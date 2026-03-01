Просто играть с возможностью ядерной программы – бессмысленно и опасно. Но если она рассматривается как незаменимый инструмент обеспечения политического выживания, ни ресурсов, ни сил жалеть нельзя. И надо быстро добиваться цели. Примеры Пакистана или КНДР показывают и пример, и цену.0 комментариев
В Иране назвали руководителей страны в «переходный период»
Первый вице-президент Ирана Мохаммед Мухбар сообщил, что в период передачи власти после гибели предыдущего руководителя страны следует руководствоваться статьей 111 Основного закона (Конституции Ирана).
«Мохаммед Мухбар сообщил, что президент Республики, глава судебной власти и Союза юристов, и член Совета стражей конституции возьмут на себя ответственность за период передачи власти после мученической смерти аятоллы», – сказано в сообщении агентства Tasnim News.
Принцип 111 Конституции Ирана говорит о том, что в любой критической ситуации в стране президент Республики, председатель Верховного суда и член Совета стражей поддерживают переходный период, а вопрос о его продолжении или прекращении может быть решен довольно быстро, поясняется в посте агентства ISNA.
В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории республики, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданских. Эскалация произошла на фоне переговоров по ядерной сделке в Женеве. Тегеран ответил запуском ракет по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил Хаменеи убитым в ходе авиаударов по Ирану. После чего гостелевидение Ирана объявило о гибели аятоллы Хаменеи. Представитель Ирана при ООН назвал военным преступлением действия США и Израиля.