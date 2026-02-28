  • Новость часаНовая волна мощных взрывов прогремела в городах Ирана
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    МИД Польши раскрыл величину ставок в конфликте Евросоюза с Россией
    Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана
    Подоляк заявил о готовности ВСУ нанести удары по Белоруссии
    Сооснователь «Яндекса» Волож отказался от гражданства России
    Израиль нанес удар по Ирану
    Трамп заявил о планах сменить власть в Иране
    Reuters: Иран нанесет сокрушительный ответный удар по Израилю
    Дмитриев: Зеленского пришлось прервать во время заявления о ядерном оружии
    Нетаньяху дал название операции против Ирана
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как определить украинца

    Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.

    37 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто стоит за атакой Залужного на Зеленского

    Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украинский кризис разрешат деньгами

    Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.

    15 комментариев
    28 февраля 2026, 11:22 • Новости дня

    Трамп проследил за ударами США по Ирану из резиденции Мар-а-Лаго

    CNN: Трамп следит за американскими ударами по Ирану из резиденции во Флориде

    Tекст: Мария Иванова

    Из своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде президент США Дональд Трамп в режиме реального времени отслеживает удары по Ирану, сообщшает CNN.

    Президент Дональд Трамп получает оперативную информацию о ходе атаки, находясь в своем поместье, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал CNN. Сведения о текущем местонахождении главы государства журналистам предоставил неназванный представитель администрации Белого дома.

    «Трамп продолжает следить за ударами США по Ирану из своей резиденции Мар-а-Лаго», – говорится в сообщении телеканала.

    Политик предпочел контролировать развитие военной ситуации из своего частного клуба во Флориде.

    Ранее в субботу Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана.

    Между тем за последний час новая волна мощных взрывов прогремела в городах Ирана.

    Министерство обороны Израиля в субботу объявило о нанесении удара по Ирану.

    27 февраля 2026, 14:39 • Новости дня
    СМИ раскрыли план США на случай удара по авианосцу в ходе операции в Иране

    19FortyFive: Повреждение авианосца США иранской ракетой приведет к эскалации

    СМИ раскрыли план США на случай удара по авианосцу в ходе операции в Иране
    @ Giannis Angelakis/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    В случае поражения авианосца ВМС США в результате удара иранской ракеты, военная кампания по подавлению ядерных объектов и ракетной инфраструктуры Ирана не будет остановлена, а лишь скорректируется, сообщает обозреватель издания 19FortyFive Эндрю Лэтэм.

    Анализ сценария предполагает, что даже в случае поражения одного из авианосцев типа Gerald R. Ford или Nimitz и вывода его из боя, США сохранят возможность наносить удары по целям на территории Ирана. В докладе отмечается, что основная задача кампании – разрушение ядерной и ракетной инфраструктуры Ирана, а не смена режима, что определяет стратегическую сдержанность Вашингтона, сообщает 19FortyFive.

    Первоначальной реакцией на потерю авианосца станет оперативное перераспределение ресурсов: вторая ударная группа увеличит интенсивность вылетов, авиация с наземных баз нарастит активность, а подводные лодки продолжат запускать крылатые ракеты по заранее определенным целям. При необходимости США могут перебросить дополнительные бомбардировщики для сохранения давления на иранские объекты.

    Основной акцент будет сделан не на символической мести, а на усилении ударов по объектам, связанным с обеспечением иранских ракетных ударов – прибрежным батареям, радарам наведения и сетям управления. Эти цели уже были частью изначального плана, но после удара по авианосцу их приоритет возрастет.

    Командование ВМС США усилит меры предосторожности: остальные корабли будут действовать на большем расстоянии, а охранение вокруг ключевых единиц ужесточится. Ожидается, что кампания продолжится в более сложных условиях, но не будет свернута.

    В политическом плане, несмотря на возможное давление в Вашингтоне с призывами расширить цели операции до смены режима, стратегические задачи останутся прежними. Эксперты подчеркивают, что удар по авианосцу не отменяет, а скорее подтверждает важность ограничения возможностей Ирана для нанесения ракетных ударов и развития ядерной программы.

    В долгосрочной перспективе такое событие приведет к пересмотру подходов к использованию авианосцев, ускорению программ по распределенному управлению силами и увеличению роли беспилотных и подводных платформ. Дебаты о целесообразности крупных авианосцев в современных условиях усилятся, но их роль в обеспечении мощи американского флота сохранится.

    Ранее американские F-22 прибыли на базу в Израиле. F-16 размещены на Диего-Гарсия для защиты от возможных атак со стороны Ирана.

    Западные эксперты спрогнозировали проведение массированной кампании по уничтожению военной инфраструктуры Тегерана.

    Пентагон перебрасывает на Ближний Восток крупнейшие авиационные силы со времен вторжения в Ирак.

    Вашингтон рассматривает сценарий физического устранения высшего руководства исламской республики, включая аятоллу Али Хаменеи.

    Глава иранского МИД Аббас Аракчи предупредил о возможных ударах по базам США в регионе.

    Комментарии (16)
    28 февраля 2026, 09:43 • Новости дня
    Израиль нанес удар по Ирану

    Израиль заявил о нанесении превентивного удара по Ирану

    Израиль нанес удар по Ирану
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    О нанесении удара по Ирану объявило министерство обороны Израиля. На фоне «превентивного удара» по Ирану вся территория Израиля переведена в режим особого чрезвычайного положения из-за ожидаемых ракетных атак.

    О проведении военной операции заявило оборонное ведомство страны, передает РИА «Новости». В официальном сообщении для прессы подчеркивается: «Израиль нанес превентивный удар по Ирану с целью устранения угроз для страны».

    В министерстве также отметили высокую вероятность ответной реакции со стороны Тегерана. Военные ожидают возможную атаку с применением ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов.

    На фоне эскалации конфликта глава ведомства Исраэль Кац воспользовался своими полномочиями в рамках закона о гражданской обороне. Он подписал специальный приказ, который вводит на всей территории государства особое чрезвычайное положение.

    Напомним, утром в субботу в центральной части Тегерана прогремели три взрыва.

    Ранее президент США Дональд Трамп призвал всех немедленно эвакуироваться из Тегерана.

    Глава МИД Омана объявил об отмене переговоров Ирана и США.

    Ранее сообщалось, что ВВС Израиля нанесли превентивный удар по иранской территории.

    Комментарии (22)
    27 февраля 2026, 22:22 • Видео
    Война США с Ираном: зачем?

    Китай призвал своих граждан срочно покинуть Иран. Учитывая особые отношения Пекина и Тегерана, это выглядит как доказательство неизбежности нападения США на Иран. Собственно, из-за их особых отношений президент Дональд Трамп все это и замыслил.

    #{vote}
    Комментарии (0)
    28 февраля 2026, 10:50 • Новости дня
    Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана
    Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана
    @ Kenny Holston/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп объявил о начале крупной военной операции против Ирана с целью защиты американских граждан от угроз со стороны иранских властей.

    Президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана, передает РИА «Новости». В своем видеообращении Трамп заявил: «Некоторое время назад вооруженные силы Соединенных Штатов начали крупные боевые операции в Иране».

    Американский лидер подчеркнул, что главной целью боевых действий является защита граждан США путем устранения угроз, исходящих от иранских властей. Он отметил, что Соединённые Штаты стремятся ликвидировать непосредственную опасность для своей страны со стороны Ирана.

    Кроме того, Трамп вновь подтвердил: Вашингтон не позволит Тегерану получить ядерное оружие. Он напомнил, что это было приоритетом его администрации и останется неизменной позицией США.

    Между тем, ранее Центральное командование ВС США отказалось давать комментарии относительно возможного участия американских сил в авиаударах по территории Ирана. Однако посольство США в Катаре перевело персонал в режим укрытия.

    Напомним, в субботу утром в Тегеране прогремела серия взрывов после ударов Израиля. Министерство обороны Израиля объявило о нанесении удара по Ирану и ввело на всей территории страны режим особого чрезвычайного положения.


    Комментарии (9)
    28 февраля 2026, 01:12 • Новости дня
    Оман сообщил о согласии Ирана отказаться от запасов обогащенного урана

    Tекст: Денис Тельманов

    Иран принял требование Вашингтона и согласился переработать свои запасы обогащенного урана до нейтрального состояния, сообщил глава МИД Омана.

    Во время переговоров между Ираном и США, завершившихся в Женеве, Иран согласился отказаться от всех запасов обогащенного урана. Как передает РИА «Новости», глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди, который выступал посредником в обмене посланиями между делегациями Ираном и США, сообщил, что достигнута договоренность о переработке имеющихся запасов урана до минимального возможного уровня.

    Министр в интервью телеканалу CBS заявил: «Что касается имеющихся в настоящий момент запасов, я считаю, что теперь достигнута договоренность о том, что они будут переработаны до минимального возможного уровня – до нейтрального, естественного уровня. То есть они будут превращены в топливо, и это топливо будет необратимым».

    Это условие было одним из ключевых требований США для заключения новой сделки по иранской ядерной программе. Третий раунд консультаций между Ираном и Соединенными Штатами завершился в четверг вечером.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранская делегация передала свои предложения США через оманских посредников в ходе третьего раунда ядерных переговоров.

    Ранее газета Wall Street Journal писала, что женевские переговоры США и Ирана по ядерной программе завершились без результата, так как Тегеран отказался уничтожать объекты и вывозить обогащенный уран.

    Министерства иностранных дел Чехии и Италии рекомендовали своим гражданам срочно покинуть Иран из-за риска обострения безопасности.

    На ваш взгляд
    Сколько продлится возможная операция США против Ирана в случае ее проведения?







    Результаты

    Комментарии (15)
    28 февраля 2026, 11:20 • Новости дня
    Новая волна мощных взрывов прогремела в городах Ирана

    Fars: Новая волна взрывов прогремела в городах Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Громкие хлопки и звуки детонации зафиксированы сразу в нескольких населенных пунктах Ирана, включая стратегически важный остров Харг и город Исфахан.

    Ударам подверглись Тебриз, Дезфул, Нахаванд и Кангавар, а также остров Харг, передает агентство Fars. Тревожные новости поступают сразу из нескольких регионов исламской республики.

    «Согласно информации от корреспондента Fars, слышны взрывы в городах Тебриз, Дезфул, на острове Харг, в Нахаванде и Кангаваре», – говорится в сообщении.

    Все перечисленные населенные пункты расположены на западе страны. В частности, Нахаванд и Кангавар находятся в провинции Керманшах.

    Кроме того, звуки взрывов зафиксированы на юге города Исфахан, пишет агентство IRNA. Журналисты отмечают, что громкие хлопки слышны в южных частях мегаполиса, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу утром в разных районах Тегерана прогремело не менее пяти взрывов.

    Министерство обороны Израиля объявило о нанесении удара по Ирану.

    Позднее президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана.

    Комментарии (8)
    28 февраля 2026, 10:44 • Новости дня
    Reuters: Иран нанесет сокрушительный ответный удар по Израилю

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иранские власти начали подготовку к масштабному военному ответу после атак на Тегеран и другие города.

    Иран готовится к нанесению сокрушительного удара в ответ на атаку Израиля, к которой, как предполагается, присоединились США, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес превентивный удар по Ирану. Израиль закрыл воздушное пространство после атаки. В Тегеране после ударов Израиля прогремела серия взрывов.

    Комментарии (2)
    28 февраля 2026, 09:35 • Новости дня
    В центральной части Тегерана прогремели три взрыва

    Агентство Fars сообщило о трех взрывах в центре Тегерана

    Tекст: Мария Иванова

    В центре Тегерана были слышны три взрыва, причины происшествия пока неизвестны, передает агентство Fars.

    О звуках трех взрывов в центральной части иранской столицы сообщает РИА «Новости» со ссылкой на иранское агентство Fars.

    «Три взрыва слышны в центральной части Тегерана», – говорится в кратком сообщении агентства. Отмечается, что какие-либо подробности происшествия будут опубликованы позднее.

    Ранее в субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону предстоит принять большое и непростое решение по переговорам об иранской ядерной программе. Американский лидер также дал понять, что недоволен ходом диалога между представителями США и Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп призвал всех немедленно эвакуироваться из Тегерана.

    Глава МИД Омана ранее объявил об отмене переговоров Ирана и США.

    Комментарии (0)
    27 февраля 2026, 22:27 • Новости дня
    МИД ряда стран объявили об эвакуации персонала из Тегерана и Тель-Авива

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерства иностранных дел Чехии и Италии рекомендовали гражданам срочно покинуть Иран на фоне риска обострения безопасности в регионе.

    Министерство иностранных дел Чехии предостерегло граждан от поездок в Иран и настоятельно рекомендовало покинуть страну из-за возможного ухудшения ситуации с безопасностью, передает РИА «Новости». В заявлении чешского МИД отмечается, что обострение конфликта может привести к ухудшению обстановки во всем регионе.

    Также итальянский МИД призвал своих граждан срочно покинуть Иран и проявлять крайнюю осторожность в странах Ближнего Востока. Ведомство напомнило, что ранее некритичный персонал посольства был выведен из Тегерана, а поездки по региону по-прежнему не рекомендуются.

    В то же время МИД ФРГ призвал граждан не посещать Израиль и Газу, а также Восточный Иерусалим. Британия вывезла часть сотрудников посольства в Израиле за пределы Тель-Авива, а также временно отозвало сотрудников в Иране.

    На фоне роста напряженности в регионе американские и британские власти также приняли меры для эвакуации дипломатов и предупредили своих граждан о необходимости пересмотра планов поездок. Британские власти частично эвакуировали сотрудников посольства в Израиле, а госдепартамент США разрешил необязательному персоналу покинуть страну.

    Ранее телеканал ABC сообщил, что президент США Дональд Трамп ознакомился с докладом командования Пентагона о вариантах военных действий против Ирана. Газета Washington Post подсчитала, что вблизи Ирана сосредоточено более 150 военных самолетов и значительная часть американских кораблей. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что не видит шансов для долговременного вовлечения Соединенных Штатов в конфликт на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совета Федерации Константин Косачев подчеркнул, что Москва готова поддерживать Тегеран в вопросах суверенитета и развития мирной ядерной программы.

    Переговоры США и Ирана по ядерной программе в Женеве завершились без результата, Тегеран отверг требование уничтожить объекты и вывезти обогащенный уран.

    В случае поражения авианосца ВМС США иранской ракетой, военная кампания по подавлению ядерных объектов и ракетной инфраструктуры Ирана не будет остановлена, а лишь скорректируется.

    Комментарии (3)
    28 февраля 2026, 11:07 • Новости дня
    Нетаньяху дал название операции против Ирана

    Kan: Нетаньяху назвал операцию против Ирана «Рык льва»

    Нетаньяху дал название операции против Ирана
    @ J. Scott Applewhite/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне введенного в Израиле ЧП израильский лидер Биньямин Нетаньяху в подземном бункере координирует операцию против Ирана под названием «Рык льва», сообщила гостелерадиокомпания Kan.

    Биньямин Нетаньяху утвердил наименование «Рык льва» для военной кампании против Тегерана, передает РИА «Новости».

    В эфире гостелерадиокомпании Kan заявили: «Нетаньяху принял решение назвать операцию в Иране «Рык льва».

    Израильский лидер в данный момент проводит встречу с руководителями силовых ведомств в защищенном подземном бункере.

    Изначально планировалось, что действия военных получат кодовое имя «Щит Иегуды».

    Ранее оборонное ведомство еврейского государства проинформировало о нанесении превентивного удара. В стране действует чрезвычайное положение, небо для полетов закрыто.

    В Тегеране после ударов Израиля прогремела серия взрывов. Ракеты ударили рядом с дворцом президента и резиденцией Хаменеи.

    Президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана.


    Комментарии (2)
    28 февраля 2026, 10:06 • Новости дня
    Стало известно о серии взрывов в Тегеране после ударов Израиля

    В разных районах Тегерана прогремели не менее пяти взрывов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В нескольких районах иранской столицы зафиксированы взрывы и густой дым после ракетных ударов Израиля, произошедших рано утром, сообщают местные СМИ.

    В Тегеране прогремело не менее пяти взрывов в результате атак Израиля, сообщают иранские новостные агентства, передает РИА «Новости».

    По заявлению министерства обороны Израиля, в субботу был нанесён «превентивный» удар по Ирану, после чего в стране ввели чрезвычайное положение.

    Агентство Tasnim приводит слова местных жителей: «По словам граждан, произошли еще два взрыва в районе Сеййед Хандан, вероятно, в результате попадания ракет». Этот район находится на северо-западе столицы. Кроме того, по данным агентства Fars, израильские ракеты попали по проспекту Данешгах и району Джомхури, которые расположены в центре города.

    Агентство ISNA отмечает, что столб дыма заметен в районе университета Пастур, также расположенного в центральной части Тегерана. Корреспондент РИА «Новости» добавляет, что густой дым поднимается в районе площади Фатеми.

    На данный момент информации о пострадавших и разрушениях от официальных властей Ирана не поступало. Власти Израиля подчеркивают, что атака носила предупредительный характер в рамках текущей напряжённости между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу утром в центральной части Тегерана прогремели три взрыва. Позже министерство обороны Израиля объявило о нанесении удара по Ирану и ввело на всей территории Израиля режим особого чрезвычайного положения.

    Ранее президент США Дональд Трамп призвал к немедленной эвакуации из Тегерана. А глава МИД Омана объявил об отмене переговоров между Ираном и США.

    Комментарии (0)
    28 февраля 2026, 10:58 • Новости дня
    Al Jazeera: ВВС США участвуют в ударах по Ирану

    Al Jazeera сообщила о широкомасштабных ударах ВВС США по территории Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские ВВС задействованы в нанесении крупных ударов по иранской территории, при этом ожидается проведение широкой воздушной операции, отмечают ближневосточные СМИ.

    Информация о непосредственном участии ВВС США в ударах по Ирану была озвучена американским чиновником в беседе с телеканалом Al Jazeera, передает ТАСС. По словам собеседника, целью военной операции обозначен демонтаж иранского аппарата безопасности. Американская сторона также ожидает, что удары приобретут масштабный характер.

    Газета New York Times со ссылкой на свои источники отмечает, что нынешняя атака может превзойти по интенсивности удары по ядерным объектам Ирана, которые были нанесены США в июне 2025 года. По данным издания, этого ждут и во властных кругах Штатов. Один из собеседников газеты сообщил, что сейчас по территории Ирана наносятся десятки авиаударов с баз, расположенных на Ближнем Востоке, а также с авианосцев, пишет РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана. Между тем, ранее Центральное командование ВС США отказалось комментировать возможное участие американских сил в авиаударах по территории Ирана. Однако посольство США в Катаре перевело персонал в режим укрытия.

    Напомним, в субботу утром в Тегеране прогремела серия взрывов после ударов Израиля. Министерство обороны Израиля объявило о нанесении удара по Ирану и ввело на всей территории страны режим особого чрезвычайного положения.


    Комментарии (0)
    28 февраля 2026, 10:49 • Новости дня
    Стало известно название военной операции Израиля против Ирана

    Операция армии Израиля против Ирана получила кодовое наименование «Щит Иегуды»

    Tекст: Мария Иванова

    Военные действия еврейского государства, охарактеризованные как «превентивный удар», получили официальное кодовое наименование «Щит Иегуды».

    Государственная телерадиокомпания Kan раскрыла подробности военных действий, передает РИА «Новости». «Операция называется «Щит Иегуды», – говорится в публикации на сайте вещателя.

    Ранее министерство обороны Израиля объявило о нанесении превентивного удара по иранской территории. В связи с обострением ситуации в стране ввели чрезвычайное положение.

    В Тегеране после ударов Израиля прогремела серия взрывов.

    Иранский телеканал Press TV сообщил, что в результате атак пострадали гражданские лица.

    Тегеран отмечает, что удары наносили силы Израиля и США.


    Комментарии (0)
    28 февраля 2026, 03:44 • Новости дня
    Guardian: Рубио запретил американским послам публично комментировать переговоры по Ирану

    Tекст: Денис Тельманов

    Американским дипломатам на Ближнем Востоке предписано воздерживаться от любых публичных заявлений, способных осложнить переговоры с Ираном по ядерному соглашению.

    Госсекретарь США Марко Рубио поручил американским послам в странах Ближнего Востока воздерживаться от любых публичных заявлений, интервью и активности в социальных сетях, которые могут негативно сказаться на переговорном процессе с Ираном по ядерной сделке, сообщает Guardian со ссылкой на внутренний меморандум.

    В документе подчеркивается, что главы миссий и посольств должны избегать любых комментариев, способных спровоцировать местную аудиторию или повлиять на чувствительные политические вопросы, а также осложнить отношения США в регионе.

    «Дисциплина в публичных заявлениях крайне важна, особенно в этот период», – указано в тексте меморандума.

    В настоящее время между США и Ираном проходят переговоры по ядерной программе, состоялось уже три раунда встреч.

    Американскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, а иранскую – министр иностранных дел Аббас Аракчи. Стороны работают над предложениями по возможной договоренности.

    Новая директива появилась после недавнего заявления посла США в Израиле Майка Хакаби о «библейском праве» Израиля на большую часть территории Ближнего Востока, что вызвало резкую критику со стороны партнеров США в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран согласился выполнить требование Вашингтона и переработать свои запасы обогащенного урана до нейтрального состояния.

    МИД Чехии и Италии рекомендовали гражданам срочно покинуть Иран из-за риска обострения ситуации в регионе.

    Комментарии (0)
    28 февраля 2026, 10:20 • Новости дня
    Небо над Ираном полностью закрыли на фоне израильской атаки

    Воздушное пространство Ирана закрыли на фоне атак Израиля

    Tекст: Мария Иванова

    Полеты гражданской авиации над исламской республикой временно прекращены на неопределенный срок в связи с начавшимися боевыми действиями.

    Воздушное пространство Ирана полностью закрыто для полетов на неопределенный срок на фоне атак Израиля, передает РИА «Новости». Об этом сообщил официальный представитель иранской организации авиаперевозок Маджид Ахаван.

    По его словам, ограничение действует на всей территории страны. Агентство Mehr приводит дословное заявление Ахавана: «Все воздушное пространство страны закрыто до дальнейшего уведомления».

    Ранее министерство обороны Израиля заявило, что израильские военные нанесли по Ирану «превентивный» удар. После этого, как уточнялось, в стране было введено чрезвычайное положение.

    В Тегеране прогремело не менее пяти взрывов в результате атак Израиля.

    Израиль также закрыл небо после удара по Ирану.

    Комментарии (0)
    28 февраля 2026, 10:13 • Новости дня
    Израиль закрыл небо после удара по Ирану

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израиль закрыл воздушное пространство после превентивного удара по Ирану, сообщило Управление аэропортов.

    Израиль полностью закрыл воздушное пространство после нанесения превентивного удара по Ирану, передает РИА «Новости». Решение связано с мерами безопасности и было анонсировано Управлением аэропортов страны.

    В официальном сообщении для прессы отмечается: «Все гражданские аэропорты в настоящее время прекратили работу. Взлеты и посадки прекращены. Пассажирам не следует сейчас направляться в аэропорт, следует уточнять всю информацию у авиакомпаний».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль нанес превентивный удар по Ирану.

    Комментарии (0)
    Главное
    Al Jazeera: ВВС США участвуют в ударах по Ирану
    В Финляндии признали экономический кризис из-за закрытия границы с Россией
    В зоне СВО ликвидирована снайперша ВСУ из фильма про «украинских амазонок»
    В МО Украины нашли ИИ в российском дроне «Молния»
    Мужа Нэнси Пелоси нашли в списке нового тайного общества элиты
    Жители Боливии бросились собирать деньги с разбившегося самолета ВВС
    Суд взыскал долг за капремонт с актрисы Ольги Будиной

    Почему американский СПГ не может добраться до Украины

    Украина хвастается новой купленной партией американского СПГ, которая впервые должна прийти через литовский порт Клайпеда. Импортировать СПГ из США Киев собирается и через немецкий СПГ-терминал. Получится ли у Украины, наконец, слезть с российского газа и перейти на американский СПГ? Подробности

    Перейти в раздел

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Перейти в раздел

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Перейти в раздел

    МИД Польши раскрыл величину ставок в конфликте Евросоюза с Россией

    Европейский континент, как конь Боливар, не выдержит двух сверхдержав, и по итогам конфликта вокруг Украины останется только одна: либо Россия, либо Евросоюз. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав готовиться к мировой войне. Но при этом умолчал о своей личной ответственности за грядущую катастрофу Европы. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Война США с Ираном: зачем?

      Китай призвал своих граждан срочно покинуть Иран. Учитывая особые отношения Пекина и Тегерана, это выглядит как доказательство неизбежности нападения США на Иран. Собственно, из-за их особых отношений президент Дональд Трамп все это и замыслил.

    • Кубу все-таки спасли

      Как заявило правительство Кубы, арестованный катер под флагом США направлялся на Остров свободы с террористическими целями. Это похоже на провокацию ЦРУ вроде знаменитой битвы в «заливе Свиней» (бухте Кочинос). Но на сей раз все не так: Вашингтон почти отказался от идеи сменить власть на Кубе.

    • Для Британии подобрали нового русофоба

      Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Лунный посевной календарь на март 2026 года: благоприятные дни для посадки, работы в саду и неблагоприятные даты

      Март – старт дачного сезона: на юге уже сеют рассаду, в средней полосе готовятся к середине месяца, на севере пока планируют. В этом месяце закладывается основа будущего урожая. Многие дачники сверяют дела с лунным календарем: фазы влияют на рост растений. В марте 2026-го два ключевых события – полнолуние 3 марта и новолуние 19 марта. В эти дни агрономы не советуют сеять, пересаживать или обрезать. Рассказываем, как спланировать работы, чтобы рассада удалась, а сад встретил весну во всеоружии.

    • Что изменится с 1 марта 2026 года в России: новые законы, правила ЖКХ, автошкол, подписок и гостиниц

      Март традиционно становится месяцем, когда в России вступает в силу множество законодательных новелл. 1 марта 2026 года не станет исключением: россиян ждут важные изменения в самых разных сферах – от оплаты коммунальных услуг до правил бронирования отелей и защиты от нежелательных интернет-подписок. Обо всех нововведениях подробно – в справке газеты ВЗГЛЯД.

    • Что подарить на 23 февраля 2026: идеи мужу, папе и начальнику

      Тысячи женщин 23 февраля задаются главным вопросом праздника: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не оказался очередной формальностью? В спешке легко выбрать банальные варианты – носки, пену для бритья или дежурный одеколон. Но такие презенты давно стали штампом и редко вызывают искренние эмоции. Если время поджимает, важно сделать ставку на уместность: учитывать статус мужчины, его интересы, возраст и формат ваших отношений. ВЗГЛЯД собрал полную подборку актуальных идей – от практичных подарков мужу и теплых вариантов для папы до корректных деловых решений для начальника.

    Перейти в раздел

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации