуние) и 19 марта (новолуние)
      • В эти дни никаких работ с растениями, только планирование и закупки

      Правило фаз:
      • На растущую Луну сажаем то, что растет над землей (томаты, огурцы, зелень, цветы)
      • На убывающую Луну – корнеплоды и луковичные (морковь, свекла, картофель, лук на репку)
      • В полнолуние и новолуние – ничего не сажаем и не пересаживаем

      Что сеять в марте:
      • В первой половине марта – перец, баклажаны, корневой сельдерей (они долго всходят)
      • В середине марта – томаты для теплиц, раннюю капусту
      • В конце марта – томаты для открытого грунта, огурцы для теплиц, базилик, однолетние цветы

      Главные работы на участке:
      • Отвести талую воду от построек и низких мест
      • Осмотреть и подлечить деревья после зимы
      • Провести первую обработку от вредителей до распускания почек
      • Проветривать укрытия теплолюбивых культур
      • Готовить теплицы и парники к сезону

      Полезные мелочи:
      • Проверьте семена на всхожесть, пока не поздно купить новые
      • Заточите инструмент – тупым секатором можно покалечить деревья
      • Купите средства защиты заранее – в мае может быть ажиотаж
      • Продезинфицируйте емкости для рассады

      Частые вопросы дачников в марте

      Можно ли сажать в полнолуние 3 марта?
      Нет, полнолуние считается неблагоприятным днем для любых работ с растениями. Энергия на пике, но она нестабильна, растения уязвимы. Лучше отдохнуть или заняться планированием.

      Стоит ли работать 19 марта в новолуние?
      Тоже не рекомендуется. Новолуние – день затишья, когда растения замирают. Любое вмешательство может им навредить. Исключение – закупка семян и инвентаря.

      Когда лучше сеять томаты на рассаду?
      В средней полосе томаты на рассаду сеют в марте, лучшие дни: 5–9, 12–14, 17–18, 21–27, 30–31 марта.

      В какие дни обрезать деревья?
      Обрезку плодовых и кустарников лучше проводить на убывающую Луну, в марте это 4–6 и 12–18 числа. Важно успеть до начала сокодвижения.

      Когда начинать обработку от вредителей?
      Первые обработки проводят по спящим почкам при температуре выше +5 °C. Благоприятные дни: 3–16, 19–25, 30–31 марта.

      Март 2026 года – месяц активного старта дачного сезона. Главные рабочие даты, на которые стоит ориентироваться: 5–9, 12–14, 17, 21–27 марта. Это время для посева большинства культур и ухода за садом. Неблагоприятные дни – 3 и 19 марта – лучше посвятить отдыху или теоретической подготовке.

      Помните: лунный календарь – помощник, но не догма. Главное – ваше желание работать с землей, качественные семена и своевременный уход. Март задает темп всему сезону, так что используйте его с умом, и урожай не заставит себя ждать.

