35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.0 комментариев
Захарова представила ситуацию с базой НАТО на Азове
Захарова оценила риски появления базы НАТО на Азовском море
Атака Вашингтона и Тель-Авива на Иран продемонстрировала, какую катастрофическую угрозу несло бы присутствие сил Североатлантического альянса на Азовском море, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об этом в своем Telegram-канале. «А теперь представьте, что на Азове была бы натовская база», – написала дипломат после сообщений об ударах по исламской республике.
Под огнем США и Израиля 28 февраля оказались крупнейшие иранские города, включая Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от республики ракетной и ядерной угрозами.
Корпус стражей исламской революции объявил о масштабной ответной операции с применением беспилотников и ракет. По данным СМИ, ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.
Напомним, в субботу утром в Тегеране прогремела серия взрывов после ударов Израиля. Министерство обороны Израиля объявило о нанесении удара по Ирану и ввело на всей территории страны режим особого чрезвычайного положения.
В ответ военные объекты США на Ближнем Востоке подверглись ракетным и беспилотным ударам со стороны Ирана. В результате атак был поражен штаб Пятого флота в Бахрейне.
До этого Тегеран предупредил о возможности поражения всех американских военных баз в регионе.
Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории Ирана, назвав их вооруженной агрессией против суверенного государства.