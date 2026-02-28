35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.0 комментариев
Иран пригрозил применением новейших ракет при ударах по базам США
Генерал Джабари анонсировал применение новейших ракет против баз США
На фоне боевых действий с США и Израилем Тегеран пообещал задействовать более мощные, ранее не использовавшиеся ракеты по американским базам.
Генерал-майор Корпуса стражей исламской революции Эбрахим Джабари заявил о планах использовать более разрушительное оружие, передает ТАСС.
Военачальник обратился к американскому лидеру с предупреждением. «Трамп должен знать, что сегодня мы запустили ракеты из запасов, скоро мы представим мощнейшие ракеты, которые вы никогда не видели», – сказал он.
Ранее Вашингтон и Тель-Авив начали военную операцию, атаковав крупнейшие иранские города, включая столицу. В Белом доме объяснили эти действия необходимостью защиты от якобы исходящих от исламской республики ракетных и ядерных угроз.
В ответ КСИР объявил о масштабной операции возмездия, запустив множество беспилотников и снарядов. Сирены тревоги взвыли в районе Тель-Авива, а ударам подверглись американские военные базы в Бахрейне, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.
Иран заявил о 200 жертвах среди американских военных после ударов по базам США.
The Wall Street Journal отмечала, что США впервые столкнулись с таким масштабом атак на зарубежные базы.